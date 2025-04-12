Податки для ФОП у 2025 році: як сплачувати військовий збір, ЄСВ і для кого є податкові пільги

ФОПи від квітня мають подавати оновлену форму податкової декларації — з розрахунком до сплати військового збору. Пояснюємо, як правильно розраховувати та сплачувати військовий збір, що змінилося у сплаті ЄСВ і хто зобов’язаний його платити.

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Податки для фізичних осіб-підприємців в Україні в 2025 році зросли. Ключовим моментом є підвищення ставки військового збору та включення ФОПів до платників цього податку. Фокус дослідив, як і коли платити збір та які є пільги зі сплати податків для ФОП в 2025 році.

Військовий збір для ФОП у 2025 році: як правильно розраховувати і сплачувати

Підприємці-платники єдиного податку 1, 2 та 4 груп мають сплачувати військовий збір за ставкою 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня звітного року.

Для ФОПів-платників єдиного податку 3-ї групи військовий збір встановлюється у розмірі 1% від доходу. Наприклад, якщо за звітній період ваш дохід становить 300 000 тис. грн, то вам необхідно сплатити 3000 грн військового збору.

Платники єдиного податку 1, 2 та 4 груп мають сплачувати військовий збір Фото: УНІАН

Також слід звернути увагу, що ФОП 1,2-ї та 4-ї груп мають сплатити військовий збір не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники можуть здійснити сплату військового збору авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Підприємці-платники єдиного податку 1, 2 та 4 груп мають сплачувати військовий збір за ставкою 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня звітного року

Отже, запровадження військового збору суттєво збільшило податкове навантаження для малих підприємців.

Платником ПДВ може бути будь-яка особа, яка провадить або планує провадити господарську діяльність Фото: УНІАН

Що таке платник і не платник ПДВ і за якими ознаками ФОП стають платниками?

Відповідно до п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу України, платником ПДВ може бути будь-яка особа, яка провадить або планує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу.

Поряд з цим, є випадки коли реєстрація як платника ПДВ є обов’язковою. Згідно п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розд. V Податкового кодексу, нарахована (сплачена) особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000 000 грн (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням з дотриманням вимог ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої — 3-ї групи.

ФОП може стати платником ПДВ добровільно або ж у випадку значного обігу коштів в обов’язковому порядку

Тобто ФОП може стати платником ПДВ добровільно або ж у випадку значного обігу коштів в обов’язковому порядку.

Звичайно, якщо ви стали платником ПДВ, то це дещо ускладнює ведення звітності, зауважують юриси, оскільки необхідно регулярно подавати декларацію з податку на додану вартість.

Терміни для подачі звітності за найманих працівників змінилися Фото: Getty Images

Як змінилися терміни для подачі звітності за найманих працівників

Якщо до прийняття закону України №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік", а також закону "Про податкові зміни для фінансування Сил оборони та забезпечення фінансової стабільності", звітність необхідно було подавати раз на квартал, то відтепер її потрібно подавати раз на місяць. Строк подачі для такої звітності встановлено протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Податкову звітність можна швидко подати за допомогою електронних сервісів ДП

Щомісячно подавати звітність зобов’язані ФОП, які мають найманих працівників або виплачують доходи іншим фізичним особам. Така звітність включає:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО — 18%);

військовий збір (1% для ФОП 3-ї групи, 5% для загальної системи, фіксована сума для 1-ї та 2-ї груп);

єдиний соціальний внесок (ЄСВ — 22%).

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Податкову звітність можна швидко подати за допомогою електронних сервісів ДП:

Зареєструйтеся у відповідному сервісі. Для доступу до Електронного кабінету платника податків потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП), який можна отримати у сертифікованих центрах. Після входу в систему оберіть відповідний розділ для подання звітності. Заповніть електронну декларацію та перевірте правильність внесених даних. Зауважимо, що найчастіше система сама здійснює первинну перевірку звітності, повідомляючи про можливі помилки чи пропущені поля. Це допомагає уникнути відмови у прийнятті документів через некоректне заповнення. Підпишіть та відправте звітність. За допомогою КЕП підтвердіть достовірність поданих даних та надішліть документи до ДПС. Після цього система автоматично згенерує квитанцію про прийняття звіту, що є офіційним підтвердженням виконання податкового зобов’язання.

