Отказ от наличных: почему украинцы открывают больше платежных карт
Украинцы все чаще платят за товары карточками. Свидетельствует ли это о массовом отказе от наличных и почему граждане за годы войны увеличили количество открытых счетов до 71,35 млн грн. Фокус выяснил.
В Украине выросло количество безналичных расчетов против оплаты наличными. За последние три года количество открытых карт в украинских банках выросло с 56,4 млн грн до 71,35 млн грн. Это свидетельствует о том, что один человек в среднем имеет два карточных счета. Финансовый аналитик объяснил Фокусупричины такого роста.
Безналичные расчеты: о чем свидетельствует рост количества платежных карт
По данным Национального банка Украины, более 185 млн счетов в банках открыто по состоянию на начало 2025 года. 502 тыс. счетов открыто в небанковских поставщиках платежных услуг. По данным банков и финкомпаний, всего счета имеют 80,3 млн физических и 3,4 млн юридических лиц, из них 2,4 млн — ФЛП.
В целом физических лиц и субъектов хозяйствования, которые открыли в них счета, почти 84 млн, что на 2% больше, чем по состоянию на начало прошлого года (по состоянию на 01.01.2024 — 82 млн человек). Количество счетов, открытых пользователями платежных услуг, выросло на 4% по сравнению с предыдущим годом — до 193 млн (по состоянию на 01.01.2024 — 185 млн). При этом подавляющее большинство счетов физических лиц являются текущими (166,2 млн), еще 19,5 млн — вкладные.
"Соотношение между количеством счетов физических лиц и количеством таких пользователей-физических лиц свидетельствует, что один человек в среднем имеет два счета", — отмечается в сообщении НБУ.
В то же время растет количество пользователей, которые обслуживаются дистанционно: 89,85% субъектов хозяйствования и 82,87% физических лиц (по состоянию на начало 2024 года — 89,15% субъектов хозяйствования и 79,47% физических лиц).
Растет количество пользователей, которые обслуживаются дистанционно: 89,85% субъектов хозяйствования и 82,87% физических лиц (по состоянию на начало 2024 года — 89,15% субъектов хозяйствования и 79,47% физических лиц)
В комментарии Фокусу финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин прокомментировал ситуацию с безналичными расчетами в Украине, предположив, что рост количества платежных карт может быть связан с регуляторными ограничениями в размере 150 тыс грн. в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам.
"Для более нужных объемных переводов открывали дополнительные карты в других банках. Таким образом, давая возможность аккумулировать нужную сумму на разных счетах. Однако это лишь гипотеза. Я бы не сказал, что мы здесь имеем очень сильный аптренд активности населения, торговли или активности банков по предложениям своих услуг, которые действительно меняют картину мира и показывают реальный рост действующих карт", — добавил Андрей Шевчишин.
Также, по словам эксперта, рост количества карточек может быть связан с миграцией — выездом украинцев за границу.
"Но не думаю, что это такая доминантная часть. Возможно, количество платежей и выросло, однако для этого не нужны именно "живые" карты. Вероятно, все же это связано с дропами, с которыми как раз и боролись. Для этого и нужны были карточки", — добавил Шевчишин.
Сколько теперь можно переводить с карты на карту
По состоянию на апрель 2025 года украинцы могут переводить с карты на карту суммы свыше 150 тыс. грн в месяц. Как Фокус писал ранее, с 1 апреля 2025-го НБУ отменил лимит на переводы между картами.
Нацбанк принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 тыс. грн в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов — физических лиц, открытым в одном банке, на счета других физлиц.
Нацбанк принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 тыс. грн в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов — физических лиц, открытым в одном банке, на счета других физических лиц
В то же время, пока действовали регуляторные ограничения, в Украине был принят ряд нововведений, в частности:
- приняли и ввели закон, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства;
- разработали и подписали при координации банковских ассоциаций Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, к которому присоединилось абсолютное большинство банков и поставщики платежных услуг.
Согласно Меморандуму, поставщики платежных услуг обязуются осуществлять переводы клиентов с учетом внедренного в банке риск-ориентированного подхода
Итак, как теперь будет осуществляться контроль за средствами граждан?
Согласно Меморандуму, предоставители платежных услуг обязуются осуществлять переводы клиентов с учетом внедренного в банке риск-ориентированного подхода. Поэтому теперь банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности, зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров, идентифицированных поставщиком платежных услуг согласно требованиям постановления НБУ от 24.02.2022 №18.Важно
Если же документально подтвержденного дохода нет, то банки должны установить лимиты (будут распространяться на переводы по реквизитам IBAN)на операции для клиентов "высокого" уровня риска (лимит — до 50 тыс. грн/мес), а также для клиентов "среднего" и "низкого" уровней риска — в соответствии с лимитами и сроками поэтапной реализации.
- от 01.02.2025 — в сумме до 150 тыс. грн/мес;
- от 01.06.2025 — в сумме до 100 тыс. грн/мес.
При этом речь не идет об операциях по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.
Напомним, ранее Фокус выяснил, чем отличается IBAN-перевод от обычного перевода по номеру карты и нужно ли отправителям и получателям средств платить налоги.