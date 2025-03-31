Лимит на карточные переводы до 150 тысяч: для кого отменят ограничения с 31 марта

Национальный банк Украины завершает период лимитов на переводы с банковских карт граждан. Лимиты начали действовать с 1 октября 2024 года и отменяются 31 марта. При этом для некоторых пользователей лимиты отменят, а некоторые их вовсе не имели.

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О дедлайне для лимитов на переводы с карт физических лиц говорится в постановлении НБУ, о котором рассказали на портале учреждения.

В постановлении №102 от 27 августа 2022 года Нацбанк установил временный лимит на банковские переводы с "карты на карту", которые еще называют аббревиатурами P2P (person-to-person) и C2С (consumer-to-consumer). Согласно решению регулятора, ограничения в 150 тысяч накладывались на исходящие платежи между счетами физических лиц.

На портале Нацбанка пока не публиковали нового решения, которое касалось бы лимитов на переводы.

Лимиты на переводы — детали

НБУ пояснил, что постановление о лимитах на переводы касалось всех счетов клиента в одном банке. На счета других людей в течение месяца разрешалось выводить не более 150 тыс. грн, говорилось в документе. Дедлайн для таких ограничений — 31 марта 2025 года, указано в постановлении.

Были категории граждан, которых не касались ограничения:

для волонтеров. Чтобы банк считал человека волонтером, тот должен соответствовать двум требованиям из пяти. В постановлении перечислены требования: зарегистрирован как волонтер, сборы являются типичной деятельностью, есть письмо от воинской части или органов власти о необходимости в сборах, есть письмо с объяснением цели и размера сбора, в сети есть открытая информация о волонтерской деятельности;

для людей с ежемесячными доходами, превышающими лимит;

для переводов между собственными счетами;

для переводов физических лиц;

для переводов по реквизитам IBAN.

В решении НБУ есть объяснение, зачем ввели лимиты на переводы. Указано, что таким путем решают проблему с "дропами", когда человек отдает доступ к своему счету другим лицам и это используется в "теневом бизнесе". Согласно данным регулятора, таким образом в "тени" оборачивается 200 млрд грн в год и в этом задействованы карты 80 тыс. украинцев.

"Введенный период ограничения сроком на шесть месяцев будет использован для наработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы", — пояснил Нацбанк причину продолжительности лимита на переводы с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года

Отметим, 3 февраля народный депутат и глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал об особенностях лимитов на переводы граждан из групп риска, введенные 1 февраля. По словам нардепа, банки обязались следить за движением средств на счетах людей. Если будут возникать подозрения в законности, финучреждения должны заблокировать движение денег и спросить клиента о происхождении доходов. Согласно соответствующему решению НБУ, рискованных клиентов разделили на три группы, для каждой из которых будут действовать собственные ограничения.

Напоминаем, в феврале глава НБУ Андрей Пышный объяснил, в каком случае планируют отказаться от лимитов на переводы для банковских счетов граждан.