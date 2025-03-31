Ліміт на карткові перекази до 150 тисяч: для кого скасують обмеження з 31 березня

Національний банк України завершує період лімітів на перекази з банківських карток громадян. Ліміти почали діяти з 1 жовтня 2024 року і скасовуються 31 березня. При цьому для деяких користувачів ліміти скасують, а дехто їх зовсім не мав.

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Про дедлайн для лімітів на перекази з карток фізичних осіб ідеться у постанові НБУ, про яку розповіли на порталі установи.

У постанові №102 від 27 серпня 2022 року Нацбанк встановив тимчасовий ліміт на банківські перекази з "карти на карту", які ще називають абревіатурами P2P (person-to-person) та C2С (consumer-to-consumer). Згідно з рішенням регулятора, обмеження в 150 тисяч накладались на вихідні платежі між рахунками фізичних осіб.

На порталі Нацбанку поки що не публікували нового рішення, яке стосувалося б лімітів на перекази.

Ліміти на перекази — деталі

НБУ пояснив, що постанова про ліміти на перекази стосувалась усіх рахунків клієнта в одному банку. На рахунки інших людей протягом місяця дозволялось виводити не більше 150 тис. грн, ішлося в документі. Дедлайн для таких обмежень — 31 березня 2025 року, вказано у постанові.

Були категорії громадян, яких не стосувались обмеження:

для волонтерів. Щоб банк вважав людину волонтером, той повинен відповідати двом вимогам з п'яти. У постанові перелічені вимоги: зареєстрований як волонтер, збори є типовою діяльністю, є лист від військової частини чи органів влади про потребу у зборах, є лист з поясненням мети та розміру збору, у мережі є відкрита інформація про волонтерську діяльність;

для людей з щомісячними доходами, вищими за ліміт;

для переказів між власними рахунками;

для переказів фізичних осіб;

для переказів за реквізитами IBAN.

У рішенні НБУ є пояснення, навіщо запровадили ліміти на перекази. Вказано, що таким шляхом розв'язують проблему з "дропами", коли людина віддає доступ до свого рахунку іншим особам і це використовується в "тіньовому бізнесі". Згідно з даними регулятора, таким чином в "тіні" обертається 200 млрд грн на рік і в цьому задіяні картки 80 тис. українців.

"Запроваджений період обмеження строком на шість місяців буде використаний для напрацювання спільних рішень, спрямованих на розв'язання цієї проблеми", — пояснив Нацбанк причину тривалості ліміту на перекази з 1 жовтня 2024 року до 31 березня 2025 року

Зазначимо, 3 лютого народний депутат та глава фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів про особливості лімітів на перекази громадян з груп ризику, запроваджені 1 лютого. Зі слів нардепа, банки зобов'язались стежити за рухом коштів на рахунках людей. Якщо виникатимуть підозри у законності, фінустанови повинні заблокувати рух грошей та спитати клієнта про походження коштів. Згідно з відповідним рішенням НБУ, ризикованих клієнтів поділили на три групи, для кожної з яких діятимуть власні обмеження.

Нагадуємо, в лютому глава НБУ Андрій Пишний пояснив, у якому випадку планують відмовитись від лімітів на перекази для банківських рахунків громадян.