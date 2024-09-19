В умовах війни є природна логіка мати певну кількість готівки як "подушку безпеки". Ці гроші потрібні для того, щоб у випадку непередбаченої ситуації людина певний час змогла підтримати свій стабільний рівень життя. Скільки грошей українці наразі тримають "на руках" та яку суму можна вважати доцільною?

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Наразі у українців на руках знаходиться рекордна кількість готівки — 752,4 млрд грн. Хтось не довіряє банкам, хтось працює нелегально й отримує кошти готівкою, хтось не хоче "світити" доходи та витрати, а хтось хоче бути готовим до блекаутів або переїзду. І для всіх цих людей тримати "живі" гроші при собі — як свого роду "заспокійливе". Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Рекордна кількість готівки на руках: до чого готуються українці".

"Готівкові рекорди": втечі в кеш не відбулося

Незважаючи на новини про "готівкові рекорди", фінансовий аналітик Іван Угляниця каже, що якихось суттєвих змін з початку цього року не було. Хоча активно поширювалась інформація, що нібито українці активно знімають гроші з рахунків в очікуванні штрафів, блокувань, які обговорювались у світлі нових мобілізаційних законів та рішень.

"З початку року грошова маса зросла на 6,2%, а готівка в обігу — на 5%, — наводить цифри експерт. — Тобто суттєвого руху, "втечі в кеш" непомітно".

За розрахунками Угляниці, на руках населення знаходиться близько 300-330 млрд гривневої готівки. Щодо валюти, то, за розрахунками експерта, в населення може бути орієнтовно десь від 160-180 млрд грн в еквіваленті до 250-260 млрд грн готівкової валюти. Тобто від 4,0-4,5 млрд доларів до 6,0-6,5 млрд доларів.

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"Якщо виходити із населення близько 25 мільйонів, отримуємо в середньому 150-250 доларів на людину готівкових валютних заощаджень, — продовжує Угляниця. — Як бачимо, цифри виявляються не дуже великими. Я б навіть сказав, вони є низькими, порівняно із тими цифрами, які нам періодично закидають у вигляді різних експертних оцінок про 40-60-100 млрд доларів на руках у населення. До того ж ця готівка не обов'язково незмінно залишається на руках, адже населення витрачає ці кошти. Люди інвестують, купують житло, автомобілі, різні товари".

На руках населення знаходиться близько 300-330 млрд гривневої готівки

Гроші на руках: яку суму можна вважати доцільною

Економіст, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран причиною зростання готівки називає надмірну емісію гривні. За його словами, з жовтня 2022 року по серпень 2024-го готівка поза банками і безготівкова гривня на рахунках до запитання зросла на 0,523 трлн грн, або на 36%. Це прямий сигнал, що НБУ надрукував за останні 22 місяці 0,523 трлн грн, через інфляцію та частково економічне зростання. Тобто, каже експерт, це не ті гроші, що українці тримають під матрацами. Це гроші для транзакцій, для обслуговування роздрібного товарообігу та сфери послуг.

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Відповідаючи на питання, яку суму грошей доцільно мати саме на руках, експерти кажуть, що фінансова подушка безпеки має перекривати витрати на 3-6 місяців. До цих витрат потрібно включити оренду квартири, оплату комуналки, транспорт або паливо для автівки, повсякденні витрати на їжу, одяг, ліки тощо.

"Економічна теорія дає орієнтир, що бажано мати ліквідні заощадження для повсякденних витрат на наступні три місяці, — каже директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін. — Інші види заощаджень можуть бути менш ліквідними, а саме нерухомість, строкові депозити, інвестиції у цінні папери тощо".

Експерт: бажано мати ліквідні заощадження для повсякденних витрат на наступні три місяці

Готівкові заощадження в принципі і передбачають, що це гроші на поточне споживання, на певні екстрені витрати, коли депозит, інші заощадження можуть бути недоступними, додає Іван Угляниця. І це залежить від багатьох особистих факторів, як і в компаній, які в залежності від сфери діяльності тримають різний рівень ліквідності — як готівкової, так і безготівкової.

Як раніше писав Фокус, повномасштабна війна внесла корективи в правила "резервного фонду". Деякі експерти вважають, що наразі має сенс формувати фінансову подушку безпеки на 6–12 місяців.

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