Україна спростила процес отримання пенсій для внутрішньо переміщених осіб, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Але пройти ідентифікацію все ж необхідно усім отримувачам виплат. Фокус з'ясував деталі виплати пенсій в 2025 році деяким категоріям.

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Деякі категорії пенсіонерів, а саме ті, хто отримав довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або проживають на ТОТ, до весни 2025 року мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат. Це ускладнювало отримання коштів, а подекуди люди спостерігали заблокований картковий рахунок для пенсії. Проте, згідно із новим порядком, який визначає механізм виплати пенсій, перерахування пенсій здійснюються за умови проходження ідентифікації до певної дати. Про це Фокусу розповіла адвокатка АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

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За словами юристки Ольги Брус, від 20 березня 2025 року, із набуттям чинності нового порядку, який визначає механізм виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, тобто страхових виплат, громадянам України, які: тимчасово проживають за межами своєї країни чи на тимчасово окупованих РФ території, а також виїхали з тимчасової окупації та проживають на підконтрольній Україні території, здійснюються за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

Громадяни, які виїхали за кордон, до весни 2025 року мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат Фото: Getty Images

Що таке фізична ідентифікація і як її пройти одержувачу пенсії

Процедура однозначного встановлення фізичної особи в один із зручних для людини способів, що здійснюється віддалено або особисто і є ідентифікацією.

Це міжнародна практика встановлення особи, щоб перевірити, що особа жива і кошти отримує саме та людина, якій вони призначені. Процедура діє в Україні з 2004 року для всіх отримувачів соціальних виплат. Більшість громадян проходять ідентифікацію, навіть не помічаючи цього, адже вона відбувається в момент контакту з листоношею, органом ПФУ чи банком, де відкрито рахунок.

Процедура однозначного встановлення фізичної особи в один із зручних для людини способів, що здійснюється віддалено або особисто і є ідентифікацією

"Фізична ідентифікація здійснюється органами Пенсійного фонду України або установою уповноваженого банку, в якій особа отримує пенсію (щомісячне довічне грошове утримання), страхові виплати", — додає Ольга Брус.

До фізичної ідентифікації прирівняли авторизацію в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис" ("Дія ID"), ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного територіальним органом ПФУ.

Фізична ідентифікація пенсіонерів здійснюється органами ПФУ Фото: УНІАН

Під час сеансу якого пред’являються документи, що посвідчують особу та посвідчення закордонною дипломатичною установою України факту, що так — ця людина є живою.

Тож, щоби пройти фізичну ідентифікацію пенсіонеру, потрібно виконати певний алгоритм дій.

Якщо пенсіонер перебуває в Україні і має намір пройти ідентифікацію особисто, то він звертається до сервісу ПФУ або банку, де відкрито пенсійний рахунок.

Якщо пенсіонер перебуває в Україні і має намір пройти ідентифікацію особисто, то він звертається до сервісу ПФУ або банку, де відкрито пенсійний рахунок

"Документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою, разом із письмовою заявою особи про продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат, складеною в довільній формі, надсилається рекомендованим поштовим відправленням до ПФУ або така заява разом із сканованою копією документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, може бути подана через вебпортал електронних послуг ПФУ із використанням кваліфікованого електронного підпису", — пояснює адвокатка.

Громадяни за кордоном можуть особисто звернутись до закордонної дипломатичної установи України та отримати документ про посвідчення факту, що особа є живою. Потім написати заяву в довільній формі про продовження виплати пенсій та разом з документом відправити поштою на відділення ПФУ за місцем реєстрації.

Якщо пенсіонер перебуває в Україні і має намір пройти ідентифікацію особисто, то він звертається до сервісу ПФУ або банку Фото: УНІАН

Якщо ж людина перебуває за кордоном або на ТОТ, то слід обрати онлайн-спосіб.

Передусім слід авторизуватися в електронному кабінеті ПФУ за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID, інструкція створення за посиланням) чи пройдіть ідентифікацію за допомогою відеозв’язку, для цього:

зайдіть на портал електронних послуг ПФУ;

натисніть на вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку" у верхній частині екрана;

заповніть усі позначені зірочкою поля форми, яка зʼявиться на екрані;

дайте згоду на передачу особистих даних та натисніть "Подати заяву".

Під час відеоідентифікації фахівець ПФУ звіряє особу одержувача з фото, яке містить документ, що посвідчує особу власника, або звіряє особу представника/помічника з документом, що підтверджує його повноваження

Під час відеоідентифікації фахівець ПФУ звіряє особу одержувача з фото, яке містить документ, що посвідчує особу власника, або звіряє особу представника/помічника з документом, що підтверджує його повноваження. Відеофіксація проводиться таким чином, щоб відеозображення давали змогу розпізнати одержувача/представника/помічника та деталі ідентифікаційного документа (фото, дані).

Які документи потрібно надати:

паспорт громадянина України або закордонний паспорт, чи свідоцтво про народження, якщо виплати отримують на дитину;

відкритий рахунок у будь-якому банку України чи картку, на яку надходить пенсія;

пенсійне посвідчення.

Фізичну ідентифікацію можна пройти онлайн Фото: pexels.com

Якщо не пройти фізичну ідентифікацію: які наслідки

Зауважимо, що відеоідентифікація відбувається не раніше ніж за 10 робочих днів і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації з вами зв’яжеться працівник ПФУ.

У разі відсутності в ПФУ інформації про проходження фізичної ідентифікації станом на 31 грудня календарного року з 1 січня виплата пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) припиняється.

Уряд спростив процес отримання пенсій для деяких категорій людей Фото: Pixels

Виплату пенсії припинили чи картку заблокували: які подальші дії

У разі, якщо на картку не надійшли щомісячні виплати, цьому може бути декілька причин: несвоєчасна ідентифікація, проживання на ТОТ, а це є ознакою, що за банківським рахунком не було руху коштів понад 6 місяців.

Для відновлення пенсійних виплат (якщо виплату пенсій припинено до 20 березня 2025 року) слід написати заяву до ПФУ про поновлення виплат, де зазначити банківський рахунок, на який необхідно здійснювати виплати, та пройти фізичну ідентифікацію.

Якщо ви не отримали пенсію на картку, цьому може бути декілька причин: несвоєчасна ідентифікація, проживання на ТОТ, а це є ознакою, що за банківським рахунком не було руху коштів понад 6 місяців

Щоби знову отримувати пенсію на картку, необхідно особисто чи онлайн подати заяву, зокрема, з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), або через вебпортал електронних послуг ПФУ із подальшим проходженням фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку.

Люди, які перебувають за кордоном, можуть надіслати цю письмову заяву із документом про посвідчення факту, що фізична особа є живою, звичайною поштою за місцем реєстрації.

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Для поновлення виплати пенсії через не проходження фізичної ідентифікації, слід пройти таку ідентифікацію. ПФУ ухвалить рішення про поновлення виплати пенсії, якщо отримувач пройшов фізичну ідентифікацію протягом року з дати припинення виплати. Якщо ж звернення відбудеться пізніше, то все одно потрібно пройти ідентифікацію та подати до ПФУ заяву про поновлення пенсії. Це можна зробити особисто або онлайн з використанням електронного підпису "Дія.Підпис".