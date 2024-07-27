Світла восени буде більше, запевняють в Укренерго. Проте експерти до таких заяв ставляться досить скептично і кажуть, що у липні українці вже побачили "генеральну репетицію" зимових відключень. Чи дійсно по-справжньому "темні часи" ще не настали або можна сподіватися на покращення в енергетичній сфері у вересні–жовтні, з'ясовував Фокус.

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Аномальна спека і температурні рекорди залишилися позаду, тож дихати стало трохи легше. До того ж в країні виходять на фінішну пряму ремонти атомних блоків, поступово включатимуться в роботу невеликі важливі потужності теплової генерації, і виникає відчуття, що життя налагоджується. Але чи дійсно світла у вересні–жовтні буде більше та чого очікувати взимку? Фокус разом з експертами дослідив, що відбуватиметься з електрикою.

Легше не буде: грошей на ремонти немає

Наразі Україна має гарні шанси пройти кінець літа та початок осені або без відключень, або з меншими відключеннями, ніж зараз. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, проблеми є, але вже за декілька тижнів очікується покращення ситуації, адже буде збільшено обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генерувальні потужності, деякі блоки на електростанціях.

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Неможливо не помітити, що йдеться суто про початок осені — про зиму ані слова. І це неспроста. Експерти кажуть, що найскладніші випробування ще попереду, адже українській енергосистемі у сьогоднішньому стані найважче переживати спеку та морози.

"Українська енергосистема демонструє свою життєздатність, але вже не може гарантувати стабільні поставки електроенергії споживачам — ані влітку, ані взимку, — вважає енергетичний експерт Юрій Корольчук. — А найбільші проблеми виникають у періоди спеки або морозів. І на виправлення ситуації знадобиться не рік і не два, а суттєво більше 5 років".

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За словами експерта, ремонти підстанцій Укренерго у 2023 році так і не було завершено, значна частина з них залишається в стані оперативного ремонту. Більше 10 підстанцій НЕК "Укренерго" потребують капітального ремонту, але міжнародні партнери грошей не дають, а у бюджеті грошей немає.

Чого чекати взимку: електроенергії не вистачить

Споживачі вважають, що надія на більш-менш нормальну зиму є за умови, що енергопостачальники завершать, принаймні, планові ремонти. Але експерти впевнені, що електроенергії не вистачить за будь-яких обставин.

Експерти впевнені, що електроенергії взимку не вистачить за будь-яких обставин

"У серпні–жовтні ситуація істотно покращиться через закінчення спеки та виходу із ремонтів блоків АЕС, ТЕС та ГЕС, — зауважив у коментарі Фокусу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. — Однак взимку тривалість обмежень може бути на рівні липня через низькі температури. І цей прогноз дійсний за відсутності нових суттєвих руйнацій енергооб'єктів".

Юрій Корольчук також впевнений, що взимку електроенергії українським споживачам не вистачить, та наводить конкретні цифри. За його словами, у літні піки спеки та ремонтів дефіцит в енергосистемі сягав не "офіційні" 1,5–2,5 ГВт, а удвічі більше. Українська енергосистема могла виробити лише 8–9 ГВт за необхідних обсягів у 13 ГВт.

У періоди пікових навантажень дефіцит у енергосистемі сягає 4–5 ГВт Фото: Flickr

"Навіть при дефіциті у 2,5 ГВт обмеження електроенергії у критичних регіонах не становило б більше приблизно 6 годин на добу, — пояснює Корольчук. — Тому Укренерго може скільки завгодно видавати бажане за дійсне, але це ніяк не допоможе взимку. Проблеми будуть навіть якщо працюватимуть 8–9 блоків АЕС, відремонтують 2000 МВт теплової генерації, 1000 МВт гідрогенерації і буде тепла зима".

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Взимку енергосистема матиме гарантовані 11 ГВт потужностей, у той час як в період морозів, сезонного критичного енергоспоживання ми потребуватимемо 15–16 ГВт, продовжує експерт. Тож, на жаль, знову матимемо дефіцит 4–5 ГВт, проте через особливості функціонування енергосистеми взимку відключень буде, ймовірно, більше.

Репетиція відбулася: в липні побачили приблизний зимовий режим роботи

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, за відсутності атак у вересні–жовтні обмежень споживачів дійсно може і не бути. А ось взимку вони точно будуть, хоча сьогодні їхній масштаб складно передбачити.

За відсутності атак у вересні–жовтні обмежень споживачів дійсно може і не бути. А ось взимку вони точно будуть, хоча сьогодні їхній масштаб складно передбачити

"Я би орієнтувався на ситуацію останніх двох тижнів як на можливу репитицію", — зазначив Харченко у розмові з Фокусом.

Масштаб відключень в липні дає нам уявлення про те, як ми житимемо взимку за умови, що не буде суттєвого погіршення дефіциту потужностей через нові можливі обстріли, погоджується експерт з питань енергетики Андріан Прокіп.

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"Взимку планується, що працюватимуть усі атомні енергоблоки, частина яких зараз не працює через планові ремонти. Але взимку у нас і потреба зросте на 30% через чинник холодної погоди, а також суттєво меншою буде продуктивність сонячних електростанцій", — вважає експерт.

За його словами, базовий сценарій зими — відключення приблизно такого ж масштабу, як і в липні. Ситуація може бути дещо кращою взимку, якщо не буде нових обстрілів і втрат, а енергетичні компанії і промислові споживачі встигнуть побудувати більше потужностей з виробництва електроенергії. Але може бути зворотна ситуація, якщо внаслідок нових обстрілів буде втрачено додаткові потужності.

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Юрій Корольчук впевнений: взимку легше точно не буде. На його думку, "оманливий спокій" буде тривати недовго, але ми ще маємо час зробити висновки із літньої енергокризи-2024.

"Приблизний режим роботи енергосистеми взимку українці побачили, — підсумував енергетичний експерт. — Відключення світла будуть, аварійні відключення блоків будуть, невдоволення людей будуть. Уряд, Міненерго, Укренерго скажуть класичну фразу "а ми ж казали" і знімуть із себе відповідальність, бо "попередили людей" та "створили умови" українцям для купівлі генераторів, акумуляторів, теплових насосів і, правда, незрозуміло навіщо, сонячних батарей".