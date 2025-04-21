За последние три года количество открытых украинцами карт увеличилось с 56,4 млн грн до 71,35 млн грн. Один человек в среднем имеет два карточных счета. Но говорит ли это об обогащении украинцев, выяснял Фокус.

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Государство не ограничивает количество открытых счетов и банковских карт для одного пользователя. По закону, у украинцев есть право иметь несколько платиковых платежных карт и денежных счетов в разных банках. И судя по статистике Нацбанка, они им активно пользуются. Самые распространенные операции — безналичная оплата в торговой сети. Фокус поинтересовался у экспертов, почему так выросло количество платежных карт, что делать в случае их блокировки и когда украинцы все же достают из кошельков наличные.

Более 185 млн счетов в банках: что это значит и почему украинцы заказывают новые карты

По состоянию на начало 2025 года физические лица открыли почти 185,2 млн счетов в украинских банках, а также 502 тыс. счетов в небанковских поставщиках платежных услуг. По данным банков и финкомпаний, всего счета имеют 80,3 млн физических и 3,4 млн юридических лиц, из них 2,4 млн — ФЛП, о чем свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Количество счетов, открытых пользователями платежных услуг, выросло на 4% по сравнению с предыдущим годом Фото: Unsplash

В целом физических лиц и субъектов хозяйствования, которые открыли в них счета, почти 84 млн, что на 2% больше, чем по состоянию на начало прошлого года (по состоянию на 01.01.2024 — 82 млн человек). Количество счетов, открытых пользователями платежных услуг, выросло на 4% по сравнению с предыдущим годом — до 193 млн (по состоянию на 01.01.2024 — 185 млн). При этом подавляющее большинство счетов физических лиц являются текущими (166,2 млн), еще 19,5 млн — вкладные.

"Соотношение между количеством счетов физических лиц и количеством таких пользователей-физических лиц свидетельствует, что один человек в среднем имеет два счета", — отмечается в сообщении НБУ.

Соотношение между количеством счетов физических лиц и количеством таких пользователей-физических лиц свидетельствует, что один человек в среднем имеет два счета

В то же время растет количество пользователей, которые обслуживаются дистанционно: 89,85% субъектов хозяйствования и 82,87% физических лиц (по состоянию на начало 2024 года — 89,15% субъектов хозяйствования и 79,47% физических лиц).

По информации Нацбанка, один и тот же человек или субъект хозяйствования может одновременно обслуживаться у нескольких поставщиков платежных услуг и иметь столько счетов, сколько им нужно. Поэтому количество пользователей превышает количество населения Украины. Так, в прошлом году счета пользователям открывали 63 поставщика платежных услуг, в том числе 61 банк и два небанковских учреждения.

Как предположил в комментарии Фокусу финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, рост количества банковских карт в Украине может быть связан с регуляторными ограничениями в размере 150 тыс грн. в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам. И хотя с 1 апреля 2025-го НБУ отменил лимит на переводы между картами, ограничение повлияло на статистику.

Человек может иметь несколько счетов

"Для более нужных объемных переводов открывали дополнительные карты в других банках. Таким образом, давая возможность аккумулировать нужную сумму на разных счетах. Однако это лишь гипотеза. Я бы не сказал, что мы здесь имеем очень сильный аптренд активности населения, торговли или активности банков по предложениям своих услуг, которые действительно меняют картину мира и показывают реальный рост действующих карт", — добавил Андрей Шевчишин.

Также, по словам эксперта, рост количества карточек может быть связан с миграцией — выездом украинцев за границу.

"Но не думаю, что это такая доминантная часть. Возможно, количество платежей и выросло, однако для этого не нужны именно "живые" карты. Вероятно, все же это связано с дропами, с которыми как раз и боролись. Для этого и нужны были карточки", — добавил Шевчишин.

Банки не блокируют карты без уважительной без причины Фото: Из открытых источников

Оплата картой: украинцы чаще выбирают безналичные платежи

Доля безналичных операций с платежными картами в Украине постепенно растет. Так, за 2024 год она достигла 94,6% по количеству и 64,5% по сумме всех транзакций. Самыми распространенными остаются расчеты в торговой сети, переводы с карты на карту и оплата товаров в Интернете.

Поэтому, как свидетельствует все та же статистика Нацбанка, украинцы предпочитают безналичные расчеты платежными картами. Эксперты связывают это с событиями во время полномасштабной войны, продолжением атак на энергетическую инфраструктуру Украины и переездами как за границу, так и внутри страны.

Самыми распространенными операциями остаются расчеты в торговой сети, переводы с карты на карту и оплата товаров в Интернете

По данным НБУ, безналичная оплата преобладает в торговых сетях, а именно 73,4% и 46,8% соответственно (более 6 млрд операций на сумму почти 2 млрд грн). Переводы с карты на карту по сумме составили 31,1% (или 1 318,4 млрд грн). Их количество находилось на уровне 8,2% от всех безналичных операций.