2025 року скасували воєнну ЄСВ-пільгу Фото: Pixabay

Правила зі сплати ЄСВ підприємцями: які особливості в 2025 році

Зважаючи на те, що 2025 року скасували "воєнну" ЄСВ-пільгу, ФОПи мають сплачувати ЄСВ за загальними правилами.

19 квітня (субота) — граничний день для ФОПів зі сплати ЄСВ за І квартал 2025 року.

У календарі ДПС вказано, що сплатити потрібно 21 квітня. Сума ЄСВ за І квартал — 5280 грн.

Згідно із ч. 1 ст. 4 закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", від сплати ЄСВ за себе звільняються ФОПи незалежно від системи оподаткування, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли пенсійного віку та отримують пенсію або соцдопомогу.

ФОП на загальній системі оподаткування є право сплачувати ЄСВ за місяці відсутності доходу, але обов'язку — немає Фото: Pexels

Хто з ФОП має право не сплачувати військовий збір

ФОПи-спрощенці першої та другої груп, податкову адресу яких зазначено на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, згідно із законопроєктом № 9319, мають право не сплачувати військовий збір за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.

Мобілізовані підприємці на весь період служби (за умови подання підтверджуючих документів), згідно із пунктом 9-2 розд. VIII Закону про ЄСВ під час особливого періоду звільняються від виконання своїх обов'язків. Проте ФОПи, прийняті на військову службу за контрактом, не звільняються від сплати єдиного внеску за себе (ЗІР, категорія 201.04.02).

Окрім фізичних осіб-підприємців 1 та 2 груп, податкова адреса яких зазначена на території бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України, так звані пільгові штрафи за роботу без РРО можуть бути сплачено зі знижкою

ФОП — особи із інвалідністю звільняються від сплати, за умови наявності пенсійних або соціальних виплат (ч. 4 ст. 4 Закону про ЄСВ). Пільга діє з наступного місяця після набуття такого статусу, (ЗІР, категорія 201.04). Такий ФОП зобов’язаний сплачувати єдиний внесок за місяць, в якому було втрачено статус "особи з інвалідністю" (ЗІР, категорія 201.04.02).

ФОП-пенсіонери за віком або за вислугу років — йдеться лише про тих, хто отримує пенсію за законодавством України. Звільнення застосовується до осіб, які досягли пенсійного віку (визначеного ст. 26 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування") та отримують пенсію чи соціальну допомогу.

ФОП-наймані працівники — за них ЄСВ сплачує роботодавець (не менше 22% від мінзарплати).

ФОП на загальній системі без доходу, у разі якщо не отримав дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. Тобто у ФОП на загальній системі оподаткування є право сплачувати ЄСВ за місяці відсутності доходу, але обов'язку — немає.

19 квітня — граничний день для ФОПів зі сплати ЄСВ за І квартал 2025 року Фото: Pexels

Які пільги зі сплати штрафів за порушення передбачені для ФОП

Окрім фізичних осіб-підприємців 1 та 2 груп, податкова адреса яких зазначена на території бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України, так звані пільгові штрафи за роботу без РРО можуть бути сплачено зі "знижкою".

З 1 серпня 2023 року до 31 липня 2025 року або ж на дату закінчення воєнного стану для ФОПів (які не є платниками ПДВ та не продають підакцизні товари, лікарські засоби, вироби медичного призначення, ювелірку, технічно складні побутові товари) діє своєрідна "знижка". Зокрема, за перше порушення застосовується штраф не 100%, як до цього, а 25% від суми першого продажу без коректної фіскалізації та 50% від суми другої та кожного наступного продажу, факт якого було встановлено.