Податкова посилить контроль продажів на інтернет-платформах: Мінфін підготував законопроєкт

Міністерство фінансів України розробило законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів користувачів цифрових платформ, таких як OLX, Prom, ROZETKA та інших. Документ передбачає обов'язкове щорічне передання інформації про продавців, які здійснили хоча б одну угоду за рік, до Державної податкової служби (ДПС).

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Про це повідомила народний депутат Ніна Южаніна.

"Також цим законопроєктом передбачено, що такі цифрові платформи будуть податковими агентами і повинні утримувати з отриманих (продавцями — фізособами) доходів ПДФО та військовий збір. Більш детально про законопроєкт згодом, коли його зареєструють у ВРУ", — написала член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Южаніна зазначила, що Міністерство фінансів вибірково впроваджує норми документів ЄС та ОЕСР. Зокрема, відомство проігнорувало порогові значення операцій, при досягненні яких інформація про продавця має передаватися до ДПС, як це передбачено Директивою Ради ЄС 2021/514 від 22 березня 2021 року (DAC7).

Вона підкреслила, що в країнах ЄС подібні порогові значення вже встановлені: дані до податкових органів передають тільки за тими продавцями, чий дохід від продажу товарів перевищив 2 тисячі євро або які здійснили 30 і більше угод протягом року.

"У нас же, на думку Мінфіну, має передаватися інформація про всі без винятку операції й оподатковуватися на всі кошти фізичної особи з 1 гривні. І саме ця позиція Мінфіну була озвучена на робочій групі з обговорення цього проєкту закону, на ній же прозвучали й інші речі (про які навіть не хочу писати). Мало проблем у людей", — ідеться в повідомленні.

Своєю чергою, ДПС заявила, що не застосовуватиме штрафних санкцій за продаж громадянами особистого майна на інтернет-майданчиках, оскільки такі дії не вважаються порушенням податкового законодавства і не тягнуть за собою фінансову або адміністративну відповідальність. Однак у разі систематичного продажу та однорідності асортименту товарів, що реалізуються, такі дії можуть кваліфікуватися як підприємницька діяльність.

"Інформація, поширена низкою медіа про те, що податкова начебто почала штрафувати продавців з OLX, Prom.ua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності", — підкреслили в органі.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна розповідала, що податкова служба автоматично відстежує всі грошові перекази, які надходять на рахунки осіб, які займаються онлайн-продажами, — навіть якщо це разові угоди з продажу вживаних речей через OLX або соціальні мережі. Ці правила набули чинності в Україні з 1 березня 2025 року.

У Державній податковій службі відреагували на повідомлення, назвавши його фейком. Там додали, що українці можуть не турбуватися про штрафи податкової, якщо продають особисті речі через інтернет-портали електронної комерції.