Также есть данные, что украинцы потратили 622 млрд грн в течение 2024 года на товары и услуги в Интернете.

А средние чеки одной операции в Украине в 2024 году были следующими:

в торговой сети — 330 грн, что по сравнению с 2023 годом на 5 грн больше;

по переводу с карты на карту — 1 958 грн (в 2023-м — 1 972 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 561 грн (490 грн — в 2023-м).

Наличность — часть обслуживания товарооборота

Количество гривны на руках: как изменилось и что влияет на оборот наличности

По данным НБУ, на 1 апреля 2025 года в наличном обращении Украины задействовано 805,1 млрд грн. Что на 2,1%, или 17,3 млрд грн меньше, чем в начале 2025 года. Всего на одного жителя страны приходилась в среднем 61 купюра, а "самой популярной" является банкнота 500 грн. Там отметили: уменьшение количества наличности связано с сезонными факторами — ведь "традиционно в I квартале года происходит изъятие из обращения наличности, выпущенной в прошлые периоды".

На фоне ускорения инфляции, низких ставок по гривневым депозитам (13% годовых без учета налогов) из-за опасений девальвации украинцы готовы переходить на валютные депозиты, даже несмотря на низкие валютные ставки

Андрей Шевчишин также отмечает, что количество наличных на руках украинцев — сезонное явление, поэтому весной объемы будут расти.

"По количеству наличных у населения, согласно данным Нацбанка, относительно февраля есть рост на 1,5 %. Зимние месяцы отличились очень низкими показателями по наличности. Сейчас они немного выросли, но наличные — часть обслуживания товарооборота. Особенно, когда мы переходим к весеннему сезону. Так что этот рост нормальный. А вот, что хотел бы подчеркнуть, — это снижение объемов депозитов. Ведь это еще один весомый фактор роста количества наличности. Гривневые депозиты упали на 9,2 млрд грн до 799,6 млрд грн. Это был максимальный отток с гривневых вкладов за последние 9 месяцев. А валютные депозиты населения выросли на 141,5 млн долл до 10,22 млрд долл, что стало максимальным приростом за 17 месяцев. Как минимум, часть гривневых депозитов была переведена на валютные депозиты. Даже несмотря на мизерные валютные ставки", — сообщил эксперт.

По его словам, украинцы на фоне ускорения инфляции, низких ставок по гривневым депозитам (13% годовых без учета налогов) из-за опасений девальвации, готовы переходить на валютные депозиты, даже несмотря на низкие валютные ставки.

Главные причины блокировки карт — это подозрение в мошеннических операциях. Фото: Freepik

Если карту заблокировали: как получить доступ к средствам

Несмотря на усиление в начале года финансового мониторинга НБУ и обязательства банков отслеживать операции клиентов и блокировать подозрительные транзакции, эксперты отмечают, что банки не делают это без уважительной без причины.

Как рассказала Фокусу ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко, главные риски — это подозрение в мошеннических операциях.

"Заблокированный счет — ситуация, мягко говоря, неприятная. Но важно понимать: банки не делают это без уважительной без причины. В основе таких решений — конкретные риски, в частности, подозрение в мошеннических p2p-операциях. Если банк является участником Меморандума о предотвращении преступлений при карточных переводах, он тщательно анализирует подозрительную активность — как по объему транзакций, так и по их частоте. Проще говоря, просто так счет никто не блокирует", — рассказала Марина Павленко.

Если банк является участником Меморандума о предотвращении преступлений при карточных переводах, он тщательно анализирует подозрительную активность — как по объему транзакций, так и по их частоте. Проще говоря, просто так счет никто не блокирует

А чтобы снять ограничения с карты, следует обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие легальное происхождение средств.

"Такие действия банка должны быть обоснованы, без "просто так". Если же финансовое учреждение действительно обнаруживает нарушения и решает прекратить сотрудничество с клиентом, оно действует на основании статьи 15 Закона Украины о предотвращении финансовых преступлений. В таком случае банк информирует Госфинмониторинг", — добавила эксперт.

Она отметила, что деньги клиента при этом никуда не исчезают. Если счет закрыт, средства можно перевести в другой банк. Но есть нюанс — такая операция может сопровождаться комиссией. Ее размер каждый банк устанавливает самостоятельно. Подробности и условия всегда есть на сайтах банков, и обычно о них сообщают заранее, чтобы избежать недоразумений.

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"В последнее время в инфопространстве много нареканий относительно блокировки счетов. Часто это вызвано недостатком коммуникации. На самом деле банк должен не просто действовать, но и объяснять: что, почему и как. Если финансовое учреждение внедряет открытое взаимодействие с клиентами, то таких ситуаций будет значительно меньше. А еще стоит знать: если у вас возникает потребность в больших переводах, чем позволяет установленный лимит, и вы можете подтвердить источник этих средств, банк может пересмотреть условия и увеличить лимиты по операциям", — пояснила эксперт.