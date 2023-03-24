Финансовая подушка и донаты: на что тратить деньги во время войны и как правильно экономить

Как рассчитать свой резервный фонд, стоит ли экономить на кофе и почему деньги должны "работать". Фокус поговорил с финансовой планеркой Ульяной Гринчевской о помощи ВСУ и инвестициях в себя.

Related video

Исследовательская компания Gradus Research в декабре 2022 обнародовала результаты опроса о том, как война изменила потребительское поведение украинцев. Среди прочего, социологи сообщают, что шопинг стал более запланированным — 76% респондентов заранее решают, что им нужно, и только 15% совершают спонтанные покупки.

Впрочем, далеко не все украинцы определились с тем, как тратить деньги во время войны. Фокус расспросил финансового планера iPlan.ua Ульяну Гринчевскую о том, как правильно экономить и о бюджете на донаты у людей в Украине.

Как тратить деньги во время войны и как правильно экономить?

"В первую очередь, нужно подумать "для чего экономить?" и "какую финансовую цель я закрою с помощью экономии?" Если вы никогда раньше не вели свой семейный бюджет, то сейчас самое время. Ведь если вы будете знать, на что именно тратите деньги, может быть, вам и экономия не потребуется", — комментирует Гринчевская.

Ульяна Гринчевская советует украинцам создать финансовую подушку безопасности

Что такое финансовая подушка безопасности и как ее правильно сформировать?

Финансовая подушка безопасности (или резервный фонд) – это деньги, которые могут перекрыть расходы на 3-6 месяцев, рассказывает эксперт по финансовому планированию. По ее словам, в эти расходы можно включить еду, аренду квартиры, оплату коммуналки, транспорт или топливо для автомобиля, здравоохранение и одежду.

"Финансовая подушка безопасности нужна для того, чтобы в случае непредвиденной ситуации (война, увольнение, переезд и т.д.) человек смог поддержать свой стабильный уровень жизни в течение 3-6 месяцев", — объясняет Гринчевская.

Последние события внесли свои коррективы в правило резервного фонда на 3-6 месяцев, добавляет она. Сегодня следует сфокусироваться на формировании финансовой подушки безопасности на 6–12 месяцев.

Резервный фонд можно создавать на длительный период — от 6 до 12 месяцев. Фото: Pexels

"Если вы сможете покрыть свои расходы даже на 6 месяцев (без получения дополнительного дохода, используя только средства из резервного фонда), у вас будет больше времени "сориентироваться на местности", например, переехать, найти новое жилье или устроиться на новую работу", — подчеркивает специалист по планированию.

Гринчевская уверяет, что сумма финансовой подушки безопасности рассчитывается очень просто: если расходы семьи в месяц составляют, например, 17500 грн., то эту сумму нужно умножить на 6. Соответственно, резервный фонд будет равен 105 тыс. грн.

Финансовая подушка безопасности: как сформировать

Подсчитайте свои доходы и расходы. Умножьте расходы на 6 месяцев, или на другое, комфортное для вас количество месяцев. Для формирования денежной подушки безопасности попробуйте откладывать от собственного дохода 10-20% на отдельный банковский счет (к примеру, краткосрочный депозит до 3 месяцев). Делайте диверсификацию сбережений. Эксперт предлагает 40% экономить в гривне и 60% — в валюте. "Это поможет вам частично перекрыть риск обесценивания гривны", — говорит Гринчевская.

Есть смысл экономить деньги как в гривне, так и в иностранной валюте Фото: Getty Images

Бюджет на донаты у людей в Украине: как понять, сколько отдавать на армию/благотворительность? Как правильно выбрать процент?

"Действительно, для многих людей донаты на ВСУ — это уже как "ежедневные расходы". Но полномасштабная война длится больше года, соответственно у многих из нас уже могли закончиться деньги резервного фонда или уменьшилась заработная плата", — объясняет собеседница Фокуса.

По ее словам, нет "правильного" ответа о бюджете на донаты у людей в Украине.

"Кто-то может ежемесячно донатить несколько тысяч гривен, а кто-то — 200 грн., и это понятно, потому что все мы имеем разные доходы и расходы", — добавляет она.

