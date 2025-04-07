Штрафы для продавцов OLX и Prom: налоговая служба рассказала, кого это касается

Украинцы могут не беспокоиться о штрафах налоговой, если продают личные вещи через интернет-порталы электронной коммерции. Государственная налоговая служба заявила, что публикации медиа о таких штрафах являются фейком.

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О том, кому не грозят штрафы налоговой, а за кем следят проверяющие, рассказали на портале учреждения.

Налоговики отметили, что не следят за платежами через OLX, Prom, соцсети и другие платформы, которые дают возможность людям что-то продать и переводят средства на личные счета людей. В ГНС заверили, что информация о штрафах налоговой за продажу личных вещей "не соответствует действительности".

На портале учреждения объяснили, что следует помнить о торговле на интернет-площадках, чтобы не получить наказание:

если гражданин продает личные вещи, собственное имущество, то это не нарушение и его не будут наказывать в соответствии с финансовым и административным законодательством;

если гражданин делает системные продажи и торгует однородным товаром, то в этом видят признаки предпринимательской деятельности. Поскольку ГНС усилила контроль за интернет-продажами, то следует зарегистрироваться как предприниматель и не уклоняться от уплаты налогов.

Налоговики напомнили, что нужно сделать, чтобы вывести бизнес "из тени" и избежать штрафов:

зарегистрироваться как субъект хозяйствования;

проводить расчеты с покупателями через регистратор расчетных операций (РРО) или через программный РРО;

вовремя и в полном объеме уплачивать налоги и другие платежи,

Штрафы налоговой — детали

Отметим, днем 7 апреля издание "Ненька инфо" процитировало заявление народного депутата Нины Южаниной относительно штрафов налоговой. Нардеп заявила, что ГНС зафиксировала "десятки тысяч" нарушений граждан, которые что-то продают и оформляют доставку через сервисы "Новой почты", "Укрпочты" и прочее. По ее словам, чиновники создали систему, которая в автоматическом режиме отслеживает такие платежи. Из этого она сделала вывод, что возможны штрафы для людей, которые продают личные вещи через интернет-порталы OLX, Prom и другие. Южанина заявила, что банки автоматически создают фискальные чеки по всем таким транзакциям и отправляют их в налоговую службу. В статье говорилось о том, что даже за продажу изношенных кроссовок за 200 грн следует уплатить 23% налога: 18% — налог на доходы физических лиц и 5% — военный сбор.

Напоминаем, в декабре 2024 года глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал о 100 млн грн штрафов налоговой на интернет-магазины. Между тем в феврале Фокус рассказал, какие налоги следует уплатить предпринимателям с 1 марта. Министерство финансов ответило на вопросы граждан, которые интересовались, стоит ли ожидать повышения налогов и сборов до конца года.