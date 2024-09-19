В условиях войны есть естественная логика иметь определенное количество наличных денег как "подушку безопасности". Эти деньги нужны для того, чтобы в случае непредвиденной ситуации человек определенное время смог поддержать свой стабильный уровень жизни. Сколько денег украинцы сейчас держат "на руках" и какую сумму можно считать целесообразной?

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Сейчас у украинцев на руках находится рекордное количество наличных — 752,4 млрд грн. Кто-то не доверяет банкам, кто-то работает нелегально и получает средства наличными, кто-то не хочет "светить" доходы и расходы, а кто-то хочет быть готовым к блэкаутам или переезду. И для всех этих людей держать "живые" деньги при себе — как своего рода "успокоительное". Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Рекордное количество наличных на руках: к чему готовятся украинцы".

"Наличные рекорды": побега в кэш не произошло

Несмотря на новости о "наличных рекордах", финансовый аналитик Иван Угляница говорит, что каких-то существенных изменений с начала этого года не было. Хотя активно распространялась информация, что якобы украинцы активно снимают деньги со счетов в ожидании штрафов, блокировок, которые обсуждались в свете новых мобилизационных законов и решений.

"С начала года денежная масса выросла на 6,2%, а наличность в обращении — на 5%, — приводит цифры эксперт. — То есть существенного движения, "бегства в кэш" незаметно".

По расчетам Угляницы, на руках населения находится около 300-330 млрд гривневой наличности. Что касается валюты, то, говорит эксперт, у населения может быть ориентировочно от 160-180 млрд грн в эквиваленте до 250-260 млрд грн наличной валюты. То есть от 4,0-4,5 млрд долларов до 6,0-6,5 млрд долларов.

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"Если исходить из населения около 25 миллионов, получаем в среднем 150-250 долларов на человека наличных валютных сбережений, — продолжает Угляница. — Как видим, цифры оказываются не очень большими. Я бы даже сказал, они низкие, по сравнению с теми цифрами, которые нам периодически забрасывают в виде различных экспертных оценок о 40-60-100 млрд долларов на руках у населения. К тому же эта наличность не обязательно неизменно остается на руках, ведь население тратит эти средства. Люди инвестируют, покупают жилье, автомобили, различные товары".

На руках населения находится около 300-330 млрд гривневой наличности

Деньги на руках: какую сумму можно считать целесообразной

Экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран причиной роста наличности называет чрезмерную эмиссию гривны. По его словам, с октября 2022 года по август 2024-го наличные вне банков и безналичная гривна на счетах до востребования выросла на 0,523 трлн грн, или на 36%. Это прямой сигнал, что НБУ напечатал за последние 22 месяца 0,523 трлн грн, из-за инфляции и частично экономического роста. То есть, говорит эксперт, это не те деньги, которые украинцы держат под матрасами. Это деньги для транзакций, для обслуживания розничного товарооборота и сферы услуг.

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Отвечая на вопрос, какую сумму денег целесообразно иметь именно на руках, эксперты говорят, что финансовая подушка безопасности должна перекрывать расходы на 3-6 месяцев. В эти расходы нужно включить аренду квартиры, оплату коммуналки, транспорт или топливо для автомобиля, повседневные расходы на еду, одежду, лекарства и тому подобное.

"Экономическая теория дает ориентир, что желательно иметь ликвидные сбережения для повседневных расходов на следующие три месяца, — говорит директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. — Другие виды сбережений могут быть менее ликвидными, а именно недвижимость, срочные депозиты, инвестиции в ценные бумаги и т.д.".

Эксперт: желательно иметь ликвидные сбережения для повседневных расходов на следующие три месяца

Наличные сбережения в принципе и предусматривают, что это деньги на текущее потребление, на определенные экстренные расходы, когда депозит, другие сбережения могут быть недоступны, добавляет Иван Угляница. И это зависит от многих личных факторов, как и у компаний, которые в зависимости от сферы деятельности держат разный уровень ликвидности — как наличной, так и безналичной.

Как ранее писал Фокус, полномасштабная война внесла коррективы в правила "резервного фонда". Некоторые эксперты считают, что сейчас имеет смысл формировать финансовую подушку безопасности на 6-12 месяцев.

Напомним, что новости об экономическом бронировании в Украине влияют на рынок труда, условия работы и зарплаты.