Законодательство позволяет гражданам продавать подержанные вещи и вообще различные товары, однако предусмотрена уплата налогов. А налоговая имеет право оштрафовать за продажи без регистрации ФЛП. Опасно ли вести торговлю на интернет-площадках, какие налоги нужно платить и как налоговая отслеживает деятельность продавцов, в материале Фокуса.

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Правила уплаты налогов в Украине остаются неизменными: весь доход граждан облагается налогом. В том числе и доход, полученный от продажи товаров через интернет-платформы. Между тем, в ГНС не так давно сообщили, что продажа индивидуального имущества (личных вещей) не расценивается как основание для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства. "Только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества (личных вещей) гражданами с помощью таких электронных торговых платформ как OLX, Prom и любых соцсетей", — говорят в налоговой. Фокус исследовал подробно, когда у граждан возникает налоговое обязательство из-за продажи товаров на интернет-сайтах и какие штрафы предусмотрены законодательством для тех, кто ведёт предпринимательскую деятельность без официального оформления ФЛП и уплаты соответствующих налогов.

Продажи товаров на ОЛХ: все ли подлежат налогообложению

Адвокат ЮК ПРОКТОР по хозяйственному и налоговому праву Светлана Трощинская объясняет: гражданам разрешено продавать личные вещи — такие как старая мебель, техника, книги или другие предметы потребления — через онлайн-площадки (например, OLX, Prom, соцсети) без обязанности регистрироваться как ФЛП и платить соответствующие налоги, но при условии, что такие продажи имеют разовый характер, вещи не покупались с целью перепродажи, имеют эпизодический характер и отсутствуют признаки системности или коммерческой цели.

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"Налоговое законодательство не устанавливает четкого предела для признания деятельности предпринимательской, однако в налоговой практике при наличии трех и более однотипных продаж в год может возникнуть риск квалификации такой деятельности как хозяйственной. В таком случае уже необходима государственная регистрация предпринимательства и уплата соответствующих налогов", — говорит Светлана Трощинская. И добавляет: если человек, например, продает свой старый холодильник, стол или книги — это считается реализацией индивидуального имущества (личных вещей), а не предпринимательской деятельностью.

Продавать собственные вещи не запрещено законодательством, однако в случае регулярной торговли налоговая может решить, что лицо занимается бизнесом без регистрации ФЛП Фото: freepik

Однако ситуация меняется, если продажи приобретают системный характер: например, лицо регулярно продает новые или однотипные товары, созданные собственноручно (например, украшения, одежда, косметика ручной работы), или перепродает приобретенную продукцию. "В таких случаях, даже при отсутствии официальной регистрации, налоговая может расценить деятельность как предпринимательскую", — отметила адвокат.

Налоги на доходы от продажи продукции через Интернет и штрафы: юристы рассказали подробно

Руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк в комментарии Фокусу объяснил: полученный доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц — 18% — и военным сбором — 5%.

В то же время, отмечает Иван Маринюк, если гражданин ведет предпринимательскую деятельность без оформления ФЛП и уплаты налогов, то это может иметь последствия. В частности, речь идет о начислении налогов и сборов на суммы полученных доходов как для субъекта общей системы налогообложения (НДФЛ — 18%, военный сбор — 5%, ЕСВ — 22%).

За нарушение законодательства грозит штраф — до 85 тыс гривен Фото: СБУ

Также законом предусмотрены штрафы за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации. "Предусмотрен штраф от 17 тысяч грн до 34 тысяч грн согласно ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), а также возможная конфискация товара, средств, сырья или средств производства. За повторное нарушение в течение года штраф может достигать 85 тысяч грн. Отдельно предусмотрен также штраф 340 грн за осуществление деятельности без постановки на налоговый учет (п. 117.1 ст. 117 Налогового кодекса Украины)", — отметила в комментарии Фокусу Светлана Трощинская.

Полученный от продаж товаров доход подлежит налогообложению: 18% от суммы — налог на доходы, а также 5% — военный сбор

Но и это еще не все виды наказаний, предусмотренных законом за ведение предпринимательской деятельности без регистрации и уплаты налогов. "В некоторых случаях — передача информации в Бюро экономической безопасности (БЭБ) при наличии подозрения в уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) (ст. 212 УКУ)", — говорит Игорь Ясько, партнер ЮК Winner.

