НБУ може скасувати ліміт у 150 тисяч на перекази: Пишний пояснив, що для цього потрібно

Українські банки повинні запровадити ризик-орієнтований підхід для аналізу клієнтів, заяви глава Нацбанку Андрій Пишний.

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Національний банк України через один-два місяці може скасувати обмеження на переказ коштів між банківськими картками. Для того, щоб це сталось, повинні попрацювати народні депутати, а також банки. Про це глава Нацбанку Андрій Пишний розповів виданню Forbes Ukraine.

Пишний нагадав, що ліміти на перекази запровадили через розповсюдженість такого явища як "дропи". Коли приймалось рішення, передбачали, що воно буде тимчасовим, зауважив він. При цьому посадовець визнав, що обмеження — це не достатній захід для того, щоб впоратись з фінансовими порушеннями. Глава НБУ назвав дві умови для того, щоб обмеження скасували:

народні депутати повинні прийняти закон про реєстр "дропів";

українські банки повинні запровадити власні системи контролю клієнтів і ефективніше оцінювати ризики.

Зі слів Пишного, банки мали б аналізувати клієнтів під час онбордингу (вивчення профілю перед тим, як відкрити рахунок) та вивчати транзакції. Регулятор один-два місяці стежитиме, як працюватиме оновлена система. Якщо результати будуть позитивними, то ліміт у 150 тис. грн скасують.

"Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 тис. грн для карткових переказів", — підсумував Пишний.

Ліміти НБУ на перекази — деталі

Зазначимо, Фокус писав про ліміти на карткові перекази, запроваджені Нацбанком з 1 жовтня 2024 року. Згідно з рішенням регулятора, обмеження стосувались вихідних переказів з карток громадян, але не стосувались переказів між юридичними особами. При цьому у НБУ пояснили, що таким чином намагаються впоратись з явищем "дропів", коли картки людей використовувались для масових шахрайських транзакцій.

В грудні з'явились нові обмеження, які стосувались переказів за реквізитами IBAN. Як з'ясувалось, українські банки підписали меморандум про те, що будуть відстежувати транзакції громадян, які не можуть підтвердити високі доходи, а оперують великими сумами. Для цього клієнтів поділять на три групи з різним рівнем ризику. Тим, хто матиме найвищий ризик, дозволять переказувати не більше 50 тис. грн. З середнім та низьким — не більше 150 тис. з 1 лютого і не більше 100 тис. грн з 1 червня.

Нагадуємо, 3 лютого народний депутат та глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев пояснив, навіщо Нацбанк запровадив обмеження на переказ коштів.