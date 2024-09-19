По данным НБУ, сегодня украинцы имеют на руках рекордное количество наличных — 752,4 млрд грн. Эксперты уверены: это новый исторический максимум. К чему готовятся украинцы с таким объемом денег, сколько держат в гривне, а сколько — в валюте, выяснял Фокус.

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Мир может меняться, как угодно, но украинцы традиционно хранят деньги дома. Кто-то не доверяет банкам, кто-то работает неофициально и получает средства наличными, кто-то не хочет "светить" доходы и расходы, а кто-то хочет быть готовым к блэкаутам или внезапному переезду. Что происходит сейчас с тягой к бумажным деньгам и сколько наличных на руках у населения.

Чрезмерная эмиссия и недоверие к банкам: почему деньги накапливаются "на руках"

752,4 млрд грн — это действительно рекорд в абсолютных числах. Но, отметил аналитик Андрей Шевчишин, если принять во внимание все гривны в экономике Украины и посчитать долю наличных, получим, что она составляет 23%. А это на доступной статистике почти исторический минимум. Поэтому, несмотря на невероятно высокую сумму наличных, можем сделать вывод, что Украина все больше шагает в сторону безналичной формы расчетов.

"С другой стороны, если посмотреть наличные в пересчете на одного жителя Украины, можно увидеть рост, — отметил аналитик в разговоре с Фокусом. — Если до войны при населении 41,2 млн было около 14,1 тыс. грн на одного украинца, то сейчас почти 21,5 тыс. грн из расчета 35 млн населения".

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Украинцы хранят деньги дома по разным причинам. Кто-то не доверяет банкам, кто-то получает зарплату в конверте, кто-то желает отойти от публичных операций, говорит Шевчишин. Не следует забывать и о подготовке населения к блэкаутам или переезду, о накоплении денег для различных покупок товаров или услуг. Все это приводит к увеличению наличных средств.

По мнению экономиста, экс-члена Совета НБУ Виталия Шапрана, причиной такого количества наличности на руках является чрезмерная эмиссия гривны. "Факты таковы, что с октября 2022 года, когда на рынок начала влиять высокая учетная ставка, по август 2024-го денежный агрегат М1 (наличные вне банков и безналичная гривна на счетах до востребования) вырос на 0,523 трлн грн, или на 36%, — отметил эксперт в комментарии Фокусу. — При этом известно, что за тот же период наличные в обращении (М0) выросли на 20,24% или на 126,2 млрд грн. Поэтому безналичная гривна росла большими темпами, чем наличная. Происходило это благодаря изменению характера доходов граждан. Многие перестали получать зарплаты в конвертах, зато перешли на зарплатные карты от Минобороны. Это повлияло на характер денежного обращения и изменило структуру денежной массы".

Рост наличности в обращении связан с ростом денежной массы Фото: hromadske.ua

Финансовый аналитик Иван Угляница панических настроений в цифрах регулятора также не видит. Он соглашается с тем, что рост наличности в обращении связан с ростом денежной массы. Это в свою очередь обусловлено необходимостью покрывать дефицит, государственные расходы, зарплаты военным и другие военные расходы, которые финансируются за счет долга, эмиссии через различные каналы.

"Поэтому я бы не сказал, что сейчас "украинцы к чему-то готовятся" — это, скорее будет заметно, когда украинцы начнут переходить к более активной покупке валюты, конвертации депозитов в валютные депозиты и валютную наличность, другие активы, которые сохраняют стоимость при девальвации гривны", — отметил Иван Угляница.

Гривна или доллар: о чем идет речь?

В условиях войны есть естественная логика иметь определенное количество наличных денег как "подушку безопасности", отметил в разговоре с Фокусом директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

При тенденции к девальвации гривны покупка валюты является одним из самых простых путей защиты сбережений

"Кроме того, сейчас сохраняется тенденция к девальвации гривны и на следующий год средний курс прогнозируется на уровне 45 грн за доллар. Соответственно, покупка валюты выступает одним из самых простых путей защиты сбережений от девальвации национальной денежной единицы", — добавил эксперт.

Андрей Шевчишин отметил, что в отчете Нацбанка речь идет именно о гривневой наличности.

"Доллары учитываются отдельно, я их оцениваю на уровне 60 млрд долларов у населения, — говорит эксперт. — В целом оценки разных экспертов могут доходить до 120 млрд долларов".

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Наличные и валюта превыше всего: как украинцы хранят деньги и накапливают ли "на черный день"

Иван Угляница соглашается, что речь о сугубо гривневой наличности, и добавляет: она не только в руках населения. Это в целом объем наличности в обращении, включая предприятия, кассы банков и тому подобное.

"Объемы валютной наличности на руках населения и других валютных активов государственные органы не знают, статистика не видит этих данных, их в принципе не существует в природе, — отметил эксперт в комментарии Фокусу. — Сейчас речь не о различных спекулятивных цифрах, которые время от времени вбрасывают с разными политическими целями и под разными лозунгами".

Угляница сделал приблизительный расчет для Фокуса и пришел к выводу, что на руках именно населения находится около 300-330 млрд гривневой наличности.

По расчетам на одного украинца приходится лишь 150-250 долларов наличных валютных сбережений Фото: Pexels

Что касается валюты, то, по расчетам эксперта, у населения может быть ориентировочно где-то от 160-180 млрд грн в эквиваленте до 250-260 млрд грн наличной валюты. То есть от 4,0-4,5 млрд долларов до 6,0-6,5 млрд долларов.

"Если исходить из населения около 25 миллионов, получаем в среднем 150-250 долларов на человека наличных валютных сбережений, — продолжает Угляница. — Как видим, цифры оказываются не очень большими. Я бы даже сказал, они низкие, по сравнению с теми цифрами, которые нам периодически забрасывают в виде различных экспертных оценок о 40-60-100 млрд долларов на руках у населения. К тому же эта наличность не обязательно неизменно остается на руках, ведь население тратит эти средства. Люди инвестируют, покупают жилье, автомобили, различные товары".

Плюс, говорит Иван Угляница, наверное не стоит включать в эти суммы наличные, которые находятся у граждан Украины за пределами Украины, потому что эти деньги не предназначены для расходов и инвестирования внутри страны.