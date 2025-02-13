НБУ может отменить лимит в 150 тысяч на переводы: Пышный объяснил, что для этого нужно

Украинские банки должны ввести риск-ориентированный подход для анализа клиентов, заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

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Национальный банк Украины через один-два месяца может отменить ограничения на перевод средств между банковскими карточками. Для того, чтобы это произошло, должны поработать народные депутаты, а также банки. Об этом глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал изданию Forbes Ukraine.

Пышный напомнил, что лимиты на переводы ввели из-за распространенности такого явления как "дропы". Когда принималось решение, предполагали, что оно будет временным, отметил он. При этом чиновник признал, что ограничения — это не достаточная мера для того, чтобы справиться с финансовыми нарушениями. Глава НБУ назвал два условия для того, чтобы ограничения отменили:

народные депутаты должны принять закон о реестре "дропов";

украинские банки должны внедрить собственные системы контроля клиентов и эффективнее оценивать риски.

По словам Пышного, банки должны анализировать клиентов во время онбординга (изучение профиля перед тем, как открыть счет) и изучать транзакции. Регулятор один-два месяца будет следить, как работает обновленная система. Если результаты будут положительными, то лимит в 150 тыс. грн отменят.

"Если они будут эффективными, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 тыс. грн для карточных переводов", — подытожил Пышный.

Лимиты НБУ на переводы — детали

Отметим, Фокус писал о лимитах на карточные переводы, введенных Нацбанком с 1 октября 2024 года. Согласно решению регулятора, ограничения касались исходящих переводов с карт граждан, но не касались переводов между юридическими лицами. При этом в НБУ объяснили, что таким образом пытаются справиться с явлением "дропов", когда карточки людей использовались для массовых мошеннических транзакций.

В декабре появились новые ограничения, которые касались переводов по реквизитам IBAN. Как выяснилось, украинские банки подписали меморандум о том, что будут отслеживать транзакции граждан, которые не могут подтвердить высокие доходы, а оперируют большими суммами. Для этого клиентов поделят на три группы с разным уровнем риска. Тем, кто будет иметь самый высокий риск, позволят переводить не более 50 тыс. грн. Со средним и низким — не более 150 тыс. с 1 февраля и не более 100 тыс. грн с 1 июня.

Напоминаем, 3 февраля народный депутат и глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев объяснил, зачем Нацбанк ввел ограничения на перевод средств.