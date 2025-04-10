Налоговая ужесточит контроль продаж на интернет-платформах: Минфин подготовил законопроект

Министерство финансов Украины разработало законопроект, который предусматривает налогообложение доходов пользователей цифровых платформ, таких как OLX, Prom, ROZETKA и других. Документ предполагает обязательную ежегодную передачу информации о продавцах, осуществивших хотя бы одну сделку за год, в Государственную налоговую службу (ГНС).

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Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

"Также этим законопроектом предусмотрено, что такие цифровые платформы будут налоговыми агентами и должны содержать с полученных (продавцами — физлицами) доходов НДФЛ и военный сбор. Более подробно о законопроекте впоследствии, когда его зарегистрируют в ВРУ", — написала член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Южанина отметила, что Министерство финансов выборочно внедряет нормы документов ЕС и ОЭСР. В частности, ведомство проигнорировало пороговые значения операций, при достижении которых информация о продавце должна передаваться в ГНС, как это предусмотрено Директивой Совета ЕС 2021/514 от 22 марта 2021 года (DAC7).

Она подчеркнула, что в странах ЕС подобные пороговые значения уже установлены: данные в налоговые органы передаются только по тем продавцам, чей доход от продаж товаров превысил 2 тысячи евро или которые совершили 30 и более сделок в течение года.

"У нас же, по мнению Минфина, должна передаваться информация обо всех без исключения операции и облагаться налогом на все средства физического лица с 1 гривны. И именно эта позиция Минфина была озвучена на рабочей группе по обсуждению этого проекта закона, на ней же прозвучали и другие вещи (о которых даже не хочу писать). Мало проблем у людей", — говорится в сообщении.

В свою очередь, ГНС заявила, что не будет применять штрафные санкции за продажу гражданами личного имущества на интернет-площадках, поскольку такие действия не считаются нарушением налогового законодательства и не влекут за собой финансовую или административную ответственность. Однако при систематической продаже и однородности ассортимента реализуемых товаров такие действия могут квалифицироваться как предпринимательская деятельность.

"Информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Prom.ua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности", — подчеркнули в органе.

Ранее народный депутат Нина Южанина рассказывала, что налоговая служба автоматически отслеживает все денежные переводы, поступающие на счета лиц, которые занимаются онлайн-продажами, — даже если это разовые сделки по продаже подержанных вещей через OLX или социальные сети. Эти правила вступили в силу в Украине с 1 марта 2025 года.

В Государственной налоговой службе отреагировали на сообщение, назвав его фейком. Там добавили, что украинцы могут не беспокоиться о штрафах налоговой, если продают личные вещи через интернет-порталы электронной коммерции.