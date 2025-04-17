Украина упростила процесс получения пенсий для внутренне перемещенных лиц, украинцев за рубежом и на временно оккупированных территориях. Но пройти идентификацию все же необходимо всем получателям выплат. Фокус выяснил детали выплаты пенсий в 2025 году некоторым категориям.

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Некоторые категории пенсионеров, а именно те, кто получил справку ВПЛ до 24 февраля 2022 года, и граждане, которые выехали за границу после этой даты или проживают на ВОТ, до весны 2025 года имели отдельный алгоритм получения пенсионных выплат. Это затрудняло получение средств, а иногда люди наблюдали заблокированный карточный счет для пенсии. Однако, согласно новому порядку, который определяет механизм выплаты пенсий, перечисление пенсий осуществляются при условии прохождения идентификации до определенной даты. Об этом Фокусу рассказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

Выплаты пенсий для украинцев: что изменилось и могут ли блокировать пенсионные карты

По словам юриста Ольги Брус, с 20 марта 2025 года, со вступлением в силу нового порядка, который определяет механизм выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и осуществления страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, то есть страховых выплат, гражданам Украины, которые: временно проживают за пределами своей страны или на временно оккупированных РФ территории, а также выехали из временной оккупации и проживают на подконтрольной Украине территории, осуществляются при прохождении физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

Граждане, выехавшие за границу, до весны 2025 года имели отдельный алгоритм получения пенсионных выплат Фото: Getty Images

Что такое физическая идентификация и как ее пройти получателю пенсии

Процедура однозначного установления физического лица одним из удобных для человека способов, осуществляемая удаленно или лично и является идентификацией.

Это международная практика установления личности, чтобы проверить, что лицо живое и средства получает именно тот человек, которому они предназначены. Процедура действует в Украине с 2004 года для всех получателей социальных выплат. Большинство граждан проходят идентификацию, даже не замечая этого, ведь она происходит в момент контакта с почтальоном, органом ПФУ или банком, где открыт счет.

Процедура однозначного установления физического лица одним из удобных для человека способов, осуществляемая удаленно или лично и являющаяся идентификацией

"Физическая идентификация осуществляется органами Пенсионного фонда Украины или учреждением уполномоченного банка, в котором лицо получает пенсию (ежемесячное пожизненное денежное содержание), страховые выплаты", — добавляет Ольга Брус.

К физической идентификации приравняли авторизацию в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" ("Дія ID"), идентификация лица с помощью видеоконференцсвязи, проведенной территориальным органом ПФУ.

Физическая идентификация пенсионеров осуществляется органами ПФУ Фото: УНИАН

Во время сеанса которого предъявляются документы, удостоверяющие личность и удостоверение заграничным дипломатическим учреждением Украины факта, что да — этот человек является живым.

Поэтому, чтобы пройти физическую идентификацию пенсионеру, нужно выполнить определенный алгоритм действий.

Если пенсионер находится в Украине и намерен пройти идентификацию лично, то он обращается в сервис ПФУ или банк, где открыт пенсионный счет.

Если пенсионер находится в Украине и намерен пройти идентификацию лично, то он обращается в сервис ПФУ или банк, где открыт пенсионный счет

"Документ об удостоверении факта, что физическое лицо является живым, вместе с письменным заявлением лица о продолжении выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат, составленной в произвольной форме, направляется заказным почтовым отправлением в ПФУ или такое заявление вместе со сканированной копией документа об удостоверении факта, что физическое лицо является живым, может быть подано через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи", — объясняет адвокат.

Граждане за рубежом могут лично обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины и получить документ об удостоверении факта, что лицо является живым. Затем написать заявление в произвольной форме о продлении выплаты пенсий и вместе с документом отправить по почте в отделение ПФУ по месту регистрации.

Если пенсионер находится в Украине и намерен пройти идентификацию лично, то он обращается в сервис ПФУ или банка Фото: УНИАН

Если же человек находится за границей или на ВОТ, то следует выбрать онлайн-способ.

Прежде всего следует авторизоваться в электронном кабинете ПФУ с помощью "Дія.Підпис" (Дія ID, инструкция создания по ссылке ) или пройдите идентификацию с помощью видеосвязи, Для этого:

зайдите на портал электронных услуг ПФУ;

нажмите на вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи" в верхней части экрана;

заполните все отмеченные звездочкой поля формы, которая появится на экране;

дайте согласие на передачу личных данных и нажмите "Подать заявление".

Во время видеоидентификации специалист ПФУ сверяет личность получателя с фото, которое содержит документ, удостоверяющий личность владельца, или сверяет личность представителя/помощника с документом, подтверждающим его полномочия

Во время видеоидентификации специалист ПФУ сверяет личность получателя с фото, которое содержит документ, удостоверяющий личность владельца, или сверяет личность представителя/помощника с документом, подтверждающим его полномочия. Видеофиксация проводится таким образом, чтобы видеоизображения позволяли распознать получателя/представителя/помощника и детали идентификационного документа (фото, данные).

Какие документы нужно предоставить:

паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или свидетельство о рождении, если выплаты получают на ребенка;

открытый счет в любом банке Украины или карточку, на которую поступает пенсия;

пенсионное удостоверение.

Физическую идентификацию можно пройти онлайн Фото: pexels.com

Если не пройти физическую идентификацию: какие последствия

Заметим, что видеоидентификация происходит не ранее чем за 10 рабочих дней и не позднее чем 30 календарных дней с даты подачи заявления. Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с вами свяжется работник ПФУ.

В случае отсутствия в ПФУ информации о прохождении физической идентификации по состоянию на 31 декабря календарного года с 1 января выплата пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания) прекращается.

Правительство упростило процесс получения пенсий для некоторых категорий людей Фото: Pixels

Выплату пенсии прекратили или карту заблокировали: какие дальнейшие действия

В случае, если на карту не поступили ежемесячные выплаты, этому может быть несколько причин: несвоевременная идентификация, проживание на ВОТ, а это является признаком, что по банковскому счету не было движения средств более 6 месяцев.

Для восстановления пенсионных выплат (если выплата пенсий прекращена до 20 марта 2025 года) следует написать заявление в ПФУ о возобновлении выплат, где указать банковский счет, на который необходимо осуществлять выплаты, и пройти физическую идентификацию.

Если вы не получили пенсию на карту, этому может быть несколько причин: несвоевременная идентификация, проживание на ВОТ, а это является признаком, что по банковскому счету не было движения средств более 6 месяцев

Чтобы снова получать пенсию на карточку, необходимо лично или онлайн подать заявление, в частности, с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID"), созданного с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія), или через веб-портал электронных услуг ПФУ с последующим прохождением физической идентификации в режиме видеоконференцсвязи.

Люди, которые находятся за границей, могут отправить это письменное заявление с документом об удостоверении факта, что физическое лицо является живым, обычной почтой по месту регистрации.

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Для возобновления выплаты пенсии из-за не прохождения физической идентификации, следует пройти такую идентификацию. ПФУ примет решение о возобновлении выплаты пенсии, если получатель прошел физическую идентификацию в течение года с даты прекращения выплаты. Если же обращение состоится позже, то все равно нужно пройти идентификацию и подать в ПФУ заявление о возобновлении пенсии. Это можно сделать лично или онлайн с использованием электронной подписи "Дія.Підпис".