Донаты на армию стали "ежедневными расходами" украинцев

Впрочем, эксперт предлагает все же попытаться просчитать "правильный" (с финансовой точки зрения) процент донатов.

Если кто-то зарабатывает 16 тыс. грн., и экономит из них 4 тыс., то донат в размере 400-500 грн. будет в таком случае "безболезненным". Соответственно, если кто-то зарабатывает 100 тыс. грн. и экономит 35 тыс. грн. грн., то может остановиться на донате в размере 3-5 тыс. грн. – советует она.

В вопросе донатов следует помнить о двух простых правилах, продолжает Гринчевская:

не отдавать последние деньги; если у вас есть возможность донатить, но вы сомневаетесь, стоит это делать или нет, то нужно вспомнить, что донаты — это инвестиции в нашу победу.

В чем себе точно нельзя отказывать?

По мнению Гринчевской, если человек работает и имеет ежемесячный доход, то не стоит отказывать себе в:

донатах на ВСУ;

здоровой вкусной пищи ("это наше здоровье и настроение");

положительных эмоциях, таких как поход на спектакль или кофе в любимом кафе. "На самом деле, это мелкие траты, но положительное настроение будет обеспечено", — уверена эксперт;

дополнительное обучение и развитие. Здесь подразумеваются курсы повышения квалификации, курсы иностранного языка, освоение новой профессии и т.д. "Казалось бы, что это не ко времени. Но нет, наоборот, многие люди за последний год начали кардинально менять свою жизнь. Такие кризисные ситуации сами побуждают нас идти к переменам. Поэтому не стоит бояться потратить на себя деньги и начать что-то новое для себя" ", — объясняет финансовый планер.

Еда – это не то, на чем следует экономить Фото: Getty

Что точно не нужно покупать во время войны?

"Как финансовый планер я за то, чтобы расходы во-первых, были плановые, и во-вторых, отвечали нашим доходам", — отмечает эксперт.

По мнению Ульяны, во время войны не нужно покупать:

дорогую технику, если в этом нет нужды. Новый телефон или телевизор – это точно не товары первой необходимости, а имеющиеся средства лучше добавить в свою финансовую подушку безопасности. Однако, как говорит Гринчевская, в этом правиле есть исключение: если такая техника нужна для работы, тогда ее стоит приобрести;

лишняя одежда. В кризисной ситуации сначала стоит оценить имеющийся гардероб, и уже тогда покупать что-нибудь новое;

автомобиль (опять же, если речь не идет о неотложной потребности). "К сожалению, сегодня есть риск повреждения имущества от ракетных ударов, поэтому нужно хорошо подумать, действительно ли вам сейчас нужна новая машина", — советует эксперт;

недвижимость.

Для многих ежедневный ритуал может быть связан с конкретными вещами – кофе в кафешке, покупкой цветов для настроения, походами к любимому мастеру маникюра, бумажными книгами. От чего из таких мелочей есть смысл отказаться во время войны?

"По моему мнению, не стоит отказывать себе в таких затратах. Я это приравниваю к нашему "эмоциональному спокойствию". Хотя есть и исключения", — объясняет планер.

Если кофе в любимом кафе делает вас счастливее, не отказывайтесь от него Фото: BBC

Если человек не работает и у него нет финансовой подушки безопасности, то следует подумать: "Может, я сэкономлю на маникюре?" или "Может я попробую ходить в свое любимое кафе только на выходные, а не каждый день?".

"Если мы снизим затраты, то сможем рассчитывать на принцип "мелких сумм". Что это значит на практике? Например, маникюр в среднем может стоить 400 грн. (в зависимости от города и мастера), соответственно на нем [при отказе от 6 сеансов" ] можно сэкономить 2400 грн.", — просчитывает планерша.

При этом она подчеркивает, что не является сторонником такой экономии. По мнению Гринчевской, человеку лучше попытаться устроиться на работу или монетизировать свое хобби, чем отказываться от любимых привычек.

Если человек работает, то в этом случае ситуация проще.

"Не стоит себе отказывать в таких расходах. Начните вести бюджет: записывайте, сколько зарабатываете и сколько тратите. Так вам будет понятно, где ваши деньги", — советует эксперт.

