С 1 февраля банки в Украине устанавливают лимиты на переводы: что надо знать клиентам

Через неделю в Украине начнут действовать ограничения на переводы между физическими лицами. Они будут касаться только клиентов без документального подтверждения доходов.

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С 1 февраля в Украине введут ограничения на денежные переводы между физическими лицами. Соответствующий меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг" между крупнейшими финансовыми учреждениями появился на сайте Независимой ассоциации банков Украины.

Согласно документу, для платежей по реквизитам IBAN месячный "порог" установлен в 150 тысяч гривен. Впрочем, это будет касаться только клиентов, которые не имеют документально подтвержденных доходов.

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Лимиты по переводам: кто в Украине выиграет от нового ограничения по картам

Банки будут классифицировать таких клиентов по трем степеням риска и для каждой установят собственные отдельные ограничения.

Клиентам, которые будут подпадать под "высокий" уровень риска, лимит составит 50 тысяч гривен в месяц.

Для "средней" и "низкой" групп риска ограничения будут действовать в два этапа:

с 1 февраля 2025 года — до 150 тысяч гривен, а начиная с 1 июня уже до 100 тысяч гривен.

При этом лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Ограничения также не будут распространяться на лиц с подтвержденными источниками доходов, включая владельцев зарплатных карт и волонтеров.

Клиенты, которые будут собираться превысить лимиты, должны предоставить подтверждающие доходы документы. На основании предоставленных данных банки будут корректировать ограничения.

В НБУ объяснили, что указанные нововведения направлены на уменьшение теневого сектора экономики и борьбу с незаконными схемами, в частности с привлечением лиц, которые предоставляют свои банковские карты для сомнительных операций, так называемых "дропов".

Отметим, первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова рассказывала, что ограничения на карточные переводы будут касаться менее 1% граждан Украины.

Напомним, 1 октября 2024 года Нацбанк информировал об установлении лимитов на перевод денег между банковскими карточками физических лиц в 150 тысяч гривен в месяц.