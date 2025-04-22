Заблокировать карты в банке могут без предварительного уведомления и по нескольким причинам. Фокус узнал детали и способы разблокировки бинковских счетов.

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Заблокировать платежные карты банки могут из-за ареста, который наложила исполнительная служба на счета в случае долга по кредиту, неуплаты алиментов, просроченных штрафов и тому подобное. Часто человек узнает, что его счета заблокированы в момент расчета на кассе в магазине или попытки безналичного перевода средств. Ситуация — не из приятных, а для некоторых даже ошеломляющая. Поэтому Фокус обратился за разъяснениями к банковскому эксперту и спросил, когда банк имеет право заблокировать счёт и главное, как быстро получить доступ к своим деньгам.

Почему заблокировали карту и как восстановить доступ к средствам

Арест средств из-за долгов и в следствие исполнительного производства — не единственная причина блокировки счетов клиентов банков, хотя и одна из основных. Среди других: необновленные данные о себе или отсутствие доказательств лицом законного происхождения денег на счету.

Часто человек узнает о заблокированных счетах в момент расчета на кассе Фото: Shutterstock

При наличии долга, о котором, кстати, можно узнать из Единого реестра должников, придется выплатить долг или обратиться в орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя, который наложил арест, и выяснить детали взыскания средств или реструктуризации. После того, как долг на заявленную сумму будет выплачен, счета разблокируют.

Если карту заблокировали не из-за долга, а по другой причине, следует прежде всего обратиться в банк.

Как рассказала Фокусу ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко, главные риски — это подозрение в мошеннических операциях.

"Важно понимать: банки не делают это без уважительной без причины. В основе таких решений — конкретные риски, в частности, подозрение в мошеннических p2p-операциях. Если банк является участником Меморандума о предотвращении преступлений при карточных переводах, он тщательно анализирует подозрительную активность — как по объему транзакций, так и по их частоте. Проще говоря, просто так счет никто не блокирует", — рассказала Марина Павленко.

В банке объяснили, что означают заблокированные средства на карте Фото: Unplash

Как подтвердить легальное происхождение денег на карте

Чтобы снять ограничения с карты, следует обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие легальное происхождение средств.

"Такие действия банка должны быть обоснованы, без "просто так". Если же финансовое учреждение действительно обнаруживает нарушения и решает прекратить сотрудничество с клиентом, оно действует на основании статьи 15 Закона Украины о предотвращении финансовых преступлений. В таком случае банк информирует Госфинмониторинг", — добавила эксперт.

Она отметила, что деньги клиента при этом никуда не исчезают. Если счет закрыт, средства можно перевести в другой банк. Но есть нюанс — такая операция может сопровождаться комиссией. Ее размер каждый банк устанавливает самостоятельно. Подробности и условия всегда есть на сайтах банков, и обычно о них сообщают заранее, чтобы избежать недоразумений.

Марина Павленко также отметила, что многие нарекания относительно блокировки счетов, которые все чаще звучат в Сети, обычно вызваны недостатком коммуникации и проверенной информации.

"На самом деле банк должен не просто действовать, но и объяснять: что, почему и как. Если финансовое учреждение внедряет открытое взаимодействие с клиентами, то таких ситуаций будет значительно меньше. А еще стоит знать: если у вас возникает потребность в больших переводах, чем позволяет установленный лимит, и вы можете подтвердить источник этих средств, банк может пересмотреть условия и увеличить лимиты по операциям", — пояснила эксперт.

Напомним, на протяжении войны количество открытых украинцами карт рекордно увеличилось. Фокус уже писал о том, что в Украине один человек в среднем имеет два карточных счета.

Также Фокус писал, каким образом злоумышленники пытаются тайно опустошить банковские счета.