Лимиты на денежные переводы с 1 февраля: Гетманцев о возможности отмены и финмониторинге

Банки получили право обратиться к пенсионеру и поинтересоваться, не мошенническим ли способом он получает деньги на карту, пояснил нардеп Даниил Гетманцев в интервью.

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Украинские чиновники не отменят финансовый мониторинг и лимиты на карточные переводы для граждан из групп риска, введенные с 1 февраля. Подобным образом действуют в цивилизованном мире, к которому стремится Украина. Банки, которые присоединились к меморандуму НБУ, будут следить за движением средств и будут иметь полное право спросить, из каких источников они поступают. О деталях финансового мониторинга народный депутат и глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманве рассказал "Украинским новостям".

Гетманцев пояснил, что лимиты на переводы между картами будут действовать постоянно. Речь идет о том, что в Украине ввели финансовый мониторинг операций с картами, к которому уже присоединились 44 банка. Главная цель мониторинга — это не только борьба с дропами (использование чужих карточек для передачи средств), подчеркнул нардеп. По его словам, речь идет не о "репрессивной мере" и не о "борьбе с подонками". Новые решения правительства — это движение по направлению к цивилизованному миру, следовательно, лимиты не отменят.

"Мы не можем говорить о том, что решение о каком-то ограничении принято Национальным банком и после этого оно будет отменено. Это постоянная работа по предупреждению злоупотреблений с безналичными расчетами для наркоторговли и нелегальной торговли и вплоть до терроризма", — сказал он.

Во время разговора с журналистами политик отметил, что проверки будут касаться всех граждан, независимо от социального статуса. Спросят даже пенсионера, сказал политик. Если банк заподозрит какое-то нарушение закона при получении и переводе средств, то установит лимит. После этого пенсионера спросят, какое происхождение денег. Если все законно и мошенничества нет, то ограничения могут снять, заявил политик.

"Если по карточке пенсионера проходят деньги, которые абсолютно никак не соответствуют его пенсии, то коммерческий банк имеет право спросить: "Откуда у тебя эти деньги?" Пенсионер может ответить на этот вопрос, предоставив подтверждение происхождения этих денег. Доказать, что эти деньги не получены преступным путем", — пояснил политик.

Гетманцев добавил, что после проверки пенсионера останутся в покое, но могут вновь заинтересоваться, если будут "сногсшибательные аномалии".

"Мы внедряем те правила, которые являются общепринятыми в любом цивилизованном мире", — подытожил глава финкомитета ВР.

Лимиты на переводы с 1 февраля — детали

Отметим, 24 января Фокус писал о Меморандуме о лимитах на переводы, подписанные украинскими банками после соответствующего предложения Нацбанка. В документе указано, что накладываются ограничения, касающиеся переводов между картами и между счетами IBAN. Клиентов поделят на три группы и для каждой установят лимиты. Для "низкой" и "средней" групп риска — лимиты в пределах 100-150 тыс. грн, для "высокой" — 50 тыс. грн, говорится в меморандуме.

Напоминаем, в сентябре Нацбанк ввел еще одни ограничения на банковские переводы типа P2P, которые будут действовать до апреля 2025 года.