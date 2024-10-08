Комісія до 30%: від українців вимагають гроші за закриття рахунків у банках, — ЗМІ

Банківські установи, як запевняють у НБУ, стягують гроші не за сам фінансовий моніторинг, а за повернення коштів після нього вже в межах розрахунково-касового обслуговування.

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Деякі українці стикаються з вимогою від банку внести значну суму при примусовому закритті рахунку. Це пов'язано з фінансовим моніторингом, однак не є штрафом за порушення правил прозорості транзакцій. Про це повідомили в Національному банку України (НБУ), передає "Мінфін".

Фінрегулятор зазначив, що відповідно до чинного законодавства банки не мають права стягувати з клієнтів штрафи за проведення фінансового моніторингу.

"Законодавством з питань фінансового моніторингу не передбачено застосування банками "будь-яких фінансових покарань щодо порушників правил фінансового моніторингу". Тобто за порушення правил фінансового моніторингу банк не може накладати стягнення, штрафи або будь-яку іншу фінансову санкцію на клієнта", — пояснили в НБУ.

Крім вимог законодавства і правил, розроблених і затверджених Нацбанком, кожен банк встановлює власні критерії для проходження фінансового моніторингу, які не розголошуються, щоб уникнути адаптації до них. Водночас у НБУ пояснили, що банки можуть розривати договори з клієнтами не тільки через порушення правил фінмоніторингу, а й з інших підстав:

неплатоспроможність, незаконне використання картки або токена, надання недостовірної інформації та виникнення підозри в можливому незаконному використанні картки;

отримання інформації від міжнародної платіжної системи щодо незаконного використання картки;

порушення власником картки умов договору;

ненадання власником картки документів, згідно з договором;

припинення доручень (гарантій), наданих третьою особою за зобов'язаннями клієнта перед банком;

виникнення несанкціонованої або простроченої кредитної заборгованості за рахунком, кредитом або кредитною лінією;

отримання від клієнта повідомлення про втрату картки або телефону та підозра в їх незаконному використанні;

встановлення факту провадження протиправної діяльності з офіційних документів, повідомлень правоохоронних органів та інших організацій.

наявність обґрунтованих підозр з висновків служб банку щодо факту здійснення протиправної діяльності;

використання карток для переказу коштів, отриманих незаконним шляхом.

Банки утримують 20-30% від загальної суми на рахунку не за сам фінансовий моніторинг (хоча за цю послугу також стягується окрема комісія в розмірі 1%), а за повернення коштів після нього в межах розрахунково-касового обслуговування (РКО). Це відбувається в той момент, коли власник рахунку хоче отримати доступ до заблокованих коштів.

Нагадаємо, що 28% українців не вистачає грошей не тільки на заощадження, а й навіть на їжу.

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