Кожна отримана гривня має значення: яку суму можна переказати на банківську картку без сплати податків

Українці, які отримують на власні банківські картки перекази коштів, мають сплачувати податки з таких надходжень, повідомило видання "Телеграф" з посиланням на Державну податкову службу України. В матеріалі зазначається, що податок необхідно платити навіть з 1 гривні. Фокус розбирався, які суми можна переказувати без декларування та оподаткування.

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При отриманні переказів на власні банківські карти українці повинні сплатити податки з таких надходжень, пише видання. Ця норма не стосується заробітних плат, стипендій та виплат від держави (пенсії, соціальна допомога, ВПО тощо), адже за цими надходженнями всі податкові платежі вже сплачуються окремо. Все інше, що надходить на банківський рахунок фізичної особи, вважається доходом, це стосується навіть переказів від родичів, друзів, знайомих та колег (наприклад, певний грошовий переказ на честь дня народження чи весілля від них).

Видання з посиланням на працівників податкової служби зазначає, що фізична особа, яка протягом календарного року отримує дохід за надання послуг від іншої фізичної особи, зобов'язана включити всю суму до загального річного оподаткування доходів та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року. Крім цього, слід нарахувати та сплатити до бюджету податок з таких доходів за ставкою 18% ПДФО і 5% військовий збір.

Винятки щодо оподаткування переказів

В матеріалі зазначається, що не оподатковуються лише подарунки та підтверджена документальна спадщина від родичів І ступеня (дружина, чоловік, батьки, діти). Всі інші надходження на рахунок підлягають оподаткуванню.

Ставки податку

Відповідно до Податкового кодексу, фізичні особи мають внаслідок отриманих грошових переказів сплатити:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%.

військовий збір – 1,5% (для доходів за 2024 рік).

Яким чином і коли потрібно сплатити податок

За інформацією "Телеграфа", процедура сплати податку наступна:

слід подати річну декларацію про майновий стан і доходи через Електронний кабінет платника податків;

згодом отримати реквізити для сплати податку.

сплатити податок через банк, онлайн-платіж або у касі податкового органу.

Куди слід сплачувати податок

Видання уточнює, що податок необхідно сплачувати:

у Державний бюджет України через органи Державної фіскальної служби або через спеціалізовані відділення податкових органів;

або ж до місцевих податкових органів. У цьому випадку йдеться про регіональний або місцевий податковий орган, куди надходять внески, після чого кошти потрапляють у державний бюджет.

Наголошується, що після сплати податку необхідно зберегти чек або квитанцію. Зарахування податку буде відображено у податковому кабінеті, де також можна відстежувати стан оплати.

Яких категорій громадян стосується обов'язкове декларування доходів

Слід зазначити, що в Україні лише деякі категорії громадян зобов'язані подавати обов'язкову декларацію доходів. Зокрема, до них відносяться:

державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та інші особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування;

особи, які отримували доходи, що оподатковувались за спеціальними ставками (наприклад, дохід від здачі в оренду нерухомості).

Всі інші громадяни мають право добровільно подавати податкову декларацію. Однак в Податковому кодексі України уточнюється, що підлягають оподаткуванню дорогі подарунки. Як раніше писав Фокус, вартість подарунків, яка не має оподатковуватись, складає 25% мінімальної зарплати. Оскільки у 2025 році розмір мінімалки — 8 тисяч гривень, то податки не сплачуються за подарунки до 2 тисяч гривень. Якщо ж вартість подарунка перевищує цю суму, то вона підлягає оподаткуванню.

Варто додати, що податки за подарунки сплачуються, якщо вони отримані від особи, яка не є родичем першого чи другого ступеня споріднення. На них у 2025 році діють такі ставки оподаткування подарунків:

нульова ставка — для подарунків від членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення (батьки, діти, подружжя, рідні брати/сестри, бабуся та дідусь);

5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору — для подарунків від осіб, які не є родичами першого чи другого ступеня споріднення;

18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору — для подарунків від нерезидентів.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна розповідала, що податкова служба автоматично відстежує всі грошові перекази, що надходять на рахунки осіб, які займаються онлайн-продажами, — навіть якщо це разові угоди з продажу вживаних речей через OLX або соціальні мережі. Ці правила набули чинності в Україні з 1 березня 2025 року.

В Державній податковій службі відреагували на повідомлення, назвавши його фейком. Там додали, що українці можуть не турбуватись щодо штрафів податкової, якщо продають особисті речі через інтернет-портали електронної комерції.