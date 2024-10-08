Комиссия до 30%: от украинцев требуют деньги за закрытие счетов в банках, — СМИ

Банковские учреждения, как уверяют в НБУ, взимают деньги не за сам финансовый мониторинг, а за возврат средств после него уже в рамках расчетно-кассового обслуживания.

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Некоторые украинцы сталкиваются с требованием от банка внести значительную сумму при принудительном закрытии счета. Это связано с финансовым мониторингом, однако не является штрафом за нарушение правил прозрачности транзакций. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), передает "Минфин".

Финрегулятор отметил, что в соответствии с действующим законодательством банки не имеют права взимать с клиентов штрафы за проведение финансового мониторинга.

"Законодательством по вопросам финансового мониторинга не предусмотрено применение банками "каких-либо финансовых наказаний в отношении нарушителей правил финансового мониторинга". То есть за нарушение правил финансового мониторинга банк не может налагать взыскания, штрафы или любую другую финансовую санкцию на клиента", – пояснили в НБУ.

Помимо требований законодательства и правил, разработанных и утвержденных Нацбанком, каждый банк устанавливает собственные критерии для прохождения финансового мониторинга, которые не разглашаются, чтобы избежать адаптации к ним. В то же время в НБУ пояснили, что банки могут расторгать договоры с клиентами не только из-за нарушений правил финмониторинга, но и по другим основаниям:

неплатежеспособность, незаконное использование карты или токена, предоставление недостоверной информации и возникновение подозрения в возможном незаконном использовании карты;

получение информации от международной платежной системы по незаконному использованию карты;

нарушение держателем карты условий договора;

непредоставление держателем карты документов, согласно договору;

прекращение поручений (гарантий), предоставленных третьим лицом по обязательствам клиента перед банком;

возникновение несанкционированной или просроченной кредитной задолженности по счету, кредиту или кредитной линии;

получение от клиента сообщения об утере карты или телефона и подозрение в их незаконном использовании;

установление факта производства противоправной деятельности из официальных документов, сообщений правоохранительных органов и других организаций.

наличие обоснованных подозрений из выводов служб банка относительно факта осуществления противоправной деятельности;

использование карточек для перевода средств, полученных незаконным путем.

Банки удерживают 20-30% от общей суммы на счете не за сам финансовый мониторинг (хотя за эту услугу также взимается отдельная комиссия в размере 1%), а за возврат средств после него в рамках расчетно-кассового обслуживания (РКО). Это происходит в тот момент, когда владелец счета хочет получить доступ к заблокированным средствам.

Напомним, что 28% украинцев не хватает денег не только на сбережения, но и даже на еду.

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