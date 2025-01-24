З 1 лютого українські банки введуть ліміти на грошові перекази: що зміниться

Окремі категорії громадян уже з наступного місяця матимуть ліміт у 50 тисяч гривень. Нововведення спрямовані на зменшення тіньового сектору економіки.

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З 1 лютого українські банки запровадять обмеження на грошові перекази між фізичними особами, встановивши місячний ліміт у 150 тисяч гривень для платежів за реквізитами IBAN. Відповідний меморандум підписали найбільші банки України.

Це нововведення стосуватиметься лише клієнтів, які не мають документально підтверджених доходів. Банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: "високий", "середній" і "низький". Для кожної з них передбачено окремі обмеження.

Для клієнтів з "високим" рівнем ризику ліміт складе 50 тисяч гривень на місяць.

Для "середньої" та "низької" груп ризику обмеження діятимуть у два етапи:

з 1 лютого 2025 року — до 150 тисяч гривень;

з 1 червня 2025 року — до 100 тисяч гривень.

Клієнти, які мають намір перевищити ці ліміти, повинні будуть надати документи, що підтверджують їхні доходи. На підставі цих даних банки можуть коригувати або знімати обмеження, враховуючи фінансові можливості клієнта та контроль за рухом коштів на рахунках.

Обмеження не поширюватимуться на осіб із підтвердженими джерелами доходів, включаючи власників зарплатних карток і волонтерів.

В НБУ пояснили, що нововведення спрямовані на зменшення тіньового сектору економіки та боротьбу із незаконними схемами, зокрема із залученням "дропів" — осіб, які надають свої банківські картки для сумнівних операцій.

Нагадаємо, з жовтня 2024 року в Україні діє тимчасовий ліміт на P2P перекази між фізичними особами у розмірі 150 тисяч гривень на місяць. Це обмеження триватиме до 1 квітня 2025 року.