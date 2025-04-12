Налоги для ФЛП в 2025 году: как платить военный сбор, ЕСВ и для кого есть налоговые льготы

ФЛП с апреля должны подавать обновленную форму налоговой декларации — с расчетом к уплате военного сбора. Объясняем, как правильно рассчитывать и уплачивать военный сбор, что изменилось в уплате ЕСВ и кто обязан его платить.

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Налоги для физических лиц-предпринимателей в Украине в 2025 году выросли. Ключевым моментом является повышение ставки военного сбора и включение ФЛП к плательщикам этого налога. Фокус исследовал, как и когда платить сбор и какие есть льготы по уплате налогов для ФЛП в 2025 году.

Военный сбор для ФЛП в 2025 году: как правильно рассчитывать и уплачивать

Предприниматели-плательщики единого налога 1, 2 и 4 групп должны уплачивать военный сбор по ставке 10% от размера минимальной заработной платы, установленной законом по состоянию на 1 января отчетного года.

Для ФЛП-плательщиков единого налога 3-й группы военный сбор устанавливается в размере 1% от дохода. Например, если за отчетный период ваш доход составляет 300 000 тыс. грн, то вам необходимо уплатить 3000 грн военного сбора.

Плательщики единого налога 1, 2 и 4 групп должны уплачивать военный сбор Фото: УНИАН

Также следует обратить внимание, что ФЛП 1,2-й и 4-й групп должны уплатить военный сбор не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца. Такие плательщики могут осуществить уплату военного сбора авансовым взносом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца текущего отчетного года.

Предприниматели-плательщики единого налога 1, 2 и 4 групп должны уплачивать военный сбор по ставке 10% от размера минимальной заработной платы, установленной законом по состоянию на 1 января отчетного года

Таким образом, введение военного сбора существенно увеличило налоговую нагрузку для малых предпринимателей.

Плательщиком НДС может быть любое лицо, осуществляющее или планирующее осуществлять хозяйственную деятельность Фото: УНИАН

Что такое плательщик и не плательщик НДС и по каким признакам ФЛП становятся плательщиками?

В соответствии с п. 180.1 ст. 180 Налогового кодекса Украины, плательщиком НДС может быть любое лицо, которое осуществляет или планирует осуществлять хозяйственную деятельность и регистрируется по своему добровольному решению как плательщик налога в порядке, определенном статьей 183 этого раздела.

Наряду с этим, есть случаи, когда регистрация в качестве плательщика НДС является обязательной. Согласно п. 181.1 ст. 181 Налогового кодекса Украины, если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению согласно разд. V Налогового кодекса, начисленная (уплаченная) лицу в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1000 000 грн (без учета НДС), такое лицо обязано зарегистрироваться как плательщик налога в контролирующем органе по своему местонахождению с соблюдением требований ст. 183 НКУ, кроме лица, являющегося плательщиком единого налога первой — 3-й группы.

ФЛП может стать плательщиком НДС добровольно или же в случае значительного оборота средств в обязательном порядке

То есть ФЛП может стать плательщиком НДС добровольно или же в случае значительного оборота средств в обязательном порядке.

Конечно, если вы стали плательщиком НДС, то это несколько усложняет ведение отчетности, отмечают юристы, поскольку необходимо регулярно подавать декларацию по налогу на добавленную стоимость.

Сроки для подачи отчетности за наемных работников изменились Фото: Getty Images

Как изменились сроки для подачи отчетности за наемных работников

Если до принятия закона Украины №4059-IX "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", а также закона "О налоговых изменениях для финансирования Сил обороны и обеспечения финансовой стабильности", отчетность необходимо было подавать раз в квартал, то отныне ее нужно подавать раз в месяц. Срок подачи для такой отчетности установлен в течение 20 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) месяца.

Налоговую отчетность можно быстро подать с помощью электронных сервисов ГП

Ежемесячно подавать отчетность обязаны ФЛП, которые имеют наемных работников или выплачивают доходы другим физическим лицам. Такая отчетность включает:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ — 18%);

военный сбор (1% для ФЛП 3-й группы, 5% для общей системы, фиксированная сумма для 1-й и 2-й групп);

единый социальный взнос (ЕСВ — 22%).

