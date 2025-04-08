Каждая полученная гривна имеет значение: какую сумму можно перевести на банковскую карту без уплаты налогов

Украинцы, которые получают на собственные банковские карты переводы средств, должны платить налоги с таких поступлений, сообщило издание "Телеграф" со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины. В материале отмечается, что налог необходимо платить даже с 1 гривны. Фокус разбирался, какие суммы можно переводить без декларирования и налогообложения.

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При получении переводов на собственные банковские карты украинцы должны уплатить налоги с таких поступлений, пишет издание. Эта норма не касается заработных плат, стипендий и выплат от государства (пенсии, социальная помощь, ВПЛ и т.д.), ведь по этим поступлениям все налоговые платежи уже уплачиваются отдельно. Все остальное, что поступает на банковский счет физического лица, считается доходом, это касается даже переводов от родственников, друзей, знакомых и коллег (например, определенный денежный перевод в честь дня рождения или свадьбы от них).

Издание со ссылкой на работников налоговой службы отмечает, что физическое лицо, которое в течение календарного года получает доход за предоставление услуг от другого физического лица, обязано включить всю сумму в общий годовой налогообложения доходов и подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по результатам отчетного налогового года. Кроме этого, следует начислить и уплатить в бюджет налог с таких доходов по ставке 18% НДФЛ и 5% военный сбор.

Исключения по налогообложению переводов

В материале отмечается, что не облагаются налогом только подарки и подтвержденное документальное наследство от родственников I степени (жена, муж, родители, дети). Все остальные поступления на счет подлежат налогообложению.

Ставки налога

Согласно Налоговому кодексу, физические лица должны в результате полученных денежных переводов уплатить:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%.

военный сбор — 1,5% (для доходов за 2024 год).

Каким образом и когда нужно уплатить налог

По информации "Телеграфа", процедура уплаты налога следующая:

следует подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах через Электронный кабинет налогоплательщика;

впоследствии получить реквизиты для уплаты налога.

уплатить налог через банк, онлайн-платеж или в кассе налогового органа.

Куда следует уплачивать налог

Издание уточняет, что налог необходимо уплачивать:

в Государственный бюджет Украины через органы Государственной фискальной службы или через специализированные отделения налоговых органов;

или же в местные налоговые органы. В этом случае речь идет о региональном или местном налоговом органе, куда поступают взносы, после чего средства попадают в государственный бюджет.

Отмечается, что после уплаты налога необходимо сохранить чек или квитанцию. Зачисление налога будет отражено в налоговом кабинете, где также можно отслеживать состояние оплаты.

Каких категорий граждан касается обязательное декларирование доходов

Следует отметить, что в Украине лишь некоторые категории граждан обязаны подавать обязательную декларацию доходов. В частности, к ним относятся:

государственные служащие, должностные лица органов местного самоуправления и другие лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;

физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения;

лица, получавшие доходы, которые облагались налогом по специальным ставкам (например, доход от сдачи в аренду недвижимости).

Все остальные граждане имеют право добровольно подавать налоговую декларацию. Однако в Налоговом кодексе Украины уточняется, что подлежат налогообложению дорогие подарки. Как ранее писал Фокус, стоимость подарков, которая не должна облагаться налогом, составляет 25% минимальной зарплаты. Поскольку в 2025 году размер минималки — 8 тысяч гривен, то налоги не уплачиваются за подарки до 2 тысяч гривен. Если же стоимость подарка превышает эту сумму, то она подлежит налогообложению.

Стоит добавить, что налоги за подарки уплачиваются, если они получены от лица, которое не является родственником первой или второй степени родства. На них в 2025 году действуют следующие ставки налогообложения подарков:

нулевая ставка — для подарков от членов семьи первой и второй степени родства (родители, дети, супруги, родные братья/сестры, бабушка и дедушка);

5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора — для подарков от лиц, не являющихся родственниками первой или второй степени родства;

18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора — для подарков от нерезидентов.

Ранее народный депутат Нина Южанина рассказывала, что налоговая служба автоматически отслеживает все денежные переводы, поступающие на счета лиц, которые занимаются онлайн-продажами, — даже если это разовые сделки по продаже подержанных вещей через OLX или социальные сети. Эти правила вступили в силу в Украине с 1 марта 2025 года.

В Государственной налоговой службе отреагировали на сообщение, назвав его фейком. Там добавили, что украинцы могут не беспокоиться о штрафах налоговой, если продают личные вещи через интернет-порталы электронной коммерции.