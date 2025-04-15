Некоторым украинцам повысили пенсию почти на 1300 грн: кому повезло

С начала года средний размер пенсии в Украине увеличился на 552 гривны и сейчас составляет 6341,11 гривны. Однако в стране есть категория граждан, чьи пенсионные выплаты или пожизненное денежное обеспечение выросли значительно сильнее.

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Об этом пишет издание "На пенсии".

Теперь в среднем судьи будут получать пенсионные выплаты в размере 108 321,6 гривны — это на 1281 гривну больше, чем ранее. Также, по данным издания, в Украине пенсии получают 10,3 миллиона человек. При этом большинство пенсионеров — а именно 7,5 миллиона — получают выплаты по возрасту.

Остальные категории украинцев получают выплаты по выслуге лет (в среднем — 12,3 тысячи гривен), социальные пенсии и пенсии по инвалидности. При этом наибольшая доля пенсионеров — 32,3% или 3 340 489 человек — получает пенсии в диапазоне от 3001 до 4000 гривен, в среднем — 3 341,83 гривны.

Еще 28,9% пенсионеров — это 2 987 845 человек — получают пенсии в диапазоне от 5001 до 10 000 гривен, в среднем — 6857,93 гривны. Средний размер пенсии у 20,4% получателей (2 105 500 человек), которым начисляют от 4001 до 5000 гривен, составляет 4509,69 гривны.

А пенсии свыше 10 000 гривен (в среднем — 15 643,69 гривны) получают 14,5% пенсионеров, или 1 499 274 человека.

Доля пенсионеров, получающих до 3000 гривен (в среднем 2 282,97 гривны) сократилась до 398 267 человек (3,9% от общего количества пенсионеров).

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".