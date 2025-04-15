Деяким українцям підвищили пенсію майже на 1300 грн: кому пощастило

Від початку року середній розмір пенсії в Україні збільшився на 552 гривні і зараз становить 6341,11 гривні. Однак у країні є категорія громадян, чиї пенсійні виплати або довічне грошове забезпечення зросли значно сильніше.

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Про це пише видання "На пенсії".

Тепер у середньому судді отримуватимуть пенсійні виплати в розмірі 108 321,6 гривні — це на 1281 гривню більше, ніж раніше. Також, за даними видання, в Україні пенсії отримують 10,3 мільйона осіб. При цьому більшість пенсіонерів — а саме 7,5 мільйона — отримують виплати за віком.

Решта категорій українців отримують виплати за вислугою років (у середньому — 12,3 тисячі гривень), соціальні пенсії та пенсії по інвалідності. Водночас найбільша частка пенсіонерів — 32,3% або 3 340 489 осіб — отримує пенсії в діапазоні від 3001 до 4000 гривень, у середньому — 3 341,83 гривні.

Ще 28,9% пенсіонерів — це 2 987 845 осіб — отримують пенсії в діапазоні від 5001 до 10 000 гривень, у середньому — 6857,93 гривні. Середній розмір пенсії у 20,4% одержувачів (2 105 500 осіб), яким нараховують від 4001 до 5000 гривень, становить 4509,69 гривні.

А пенсії понад 10 000 гривень (у середньому — 15 643,69 гривні) отримують 14,5% пенсіонерів, або 1 499 274 особи.

Частка пенсіонерів, які отримують до 3000 гривень (у середньому 2 282,97 гривні) скоротилася до 398 267 осіб (3,9% від загальної кількості пенсіонерів).

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".