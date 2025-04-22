Заблокувати картки у банку можуть без попереднього повідомлення і з декількох причин. Фокус дізнався деталі та способи розблокування бінківських рахунків.

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Заблокувати платіжні картки банки можуть через арешт, який наклала виконавча служба на рахунки у разі боргу за кредитом, несплати аліментів, протермінованих штрафів тощо. Часто людина дізнається, що її рахунки заблоковано у момент розрахунку на касі в магазині чи спроби безготівкового переказу коштів. Ситуація — не з приємних, а для декого навіть приголомшлива. Тож Фокус звернувся по роз'яснення до банківського експерта і запитав, коли банк має право заблокувати рахунок і головне, як швидко отримати доступ до своїх грошей.

Чому заблокували картку і як поновити доступ до коштів

Арешт коштів через борги і в наслідок виконавчого провадження — не єдина причина блокування рахунків клієнтів банків, хоча і одна з основних. Серед інших: неоновлені дані про себе або відсутність доказів особою законного походження грошей на рахунку.

Часто людина дізнається про заблоковані рахунки у момент розрахунку на касі Фото: Shutterstock

У разі наявності боргу, про який, до речі, можна дізнатися з Єдиного реєстру боржників, доведеться виплатити борг чи звернутися до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, який наклав арешт, і з'ясувати деталі стягнення коштів чи реструктуризації. Після того, як борг на заявлену суму буде виплачений, рахунки розблокують.

Якщо картку заблокували не через борг, а з іншої причини, слід передусім звернутися до банку.

Як розповіла Фокусу провідна експертка з фінансового моніторингу Глобус Банку Марина Павленко, головні ризики — це підозра у шахрайських операціях.

"Важливо розуміти: банки не роблять це без поважної без причини. В основі таких рішень — конкретні ризики, зокрема, підозра у шахрайських p2p-операціях. Якщо банк є учасником Меморандуму про запобігання злочинам під час карткових переказів, він ретельно аналізує підозрілу активність — як за обсягом транзакцій, так і за їх частотою. Простіше кажучи, просто так рахунок ніхто не блокує", — розповіла Марина Павленко.

У банку пояснили, що означають заблоковані кошти на картці Фото: Unplash

Як підтвердити легальне походження грошей на картці

Щоби зняти обмеження з картки, слід звернутися до банку і надати документи, що підтверджують легальне походження коштів.

"Такі дії банку мають бути обґрунтовані, без "просто так". Якщо ж фінансова установа дійсно виявляє порушення і вирішує припинити співпрацю з клієнтом, вона діє на підставі статті 15 Закону України щодо запобігання фінансовим злочинам. У такому випадку банк інформує Держфінмоніторинг", — додала експертка.

Вона наголосила, що гроші клієнта при цьому нікуди не зникають. Якщо рахунок закрито, кошти можна переказати до іншого банку. Але є нюанс — така операція може супроводжуватись комісією. Її розмір кожен банк встановлює самостійно. Подробиці та умови завжди є на сайтах банків, і зазвичай про них повідомляють заздалегідь, аби уникнути непорозумінь.

Марина Павленко також зазначила, що багато нарікань щодо блокування рахунків, які все частіше лунають в Мережі, зазвичай спричинені нестачею комунікації та перевіреної інформації.

"Насправді банк має не просто діяти, а й пояснювати: що, чому, і як. Якщо фінансова установа впроваджує відкриту взаємодію з клієнтами, то таких ситуацій буде значно менше. А ще варто знати: якщо у вас виникає потреба в більших переказах, ніж дозволяє встановлений ліміт, і ви можете підтвердити джерело цих коштів, банк може переглянути умови і збільшити ліміти по операціях", — пояснила експертка.

Нагадаємо, впродовж війни кількість відкритих українцями карток рекордно збільшилася. Фокус вже писав про те, що в Україні одна людина в середньому має два карткових рахунки.

Також Фокус писав, яким чином зловмисники намагаються таємно спустошити банківські рахунки.