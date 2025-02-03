Ліміти на грошові перекази з 1 лютого: Гетманцев про можливість скасування та фінмоніторинг

Банки отримали право звернутись до пенсіонера та поцікавитись, чи не шахрайським способом він отримує гроші на картку, пояснив нардеп Данило Гетманцев в інтерв'ю.

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Українські урядовці не скасують фінансовий моніторинг та ліміти на карткові перекази для громадян з груп ризику, запроваджені з 1 лютого. Подібним чином діють у цивілізованому світі, до якого прямує Україна. Банки, які приєднались до меморандуму НБУ, стежитимуть за рухом коштів і матимуть повне право запитати, з яких джерел вони надходять. Про деталі фінансового моніторингу народний депутат та глава комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманве розповів "Українським новинам".

Гетманцев пояснив, що ліміти на перекази між картками діятимуть постійно. Ідеться про те, що в Україні запровадили фінансовий моніторинг операцій з картками, до якого вже приєднались 44 банки. Головна мета моніторингу — це не лише боротьба з дропами (використання чужих карток для передання коштів), наголосив нардеп. З його слів, ідеться не про "репресивний захід" і не про "боротьбу з покидьками". Нові рішення уряду — це рух у напрямку до цивілізованого світу, отже, ліміти не скасують.

"Ми не можемо говорити про те, що рішення щодо якогось обмеження ухвалено Національним банком і після цього воно буде скасоване. Це постійна робота з упередження зловживань з безготівковими розрахунками для наркоторговлі та нелегальної торгівлі і аж до тероризму", — сказав він.

Під час розмови з журналістами політик зауважив, що перевірки стосуватимуться усіх громадян, незалежно від соціального статусу. Спитають навіть пенсіонера, сказав політик. Якщо банк запідозрить якесь порушення закону при отриманні та переказі коштів, то встановить ліміт. Після цього пенсіонера спитають, яке походження грошей. Якщо все законно і шахрайства немає, то обмеження можуть зняти, заявив політик.

"Якщо по картці пенсіонера проходять гроші, які абсолютно ніяк не відповідають його пенсії, то комерційний банк має право запитати: "Звідки в тебе ці гроші?" Пенсіонер може відповісти на це питання, надавши підтвердження походження цих грошей. Довести, що ці гроші не отримані злочинним шляхом", — пояснив політик.

Гетманцев додав, що після перевірки пенсіонера залишаться в спокої, але можуть знов зацікавитись, якщо будуть "карколомні аномалії".

"Ми впроваджуємо ті правила, які є загальноприйнятними в будь-якому цивілізованому світі", — підсумував глава фінкомітету ВР.

Ліміти на перекази з 1 лютого — деталі

Зазначимо, 24 січня Фокус писав про Меморандум про ліміти на перекази, підписані українськими банками після відповідної пропозиції Нацбанку. У документі вказано, що накладаються обмеження, які стосуються переказів між картками та між рахунками IBAN. Клієнтів поділять на три групи і для кожної встановлять ліміти. Для "низької" та "середньої" груп ризику — ліміти у межах 100-150 тис. грн, для "високої" — 50 тис. грн, ідеться у меморандумі.

Нагадуємо, у вересні Нацбанк запровадив ще одні обмеження на банківські перекази типу P2P, які діятимуть до квітня 2025 року.