Банки посилять обмеження на перекази для українців із "ризиками": деталі

Наразі меморандум, який передбачає зменшення ліміту на перекази фізичних осіб, підписали ПриватБанк, Ощадбанк, Універсалбанк (monobank) і Райффайзен Банк.

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В Україні банки зменшать ліміти на перекази між рахунками фізичних осіб, а також встановлять обмеження для переказів за рахунками IBAN. Відповідний меморандум сьогодні підписали найбільші українські банки, повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що за меморандумом "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг", який підписали сьогодні у Національному банку України, банки призначатимуть ліміт на місяць, орієнтуючись на "ризики":

50 000 грн — для клієнтів "із високим рівнем ризику", тобто тих, хто не має підтверджених доходів з 1 лютого 2025 року;

150 000 грн — для клієнтів "середнього" та "низького" рівня ризику з 1 лютого 2025 року ;

100 000 грн — для клієнтів "середнього" та "низького" рівня ризику з 1 червня 2025 року.

Для клієнтів із підтвердженими джерелами доходу ліміти на операції не встановлюватимуть, повідомляють у пресслужбі. Також обмеження не торкнуться волонтерів, які ідентифіковані надавачем платіжних послуг.

Клієнт має право звернутися до банку із запитом про підвищення ліміту. Операції з переказу коштів між двома рахунками одного клієнта в одному банку теж не обмежуватимуть.

Повідомляється, що обмеження торкнуться зокрема й переказів за рахунками IBAN, для яких раніше лімітів встановлено не було.

"Ми маємо спільну мету — зменшити частку тіньової економіки країни для збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок сплати податків. А також знизити ризики терористичної та диверсійної діяльності, які загрожують абсолютно кожному, посиливши в такий спосіб обороноздатність та захист країни", — пояснив голова НБУ Андрій Пишний.

Також згідно з меморандумом банки посилять контроль за діяльністю ФОП, обмежать відкриття рахунків для клієнтів без підтверджених доходів і посилять моніторинг платежів у нічний час для виявлення шахрайських дій.

Зазначається, що меморандум із Національною асоціацією банків України та Асоціацією українських банків підписали чотири українські банки:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Універсалбанк (monobank);

Райффайзен Банк.

В інших банках діятимуть ліміти, встановлені раніше, однак в НБУ сподіваються, що найближчим часом до рішення долучаться всі українські банки та фінустанови.

Кореспонденти Forbes Ukraine повідомляють, що попередньо обмеження діятимуть до кінця воєнного стану.

Нагадаємо, 1 жовтня у пресслужбі НБУ повідомляли про встановлення лімітів на переказ грошей між банківськими картками фізичних осіб у 150 тисяч гривень на місяць.