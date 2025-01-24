С 1 февраля украинские банки введут лимиты на денежные переводы: что изменится

Отдельные категории граждан уже со следующего месяца будут иметь лимит в 50 тысяч гривен. Нововведения направлены на уменьшение теневого сектора экономики.

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С 1 февраля украинские банки введут ограничения на денежные переводы между физическими лицами, установив месячный лимит в 150 тысяч гривен для платежей по реквизитам IBAN. Соответствующий меморандум подписали крупнейшие банки Украины.

Это нововведение будет касаться только клиентов, которые не имеют документально подтвержденных доходов. Банки будут классифицировать таких клиентов по трем группам риска: "высокий", "средний" и "низкий". Для каждой из них предусмотрены отдельные ограничения.

Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен в месяц.

Для "средней" и "низкой" групп риска ограничения будут действовать в два этапа:

с 1 февраля 2025 года — до 150 тысяч гривен;

с 1 июня 2025 года — до 100 тысяч гривен.

Клиенты, которые намерены превысить эти лимиты, должны будут предоставить документы, подтверждающие их доходы. На основании этих данных банки могут корректировать или снимать ограничения, учитывая финансовые возможности клиента и контроль за движением средств на счетах.

Ограничения не будут распространяться на лиц с подтвержденными источниками доходов, включая владельцев зарплатных карт и волонтеров.

В НБУ объяснили, что нововведения направлены на уменьшение теневого сектора экономики и борьбу с незаконными схемами, в частности с привлечением "дропов" — лиц, которые предоставляют свои банковские карты для сомнительных операций.

Напомним, с октября 2024 года в Украине действует временный лимит на P2P переводы между физическими лицами в размере 150 тысяч гривен в месяц. Это ограничение продлится до 1 апреля 2025 года.