Банки ужесточат ограничения на переводы для украинцев с "рисками": детали

Сейчас меморандум, который предусматривает уменьшение лимита на переводы физических лиц, подписали ПриватБанк, Ощадбанк, Универсалбанк (monobank) и Райффайзен Банк.

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В Украине банки уменьшат лимиты на переводы между счетами физических лиц, а также установят ограничения для переводов по счетам IBAN. Соответствующий меморандум сегодня подписали крупнейшие украинские банки, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что по меморандуму "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", который подписали сегодня в Национальном банке Украины, банки будут назначать лимит на месяц, ориентируясь на "риски":

50 000 грн — для клиентов "с высоким уровнем риска", то есть тех, кто не имеет подтвержденных доходов с 1 февраля 2025 года;

150 000 грн — для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска с 1 февраля 2025 года;

100 000 грн — для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска с 1 июня 2025 года.

Для клиентов с подтвержденными источниками дохода лимиты на операции устанавливать не будут, сообщают в пресс-службе. Также ограничения не коснутся волонтеров, которые идентифицированы поставщиком платежных услуг.

Клиент имеет право обратиться в банк с запросом о повышении лимита. Операции по переводу средств между двумя счетами одного клиента в одном банке тоже не будут ограничивать.

Сообщается, что ограничения коснутся в том числе и переводов по счетам IBAN, для которых ранее лимитов установлено не было.

"Мы имеем общую цель — уменьшить долю теневой экономики страны для увеличения поступлений в государственный бюджет за счет уплаты налогов. А также снизить риски террористической и диверсионной деятельности, которые угрожают абсолютно каждому, усилив таким образом обороноспособность и защиту страны", — пояснил глава НБУ Андрей Пышный.

Также согласно меморандуму банки усилят контроль за деятельностью ФЛП, ограничат открытие счетов для клиентов без подтвержденных доходов и усилят мониторинг платежей в ночное время для выявления мошеннических действий.

Отмечается, что меморандум с Национальной ассоциацией банков Украины и Ассоциацией украинских банков подписали четыре украинских банка:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Универсалбанк (monobank);

Райффайзен Банк.

В других банках будут действовать лимиты, установленные ранее, однако в НБУ надеются, что в ближайшее время к решению присоединятся все украинские банки и финучреждения.

Корреспонденты Forbes Ukraine сообщают, что предварительно ограничения будут действовать до конца военного положения.

Напомним, 1 октября в пресс-службе НБУ сообщали об установлении лимитов на перевод денег между банковскими карточками физических лиц в 150 тысяч гривен в месяц.