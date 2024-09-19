За даними НБУ, сьогодні українці на руках мають рекордну кількість готівки — 752,4 млрд грн. Експерти впевнені: це новий історичний максимум. До чого готуються українці з таким обсягом грошей, скільки тримають в гривні, а скільки — у валюті, з’ясовував Фокус.

Related video

Світ може змінюватися, як завгодно, але українці традиційно зберігатимуть гроші вдома. Хтось не довіряє банкам, хтось працює неофіційно й отримує кошти готівкою, хтось не хоче "світити" доходи та витрати, а хтось хоче бути готовим до блекаутів або раптового переїзду. Що відбувається зараз із потягом до паперових грошей та скільки готівки на руках у населення.

Надмірна емісія та недовіра до банків: чому гроші накопичуються "на руках"

752,4 млрд грн — це дійсно рекорд в абсолютних числах. Але, зауважив аналітик Андрій Шевчишин, якщо взяти до уваги всі гривні в економіці України та порахувати частку готівки, отримаємо, що вона складає 23%. А це на доступній статистиці майже історичний мінімум. Тож, не дивлячись на неймовірно високу суму готівки, можемо зробити висновок, що Україна все ж таки дедалі більше крокує до безготівкової форми розрахунків.

"З іншого боку, якщо подивитись готівку у перерахунку на одного мешканця України, можна побачити зростання, — зазначив аналітик у розмові з Фокусом. — Якщо до війни при населенні 41,2 млн було близько 14,1 тис. грн на одного українця, то зараз майже 21,5 тис. грн із розрахунку 35 млн населення".

Важливо

Українці можуть мати чималу суму під час перетину кордону: є кілька нюансів

Українці зберігають гроші вдома за різними причинами. Хтось не довіряє банкам, хтось працює з отриманням готівки в конверті, хтось бажає відійти від публічних операцій, каже Шевчишин. Не слід забувати й про підготовку населення до блекаутів або переїзду, про накопичування грошей для різних покупок товарів чи послуг. Все це зумовлює збільшення готівкових коштів.

На думку економіста, ексчлена Ради НБУ Віталія Шапрана, причиною такої кількості готівки на руках є надмірна емісія гривні. "Факти такі, що з жовтня 2022 року, коли на ринок почала впливати висока облікова ставка, по серпень 2024-го грошовий агрегат М1 (готівка поза банками і безготівкова гривня на рахунках до запитання) зріс на 0,523 трлн грн, або на 36%, — зазначив експерт у коментарі Фокусу. — При цьому відомо, що за той самий період готівка в обігу (М0) зросла на 20,24% або на 126,2 млрд грн. Тому безготівкова гривня зростала більшими темпами, ніж готівкова. Відбувалось це завдяки зміні характеру доходів громадян. Чимало людей перестали отримувати зарплати в конвертах, натомість перейшли на зарплатні картки від Міноборони. Це вплинуло на характер грошового обігу і змінило структуру грошової маси".

Зростання готівки в обігу пов'язане зі зростанням грошової маси Фото: hromadske.ua

Фінансовий аналітик Іван Угляниця панічних настроїв у цифрах регулятора також не бачить. Він погоджується з тим, що зростання готівки в обігу пов'язане зі зростанням грошової маси, яка зокрема зумовлена необхідністю покривати дефіцит, державні витрати, зарплати військовим та інші воєнні витрати, які фінансуються за рахунок боргу, емісії через різні канали.

"Тому я б не сказав, що наразі "українці до чогось готуються" – це, скоріше буде помітно, коли українці почнуть переходити до більш активної купівлі валюти, конвертації депозитів у валютні депозити та валютну готівку, інші активи, які зберігають вартість при девальвації гривні", — зазначив Іван Угляниця.

Гривня чи долар: про що йдеться?

В умовах війни є природна логіка мати певну кількість готівки як "подушку безпеки", зазначив у розмові з Фокусом директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

За тенденції до девальвації гривні купівля валюти виступає одним з найпростіших шляхів захисту заощаджень

"Крім того, зараз зберігається тенденція до девальвації гривні і на наступний рік середній курс прогнозується на рівні 45 грн за долар. Відповідно, купівля валюти виступає одним з найпростіших шляхів захисту заощаджень від девальвації національної грошової одиниці", — додав експерт.

Андрій Шевчишин зауважив, що у звіті Нацбанку йдеться саме про гривневу готівку.

"Долари враховуються окремо, я їх оцінюю на рівні 60 млрд доларів у населення, — каже експерт. — Загалом оцінки різних експертів можуть доходити до 120 млрд доларів".

Важливо

Готівка і валюта — понад усе: як українці зберігають гроші та чи накопичують "на чорний день"

Іван Угляниця погоджується, що мова про суто гривневу готівку, та додає: вона не тільки в руках населення. Це загалом обсяг готівки в обігу, включаючи підприємства, каси банків тощо.

"Обсяги валютної готівки на руках населення та інших валютних активів державні органи не знають, статистика не бачить цих даних, їх в принципі не існує в природі, — зазначив експерт в коментарі Фокусу. — Зараз мова не про різні спекулятивні цифри, які час від часу вкидають з різними політичними цілями та під різними гаслами".

Угляниця зробив приблизний розрахунок для Фокусу та дійшов до висновку, що на руках саме населення знаходиться близько 300-330 млрд гривневої готівки.

За розрахунками на одного українця припадає лише 150-250 доларів готівкових валютних заощаджень Фото: Pexels

Щодо валюти, то, за розрахунками експерта, в населення може бути орієнтовно десь від 160-180 млрд грн в еквіваленті до 250-260 млрд грн готівкової валюти. Тобто від 4,0-4,5 млрд доларів до 6,0-6,5 млрд доларів.

"Якщо виходити із населення близько 25 мільйонів, отримуємо в середньому 150-250 доларів на людину готівкових валютних заощаджень, — продовжує Угляниця. — Як бачимо, цифри виявляються не дуже великими. Я б навіть сказав, вони є низькими, порівняно із тими цифрами, які нам періодично закидають у вигляді різних експертних оцінок про 40-60-100 млрд доларів на руках у населення. До того ж ця готівка не обов'язково незмінно залишається на руках, адже населення витрачає ці кошти. Люди інвестують, купують житло, автомобілі, різні товари".

Плюс, каже Іван Угляниця, напевне було б не варто включати в ці суми готівку, яка знаходиться в громадян України поза межами України, бо ці гроші не призначені для витрат та інвестування всередині країни.