Раньше считали, что лучше всего держать наличные в валюте. Есть ли сейчас рекомендации по этому поводу? Как во время войны все же лучше хранить деньги — в гривне или валюте?

"Так исторически сложилось, что украинцы считают лучшей инвестицией "купить доллары". И своя доля правды в этом есть, ведь таким образом можно обезопасить себя от обесценивания гривны", — комментирует Гринчевская.

Финансовая подушка безопасности: в какой пропорции разделить деньги

20% гривна (наличные или на карте);

30% доллар (валюта на карте);

50% доллар (краткосрочный депозит до 3 месяцев или валютные ОВГЗ).

Если вы получаете доход в гривне, но хотите разместить депозит в долларах, то сейчас можно воспользоваться "конвертационным депозитом". Гринчевская рассказывает, как он работает на примере ПриватБанка:

в мобильном приложении "Приват24" выбрать "сбережения",

выбрать валюту "usd",

выбрать депозит "Стандарт",

выбрать желаемый срок.

"Суть данного депозита — возможность выбрать гривневую карту для зачисления средств на валютный долларовый депозит. Курс обмена гривны на доллар — 37,45 грн за 1 USD. Но минимальный срок такого депозита от 3 месяцев. Это хороший вариант покупки доллара", — подчеркивает финансовый консультант.

Какая сумма наличными всегда должна быть под рукой?

Для ответа на этот вопрос Гринчевская предлагает простую формулу.

Человек, например, зарабатывает 35 тыс. грн, его ежемесячные расходы составляют 20 тыс. грн. (еда, коммунальные, транспорт, кофе, частично одежда), то есть финансовая подушка безопасности на 6 месяцев составляет 120 тыс. грн.

Как объясняет эксперт, в таком случае "наличные под рукой" будут составлять 20% от резервного фонда — 24 тыс. грн.

"По факту, это покрытие расходов на 1 месяц, если произошло нечто непредсказуемое", — уточняет Ульяна.

По ее словам, держать больше наличных нет смысла.

Если человек никогда не занимался финансовым планированием, но хочет начать, какие первые пять шагов на этом пути?

"Дорожная карта" планирования личных финансов от Ульяны Гринчевской:

Считайте доходы и расходы. Считать можно в обычной Excel-таблице или в мобильных приложениях, например Wallet или Monefy. Важно выделить основные статьи расходов: еда, аренда жилья, оплата коммунальных услуг, транспорт, "эмоциональные покупки", возможно путешествие.

Сформируйте свою финансовую подушку безопасности. Если у вас никогда раньше не было резервного фонда, то начните с 3 месяцев (умножьте ежемесячные расходы на 3 — это и будет сумма, которую нужно сэкономить. Храните эти средства на отдельном счете).

Подумайте, какие финансовые цели вы хотели бы реализовать. Это может быть дополнительный доход в будущем, ремонт в доме/квартире, обучение детей и т.д. В зависимости от стоимости цели и срока ее достижения можно подобрать инвестиционный инструмент.

Депозит — это один из путей заставить деньги "работать" Фото: Pexels

После того, как будет сформирована финансовая подушка безопасности и будут прописаны желаемые финансовые цели, стоит задуматься о том, чтобы деньги работали. Вначале можете пользоваться депозитами (гривневые депозиты могут принести 8-15% годовых; валютные депозиты – 1-2% годовых), ОВГЗ (гривневые облигации могут принести 15-23% годовых; валютные – 2–4,25% годовых). Далее можно продумать инвестирование в фондовый рынок, где в среднем можно рассчитывать на 8% годовых в валюте. В этом пункте эксперт советует пользоваться следующим правилом:

Если цель краткосрочна (до 5 лет), используйте депозиты и облигации;

Если цель долгосрочна (от 10 лет), то можно рассмотреть инвестиции в фондовый рынок.

Повышайте свой уровень финансовой грамотности.

В этом может помочь YouTube-канал "Семейный бюджет". Также стоит прочитать следующие книги: "Любовь и Бюджет" Любомира Остапива, "Собака по имени Мани" Бодо Шефера и "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Сэмюэла Клейсона.

Напомним, в сентябре прошлого года Фокус в своей статье рассказывал об уловках и лайфхаках семейного бюджета во время войны.