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Налоговую отчетность можно быстро подать с помощью электронных сервисов ГП:

Зарегистрируйтесь в соответствующем сервисе. Для доступа к Электронному кабинету налогоплательщика нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), которую можно получить в сертифицированных центрах. После входа в систему выберите соответствующий раздел для представления отчетности. Заполните электронную декларацию и проверьте правильность внесенных данных. Заметим, что чаще всего система сама осуществляет первичную проверку отчетности, сообщая о возможных ошибках или пропущенных полях. Это помогает избежать отказа в принятии документов из-за некорректного заполнения. Подпишите и отправьте отчетность. С помощью КЭП подтвердите достоверность представленных данных и отправьте документы в ГНС. После этого система автоматически сгенерирует квитанцию о принятии отчета, что является официальным подтверждением выполнения налогового обязательства.

В 2025 году отменили военную ЕСВ-льготу Фото: Pixabay

Правила по уплате ЕСВ предпринимателями: какие особенности в 2025 году

Учитывая то, что в 2025 году отменили "военную" ЕСВ-льготу, ФЛП должны уплачивать ЕСВ по общим правилам.

19 апреля (суббота) — предельный день для ФЛП по уплате ЕСВ за І квартал 2025 года.

В календаре ГНС указано, что уплатить нужно 21 апреля. Сумма ЕСВ за І квартал — 5280 грн.

Согласно ч. 1 ст. 4 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", от уплаты ЕСВ за себя освобождаются ФЛП независимо от системы налогообложения, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли пенсионного возраста и получают пенсию или соцпомощь.

ФЛП на общей системе налогообложения есть право уплачивать ЕСВ за месяцы отсутствия дохода, но обязанности — нет Фото: Pexels

Кто из ФЛП имеет право не уплачивать военный сбор

ФЛП-упрощенцы первой и второй групп, налоговый адрес которых указан на территориях боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины по состоянию на дату начала боевых действий или временной оккупации, согласно законопроекту № 9319, имеют право не платить военный сбор за период с первого числа месяца, в котором начались боевые действия на соответствующей территории, возникла возможность боевых действий или началась временная оккупация такой территории, до последнего числа месяца, в котором были завершены такие активные боевые действия, прекращена возможность боевых действий

Мобилизованные предприниматели на весь период службы (при условии предоставления подтверждающих документов), согласно пункту 9-2 разд. VIII Закона о ЕСВ во время особого периода освобождаются от выполнения своих обязанностей. Однако ФЛП, принятые на военную службу по контракту, не освобождаются от уплаты единого взноса за себя(ЗІР, категория 201.04.02).

Кроме физических лиц-предпринимателей 1 и 2 групп, налоговый адрес которых указан на территории боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины, так называемые льготные штрафы за работу без РРО могут быть уплачены со скидкой

ФЛП — лица с инвалидностью освобождаются от уплаты, при условии наличия пенсионных или социальных выплат(ч. 4 ст. 4 Закона о ЕСВ). Льгота действует со следующего месяца после приобретения такого статуса,(ЗІР, категория 201.04). Такой ФЛП обязан уплачивать единый взнос за месяц, в котором был утрачен статус "лица с инвалидностью"(ЗІР, категория 201.04.02).

ФЛП-пенсионеры по возрасту или за выслугу лет — речь идет только о тех, кто получает пенсию по законодательству Украины. Освобождение применяется к лицам, достигшим пенсионного возраста (определенного ст. 26 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании") и получающим пенсию или социальную помощь.

ФЛП-наёмные работники — за них ЕСВ уплачивает работодатель (не менее 22% от минзарплаты).

ФЛП на общей системе без дохода, в случае если не получил доход (прибыль) в отчетном периоде или отдельном месяце отчетного периода, имеет право самостоятельно определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной этим Законом. То есть у ФЛП на общей системе налогообложения есть право уплачивать ЕСВ за месяцы отсутствия дохода, но обязанности — нет.

19 апреля — предельный день для ФЛП по уплате ЕСВ за І квартал 2025 года Фото: Pexels

Какие льготы по уплате штрафов за нарушения предусмотрены для ФЛП

Кроме физических лиц-предпринимателей 1 и 2 групп, налоговый адрес которых указан на территории боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины, так называемые льготные штрафы за работу без РРО могут быть уплачены со "скидкой".

С 1 августа 2023 года до 31 июля 2025 года или на дату окончания военного положения для ФЛП (которые не являются плательщиками НДС и не продают подакцизные товары, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, ювелирку, технически сложные бытовые товары) действует своеобразная "скидка". В частности, за первое нарушение применяется штраф не 100%, как до этого, а 25% от суммы первой продажи без корректной фискализации и 50% от суммы второй и каждой последующей продажи, факт которой был установлен.