Следит ли налоговая за продажами через интернет-платформы и как и когда подавать годовую декларацию о доходах

Юристы рассказывают, что налоговая имеет возможность проверять интернет-площадки, где граждане предлагают товары и услуги, и таким образом выявлять незарегистрированных предпринимателей.

"Налоговая служба действительно имеет техническую возможность мониторить онлайн-площадки и получать данные о платежах, которые проходят через фискализированные сервисы. Например, OLX Доставка (через Novapay), Нова пошта (наложенный платеж), Prom.ua, а также другие платформы с интеграцией фискальных РРО — уже передают данные в налоговую. Эти сведения включают фамилию, инициалы, идентификатор получателя средств, сумму транзакции и количество платежей", — отметила в комментарии Фокусу Светлана Трощинская. В то же время, по ее мнению, возникает вопрос реальной приоритетности и целесообразности использования таких данных для привлечения к ответственности "мелких" продавцов.

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"С точки зрения целесообразности вряд ли ресурс налоговой будет направлен на проверку лиц, которые за год продали что-то на условные 5 тыс грн. Это — низкий фискальный риск для государства, при этом значительные ресурсы требует аналитика, коммуникация и администрирование таких "микродел". Более того, публичные заявления налоговой свидетельствуют, что главная цель контроля — выявление скрытой предпринимательской деятельности, а не преследование рядовых граждан, которые разово продают подержанные вещи", — считает адвокат.

Налоговая имеет инструментарий для выявления нарушителей Фото: Из открытых источников

Адвокат Иван Маринюк предполагает, что налоговая может также мониторить образ жизни и деятельности отдельных лиц (например, блогеров, которые при этом в интервью другим лицам рассказывают о стоимости рекламы определенных продуктов на страницах своих социальных сетей) и сопоставлять с информацией о суммах задекларированных доходов, получать информацию с маркетплейсов и субъектов финансового мониторинга.

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Между тем, судебная практика по привлечению к ответственности нарушителей-продавцов в Украине уже есть, говорят опрошенные Фокусом юристы. Обычно речь идет о нарушении ст. 164 КУоАП — админответственность за осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования. "Ответственность там для обычного физического лица совсем не маленькая — штраф до 34 тыс грн. с конфискацией доходов от такой деятельности. То есть, если в суде будет доказан состав правонарушения то кроме штрафа взыщут еще и суммы от продажи. Но есть одно но. Чтобы деятельность была хозяйственной, нужно доказать, что она является систематической и для получения прибыли", — отметил Михаил Кочеров, управляющий партнер, адвокат IBC Legal Services.

Если предприниматель регулярно осуществляет продажи без регистрации ФЛП, то его могут привлечь к ответственности по ст. 164 КУоАП Фото: Getty Images

Он говорит, что судебная практика исходит из того, что систематичность по продажам — это не менее трех раз в течение одного календарного года. А если проанализировать судебную практику, то можно увидеть, что налоговики неумело готовятся к судебным разбирательствам, потому что очень редко доказывают факт систематичности и наличие прибыли. "В результате суды указывают, что выводы о наличии в действиях продавцов состава правонарушения по ст. 164 КУоАП является преждевременным и основываются на предположениях, а все сомнения относительно доказанности вины продавца должны толковаться в его пользу. За непредставление же гражданами деклараций о доходах от такой деятельности закон предусматривает ответственность в виде штрафа 340 грн.", — рассказал адвокат Фокусу.

Относительно представления декларации о доходах, то по общему правилу, если лицо получает доходы не от налоговых агентов (юридических лиц и ФЛП), то оно обязано ежегодно подавать налоговую декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным, и задекларировать все полученные доходы.

Ежегодная декларация о доходах должна подаваться до 1 мая каждого года и включать все доходы за предыдущий год Фото: Главком

"Другими словами, лицо должно самостоятельно задекларировать свои доходы, которые получило в период с 01.01-31.12 отчетного года, и начислить на них налоги. В дальнейшем налоги должны быть уплачены до 31.07 года, следующего за отчетным. Однако выполнение лицом обязанности по декларированию доходов и уплаты налогов не исключает применения к нему мер ответственности за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности (осуществление деятельности без регистрации ФЛП) и осуществления расчетных операций не через РРО/ПРРО", — отметил Иван Маринюк.

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В годовую налоговую декларацию граждане должны включить все доходы, полученные в течение календарного года, которые подлежат налогообложению. В частности, это и доходы от продажи товаров или продукции либо предоставления платных услуг.