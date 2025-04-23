Законодавство дозволяє громадянам продавати уживані речі та взагалі різні товари, проте передбачена сплата податків. А податкова має право оштрафувати за продажі без реєстрації ФОП. Чи небезпечно вести торгівлю на інтернет-майданчиках, які податки потрібно сплачувати та як податкова відслідковує діяльність продавців, у матеріалі Фокусу.

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Правила сплати податків в Україні залишаються незмінними: весь дохід громадян оподатковується. Зокрема і дохід, отриманий від продажі товарів через інтернет-платформи. Тим часом, в ДПС не так давно повідомили, що продаж індивідуального майна (особистих речей) не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства. "Лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької (господарської) діяльності. Це не стосується реалізації індивідуального майна (особистих речей) громадянами за допомогою таких електронних торговельних платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж", — кажуть в податковій. Фокус дослідив детально, коли у громадян виникає податкове зобов’язання через продаж товарів на інтернет-сайтах та які штрафи передбачені законодавством для тих, хто веде підприємницьку діяльність без офіційного оформлення ФОП і сплати відповідних податків.

Продажі товарів на ОЛХ: чи всі підлягають оподаткуванню

Адвокат ЮК ПРОКТОР з господарського та податкового права Світлана Трощинська пояснює: громадянам дозволено продавати особисті речі — такі як старі меблі, техніка, книги чи інші предмети вжитку — через онлайн-майданчики (наприклад, OLX, Prom, соцмережі) без обов’язку реєструватися як ФОП і сплачувати відповідні податки, але за умови, що такі продажі мають разовий характер, речі не купувалися з метою перепродажу, мають епізодичний характер і відсутні ознаки системності чи комерційної мети.

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"Податкове законодавство не встановлює чіткої межі для визнання діяльності підприємницькою, однак у податковій практиці за наявності трьох і більше однотипних продажів на рік може виникнути ризик кваліфікації такої діяльності як господарської. У такому випадку вже необхідна державна реєстрація підприємництва та сплата відповідних податків", — каже Світлана Трощинська. І додає: якщо людина, наприклад, продає свій старий холодильник, стіл або книжки — це вважається реалізацією індивідуального майна (особистих речей), а не підприємницькою діяльністю.

Продавати власні речі не заборонено законодавством, однак в разі регулярної торгівлі податкова може вирішити, що особа займається бізнесом без реєстрації ФОП Фото: freepik

Проте ситуація змінюється, якщо продажі набувають системного характеру: наприклад, особа регулярно продає нові або однотипні товари, створені власноруч (як-от прикраси, одяг, косметика ручної роботи), або перепродує придбану продукцію. "У таких випадках, навіть за відсутності офіційної реєстрації, податкова може розцінити діяльність як підприємницьку", — зауважила адвокат.

Податки на доходи від продажу продукції через Інтернет та штрафи: юристи розповіли детально

Керівник практики податкового права ЮФ "Ілляшев та Партнери" Іван Маринюк у коментарі Фокусу пояснив: отриманий дохід підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб – 18% – та військовим збором – 5%.

Водночас, зауважує Іван Маринюк, якщо громадянин веде підприємницьку діяльність без оформлення ФОП та сплати податків, то це може мати наслідки. Зокрема, йдеться про нарахування податків і зборів на суми отриманих доходів як для суб’єкта загальної системи оподаткування (ПДФО — 18%, військовий збір – 5%, ЄСВ – 22%).

За порушення законодавства загрожує штраф - до 85 тис гривень Фото: СБУ

Також законом передбачені штрафи за ведення господарської діяльності без державної реєстрації. "Передбачено штраф від 17 тисяч грн до 34 тисяч грн згідно зі ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а також можливу конфіскацію товару, коштів, сировини або засобів виробництва. За повторне порушення протягом року штраф може сягати 85 тисяч грн. Окремо передбачено також штраф 340 грн за провадження діяльності без взяття на податковий облік (п. 117.1 ст. 117 Податкового кодексу України)", — зазначила у коментарі Фокусу Світлана Трощинська.

Отриманий від продажів товарів дохід підлягає оподаткуванню: 18% від суми — податок на доходи, а також 5% — військовий збір

Але і це ще не всі види покарань, передбачених законом за ведення підприємницької діяльності без реєстрації та сплати податків. "У деяких випадках — передача інформації до Бюро економічної безпеки (БЕБ) за наявності підозри в ухиленні від сплати податків, зборів (обовʼязкових платежів) (ст. 212 ККУ)", — каже Ігор Ясько, партнер ЮК Winner.

