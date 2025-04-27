В Украине может появиться "черный список" клиентов банков: НБУ готовит законопроект

Национальный банк Украины хочет создать реестр украинцев, использующих банковские счета для отмывания денег и других финансовых махинаций.

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Благодаря таким клиентам банков мошенники могут выводить украденные средства, рассказал в интервью изданию "NV Бизнес" заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник.

В реестр попадут лица, которые продавали персональные данные или предоставляли банковские карты для различных схем. Также туда попадут субъекты хозяйствования у которых установили факты мискодинга (практика неправильного классифицирования финансовых транзакций или использования неверных кодов в банковской системе, — ред.).

Распорядителем реестра будет НБУ, а обязанности по его наполнению лежат на поставщиках платежных услуг и банках.

Планируемые меры ограничат финансовые возможности подозреваемых в мошенничестве, но не исключат из финансовой системы. Им запретят переводить деньги сверх определенных лимитов.

"Проблема касается не только людей в затруднительном положении, но и молодежи, которая сознательно продает данные, влияющие на будущую карьеру", — рассказал чиновник.

Напомним, украинское правительство поддержало законопроект по выполнению требований Евросоюза для присоединения к системе европлатежей. Одна из важных мер — создание реестра счетов и банковских сейфов.

Фокус уже писал, что украинцы за время большой войны стали чаще расплачиваться банковскими картами и увеличили количество открытых счетов до 71,35 млн гривен.