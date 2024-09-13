Доллар значительно подорожает: какой курс заложили в бюджет на 2025 год

В бюджете на следующий год заложен курс национальной валюты в 45 грн за доллар. Сейчас американские деньги можно купить в Украине за 41,37 грн.

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На 2025 год в украинский бюджет заложен курс гривны на уровне 45 грн/доллар. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Также он обнародовал основные экономические показатели, указанные в проекте госбюджета:

1. Доходы общего фонда (без официальных трансфертов и грантов): 2007,4 млрд грн.

2. Расходы общего фонда: 3643,6 млрд грн.

3. Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны: 2223 млрд грн (26,3% от ВВП).

4. Поддержка социально незащищенных граждан: 419,2 млрд грн.

- Пенсионный фонд: 237,9 млрд грн.

- Помощь малообеспеченным семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах: 127,9 млрд грн.

- Выплата льгот и субсидий: 42,3 млрд грн.

5. Здравоохранение: 210,7 млрд грн.

6. Образование: 169,3 млрд грн.

7. Культура и информационное пространство: 9,6 млрд грн.

8. Цифровая трансформация: 4,0 млрд грн.

9. Научные исследования: 14,0 млрд грн.

10. Фонд развития предпринимательства: 18 млрд грн (льготные кредиты по программе "5-7-9%").

11. Гранты для бизнеса: 1,4 млрд грн.

12. Поддержка регионов: 12,2 млрд грн (субвенция на компенсацию разницы в тарифах).

13. Обеспечение жильем граждан: 9,4 млрд грн.

14. Гуманитарное разминирование: 1 млрд грн.

15. Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации: 1,75 млрд грн.

16. Дотация местным бюджетам: 51,2 млрд грн.

17. Резервный фонд: 43,9 млрд грн.

18. Внешние заимствования: 1658,4 млрд грн.

19. Внутренние заимствования: 579,2 млрд грн.

20. Дефицит госбюджета: 19,4% от ВВП.

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В то же время, больше чем ожидали, то есть $38,4 млрд, составляет потребность во внешнем финансировании. Хотя государственный долг к ВВП должен упасть до 97%, поскольку в текущем году он будет 100,5%, — пояснил нардеп.

"Пока у нас даже 20 не подтверждено, поэтому явно рассчитывают на тот грант от G7 $50 млрд под доходы от замороженных российских активов", — предполагает Ярослав Железняк.

Также, по его словам, министры во время заседания голосовали за проект, не имея на руках материалов, поэтому сейчас Минфин дописывает документы и формально передаст их до 15 сентября.

Напомним, в конце августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что общий дефицит бюджета на 2025 год составит 35 млрд долларов. Поэтому Украина рассчитывает получить 50 млрд долларов от стран G7.

В июле в Нацбанке сообщали, что в Украине на 62% выросло количество фальшивых купюр, как гривны, так и иностранной валюты.