"Настоящий допрос": в банках придется подтверждать место жительства, — законопроект

В Украине планируют усложнить процедуру открытия банковских счетов — гражданам придется подтверждать место жительства и предоставлять информацию об источниках доходов. Для этого предлагают приносить договоры аренды, счета за коммунальные услуги или налоговые документы.

Как сообщает издание "Телеграф", такие требования предусмотрены правительственным законопроектом №14327 о создании реестра банковских счетов и ячеек. Документ также предусматривает штрафы за нарушение этих правил.

Ранее для открытия счета достаточно было показать паспорт, однако по новым правилам банки могут потребовать подтверждение адреса проживания, а также информацию об источниках доходов — налоговые декларации, трудовые договоры или выписки с других счетов.

Как исследовало издание, законопроект предлагает:

подтверждать фактическое место жительства при открытии счета;

предоставлять банку информацию об источниках доходов;

создать реестр банковских счетов и ячеек;

вводить штрафы за невыполнение требований.

"Законопроект также предусматривает введение штрафов за любые нарушения этих требований. По новым правилам простые граждане окажутся в гораздо худших условиях, чем так называемые PEP — депутаты, министры и другие публичные лица", — говорится в материале издания.

Экономический обозреватель Руслан Черный в комментарии "Телеграфу" пояснил, что подобной практики нет ни в одной другой стране. По его словам, банки должны сосредотачиваться на прибыльной деятельности, а не на контроле за клиентами.

"Впервые такое слышу. Я не знаю чтобы такая практика была в какой-то стране. Банки — это коммерческие институты, которые должны зарабатывать прибыль, а не карательные органы, которые следят за своими клиентами", — пояснил специалист.

Кроме того, исполнительный директор Лиги аудиторов Украины Дмитрий Алексеенко тоже считает новые требования лишними и вредными для граждан, подчеркивая, что инициатива правительства усложняет жизнь без веских причин.

Однако при рассмотрении документа в финансовом комитете Верховной Рады обсуждение превратилось в часовой спор. В результате правительственный законопроект не приняли и договорились подготовить доработанную версию. Альтернативный документ №14327-1 предлагает сначала модернизировать систему финансового мониторинга, а уже потом вводить более жесткие требования.

В частности, народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк добавил, что этот подход более логичен: сначала обеспечить нормальную работу государственных органов, а уже потом вводить дополнительные сложности для граждан. По его словам, нынешний правительственный законопроект только усложнил бы жизнь украинцам.

"Очень странная инициатива и позиция Правительства. Закон очень сильно ужесточает требования к финмону по физическим лицам. В том числе надо будет подтверждать даже свое проживание условно выписками коммунальных платежей. Или для подтверждения транзакции надо будет подать акты выполненных работ", — высказался о закопроекте Железняк.

Напомним, что в 2025 году НБУ отменил требование об обязательной собственноручной подписи при открытии/закрытии счетов в банке. Теперь разрешается использование квалифицированной электронной подписи и других цифровых аналогов