Чи слідкує податкова за продажами через інтернет-платформи та як і коли подавати річну декларацію про доходи

Юристи розповідають, що податкова має можливість перевіряти інтернет-майданчики, де громадяни пропонують товари і послуги, і таким чином виявляти незареєстрованих підприємців.

"Податкова служба дійсно має технічну можливість моніторити онлайн-майданчики та отримувати дані про платежі, які проходять через фіскалізовані сервіси. Наприклад, OLX Доставка (через Novapay), Нова пошта (накладений платіж), Prom.ua, а також інші платформи з інтеграцією фіскальних РРО — вже передають дані до податкової. Ці відомості включають прізвище, ініціали, ідентифікатор отримувача коштів, суму транзакції та кількість платежів", — зазначила у коментарі Фокусу Світлана Трощинська. Водночас, на її думку, постає питання реальної пріоритетності й доцільності використання таких даних для притягнення до відповідальності "дрібних" продавців.

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"З точки зору доцільності навряд чи ресурс податкової буде спрямований на перевірку осіб, які за рік продали щось на умовні 5 тис грн. Це — низький фіскальний ризик для держави, при цьому значні ресурси потребує аналітика, комунікація та адміністрування таких "мікросправ". Більше того, публічні заяви податкової свідчать, що головна мета контролю — виявлення прихованої підприємницької діяльності, а не переслідування пересічних громадян, які разово продають уживані речі", — вважає адвокат.

Податкова має інструментарій для виявлення порушників Фото: З відкритих джерел

Адвокат Іван Маринюк припускає, що податкова може також моніторити спосіб життя і діяльності окремих осіб (наприклад, блогерів, які при цьому в інтерв’ю іншим особам розповідають про вартість реклами певних продуктів на сторінках своїх соціальних мережах) та зіставляти з інформацію про суми задекларованих доходів, отримувати інформацію з маркетплейсів та суб’єктів фінансового моніторингу.

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Тим часом, судова практика щодо притягнення до відповідальності порушників-продавців в Україні вже є, кажуть опитані Фокусом юристи. Зазвичай йдеться про порушення ст. 164 КУпАП – адмінвідповідальність за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання. "Відповідальність там для звичайної фізичної особи зовсім не маленька — штраф до 34 тис грн. з конфіскацією доходів від такої діяльності. Тобто, якщо в суді буде доведений склад правопорушення то окрім штрафу стягнуть ще і суми від продажу. Але є одне але. Щоб діяльність була господарською, потрібно довести що вона є систематичною та для одержання прибутку", — зазначив Михайло Кочеров, керуючий партнер, адвокат IBC Legal Services.

Якщо підприємець регулярно здійснює продажі без реєстрації ФОП, то його можуть притягнути до відповідальності за ст. 164 КУпАП Фото: Getty Images

Він каже, що судова практика виходить з того, що систематичність з продажу – це не менш ніж три рази протягом одного календарного року. А якщо проаналізувати судову практику, то можна побачити, що податківці невміло готуються до судових розглядів, бо дуже рідко доводять факт систематичності та наявність прибутку. "В результаті суди вказують, що висновки про наявність в діях продавців складу правопорушення за ст. 164 КУпАП є передчасним та ґрунтуються на припущеннях, а усі сумніви щодо доведеності вини продавця повинні тлумачитися на його користь. За неподання ж громадянами декларацій про доходи від такої діяльності закон передбачає відповідальність у вигляді штрафу 340 грн.", — розповів адвокат Фокусу.

Щодо подання декларації про доходи, то за загальним правилом, якщо особа отримує доходи не від податкових агентів (юридичних осіб та ФОП), то вона зобов’язана щорічно подавати податкову декларацію до 1 травня року наступного за звітним і задекларувати всі отримані доходи.

Щорічна декларація про доходи має подаватись до 1 травня кожного року та включати усі доходи за попередній рік Фото: Главком

"Іншими словами, особа має самостійно задекларувати свої доходи, які отримала у період з 01.01-31.12 звітного року, та нарахувати на них податки. Надалі податки мають бути сплачені до 31.07 року наступного за звітним. Проте виконання особою обов’язку із декларування доходів та сплати податків не виключає застосування до неї заходів відповідальності за порушення правил здійснення підприємницької діяльності (здійснення діяльності без реєстрації ФОП) та здійснення розрахункових операцій не через РРО/ПРРО", — зауважив Іван Маринюк.

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У річну податкову декларацію громадяни мають включити всі доходи, отримані протягом календарного року, які підлягають оподаткуванню. Зокрема, це і доходи від продажу товарів або продукції чи надання платних послуг.