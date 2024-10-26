Могут ли банки взыскать военный сбор с вкладчика задним числом: объяснение адвоката

Новый закон предусматривает повышение ставок, но вступит в силу только после выплаты доходов вкладчикам, поэтому банки не могут применить новую ставку на уже выплаченные средства.

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В Украине недавно одобрили законопроект о повышении военного сбора, который вступает в силу с 1 октября, однако он еще не подписан президентом. Это означает, что банки и работодатели не имеют права удерживать налоги задним числом, и ответственность за уплату разницы в налогах полностью ложится на налогоплательщиков. Об этом рассказала адвокат Юлия Панасюк в комментарию изданию "Минфин".

В Украине принят законопроект №11416-д "Про внесення змін до Податкового кодексу Украины щодо обеспечения сбалансованості бюджетных надходжень у період дії воєнного стану", предусматривающий повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Однако на данный момент законопроект не подписан президентом и не имеет четких разъяснений от Государственной налоговой службы (ГНС). Это приводит к неопределенности в отношении применения новых налогов и сборов, а также к затруднению их администрирования. Банки и работодатели не могут удержать налоги задним числом, и ответственность за уплату налоговой разницы ложится на самих налогоплательщиков.​

Согласно украинскому законодательству, принцип ретроспективности в налоговом праве, как правило, не применяется. Это означает, что новые налоговые нормы не могут затрагивать операции, которые уже произошли до вступления закона в силу. Например, если законопроект вступит в силу после выплаты депозитного вклада, банк не вправе требовать уплату военного сбора задним числом. Данный принцип обеспечивает стабильность в вопросах налогообложения, так как изменения в налоговых ставках не должны оказывать влияние на доходы, которые уже были получены или выплачены.

Для ФЛП, которые подают отчетность ежемесячно, важно учитывать возможные изменения в налогообложении, чтобы избежать задолженностей и неуплаченных налогов за предыдущие периоды. Если вступят в силу повышенные ставки военного сбора, ФЛП должны будут подавать уточненные декларации за те периоды, которые охватывают время до внедрения новых ставок. Исправленная отчетность поможет учесть соответствующие доходы и налоговые обязательства в соответствии с действующим законодательством.

Уточненные декларации выступают в качестве инструмента, который гарантирует правильность расчетов и учитывает новые налоговые ставки только для тех доходов, которые появляются после официального утверждения изменений. Проблема неопределенности в изменении налоговых ставок также затрагивает работодателей, которые обязаны начислять заработную плату, особенно в случае увольнения сотрудников.

При увольнении сотрудника до вступления нового закона в силу работодатель обязан производить расчеты по действующим ставкам военного сбора и налога на доходы физических лиц. Это обеспечит соответствие начислений актуальным правилам на момент выплаты. Работодатели должны учитывать следующее:

соблюдение действующего законодательства: все начисления должны производиться в соответствии со ставками, действующими на момент выплат;

невозможность начисления "задним" числом: в случае смены ставок задним числом банк или работодатель не имеют права требовать доплат или возврата средств;

консультации с налоговыми органами: при сомнениях в толковании изменений можно обращаться к ГНС или налоговым консультантам во избежание ошибок.

Вкладчики с депозитами могут столкнуться с влиянием новых ставок военного сбора. Особенно актуальны случаи, когда вкладчик закрывает депозитный счет, например, в октябре, до официального введения новых ставок, так как это связано с вопросами ретроспективного налогообложения.

На практике банки не смогут удерживать налог задним числом, поскольку в текущей банковской системе отсутствует автоматизированный механизм для корректировки налогов, которые уже были начислены и уплачены. Если новый закон предполагает увеличение ставок, но вступит в силу только после выплаты доходов вкладчикам, банки не смогут применять новые ставки к уже выплаченным средствам.

Однако в случае утверждения налоговых изменений в будущем налоговая инспекция может потребовать от вкладчиков представления уточненной декларации и уплаты разницы между старыми и новыми налоговыми ставками. В таком случае вкладчик самостоятельно будет отвечать за выполнение требований путем предоставления дополнительной отчетности или соответствующей уплаты.

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