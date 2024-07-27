Света осенью будет больше, уверяют в Укрэнерго. Однако эксперты к таким заявлениям относятся довольно скептически и говорят, что в июле украинцы уже увидели "генеральную репетицию" зимних отключений. Действительно ли по-настоящему "темные времена" еще не наступили или можно надеяться на улучшение в энергетической сфере в сентябре–октябре, выяснял Фокус.

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Аномальная жара и температурные рекорды остались позади, так что дышать стало немного легче. К тому же в стране выходят на финишную прямую ремонты атомных блоков, постепенно будут включаться в работу небольшие важные мощности тепловой генерации, и возникает ощущение, что жизнь налаживается. Но действительно ли света в сентябре–октябре будет больше и чего ожидать зимой? Фокус вместе с экспертами исследовал, что будет происходить с электричеством.

Легче не будет: денег на ремонты нет

Сейчас Украина имеет хорошие шансы пройти конец лета и начало осени или без отключений, или с меньшими отключениями, чем сейчас. Об этом в интервью Суспільному рассказал председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, проблемы есть, но уже через пару недель ожидается улучшение ситуации, ведь будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях.

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Невозможно не заметить, что речь идет исключительно о начале осени — о зиме ни слова. И это неспроста. Эксперты говорят, что самые сложные испытания еще впереди, ведь украинской энергосистеме в сегодняшнем состоянии тяжелее всего переживать жару и морозы.

"Украинская энергосистема демонстрирует свою жизнеспособность, но уже не может гарантировать стабильные поставки электроэнергии потребителям — ни летом, ни зимой, — считает энергетический эксперт Юрий Корольчук. — А самые большие проблемы возникают в периоды жары или морозов. И на исправление ситуации понадобится не год и не два, а существенно больше 5 лет".

Отключения света станут нашей реальностью на ближайшие годы Фото: Getty Images

По словам эксперта, ремонты подстанций Укрэнерго в 2023 году так и не были завершены, значительная часть из них остается в состоянии оперативного ремонта. Более 10 подстанций НЭК "Укрэнерго" нуждаются в капитальном ремонте, но международные партнеры денег не дают, а в бюджете денег нет.

Чего ждать зимой: электроэнергии не хватит

Потребители считают, что надежда на более-менее нормальную зиму есть при условии, что энергопоставщики завершат, по крайней мере, плановые ремонты. Но эксперты уверены, что электроэнергии не хватит при любых обстоятельствах.

Эксперты уверены, что электроэнергии зимой не хватит при любых обстоятельствах

"В августе–октябре ситуация существенно улучшится из-за окончания жары и выхода из ремонтов блоков АЭС, ТЭС и ГЭС, — отметил в комментарии Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. — Однако зимой продолжительность ограничений может быть на уровне июля из-за низких температур. И этот прогноз действителен при отсутствии новых существенных разрушений энергообъектов".

Юрий Корольчук также уверен, что зимой электроэнергии украинским потребителям не хватит, и приводит конкретные цифры. По его словам, в летние пики жары и ремонтов дефицит в энергосистеме достигал не "официальные" 1,5–2,5 ГВт, а вдвое больше. Украинская энергосистема могла выработать лишь 8–9 ГВт при необходимых объемах в 13 ГВт.

В периоды пиковых нагрузок дефицит в энергосистеме достигает 4–5 ГВт Фото: Flickr

"Даже при дефиците в 2,5 ГВт ограничение электроэнергии в критических регионах не составило бы более примерно 6 часов в сутки, — объясняет Корольчук. — Поэтому Укрэнерго может сколько угодно выдавать желаемое за действительное, но это никак не поможет зимой. Проблемы будут даже если будут работать 8–9 блоков АЭС, отремонтируют 2000 МВт тепловой генерации, 1000 МВт гидрогенерации и будет теплая зима".

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Зимой энергосистема будет иметь гарантированные 11 ГВт мощностей, в то время как в период морозов, сезонного критического энергопотребления мы будем нуждаться в 15–16 ГВт, продолжает эксперт. Поэтому, к сожалению, снова будем иметь дефицит 4–5 ГВт, однако из-за особенностей функционирования энергосистемы зимой отключений будет, вероятно, больше.

Репетиция состоялась: в июле увидели приблизительный зимний режим работы

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, при отсутствии атак в сентябре–октябре ограничений потребителей действительно может и не быть. А вот зимой они точно будут, хотя сегодня их масштаб сложно прогнозировать.

При отсутствии атак в сентябре–октябре ограничений потребителей действительно может и не быть. А вот зимой они точно будут, хотя сегодня их масштаб сложно прогнозировать

"Я бы ориентировался на ситуацию последних двух недель как на возможную репитицию", — отметил Харченко в разговоре с Фокусом.

Масштаб отключений в июле дает нам представление о том, как мы будем жить зимой при условии, что не будет существенного ухудшения дефицита мощностей из-за новых возможных обстрелов, соглашается эксперт по вопросам энергетики Андриан Прокип.

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"Зимой планируется, что будут работать все атомные энергоблоки, часть которых сейчас не работает из-за плановых ремонтов. Но зимой у нас и потребность возрастет на 30% из-за фактора холодной погоды, а также существенно меньшей будет производительность солнечных электростанций", — считает эксперт.

По его словам, базовый сценарий зимы — отключения примерно такого же масштаба, как и в июле. Ситуация может быть несколько лучше зимой, если не будет новых обстрелов и потерь, а энергетические компании и промышленные потребители успеют построить больше мощностей по производству электроэнергии. Но может быть обратная ситуация, если в результате новых обстрелов будут потеряны дополнительные мощности.

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Юрий Корольчук уверен: зимой легче точно не будет. По его мнению, "обманчивое спокойствие" будет длиться недолго, но у нас еще есть время сделать выводы из летнего энергокризиса-2024.

"Примерный режим работы энергосистемы зимой украинцы увидели, — подытожил энергетический эксперт. — Отключения света будут, аварийные отключения блоков будут, недовольство людей будет. Правительство, Минэнерго, Укрэнерго скажут классическую фразу "а мы же говорили" и снимут с себя ответственность, потому что "предупредили людей" и "создали условия" украинцам для покупки генераторов, аккумуляторов, тепловых насосов и, правда, непонятно зачем, солнечных батарей".