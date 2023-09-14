Для чего иностранцам в Украине справка ВПЛ: разъяснение Миграционной службы

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины большое количество людей было вынуждено покинуть место своего постоянного проживания. Независимо от гражданства те, кто переехал в более безопасные регионы страны, имеют право получить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

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Справки о предоставлении статуса ВПЛ могут получить не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, имеющие законные основания для пребывания на территории страны. О смысле оформлять справку ВПЛ иностранцам, выехавшим с временно оккупированных территорий или зоны боевых действий, объяснили в Государственной миграционной службе.

В ведомстве сообщили, что согласно постановлению Кабинета министров №259, которое было принято во время пандемии COVID, оформление документов, удостоверяющих личность, осуществляется по месту обращения лица и не зависит от места его регистрации. Эта правовая норма имеет большое значение для иностранцев, которые должны вовремя оформлять соответствующие документы, дающие им право находиться на территории Украины.

На сегодняшний день вопрос остается урегулированным, потому что действует постановление КМУ от 01.10.2014 № 509 "Об учете внутренне перемещенных лиц", согласно которому иностранцы или лица без гражданства, выехавшие с временно оккупированных территорий или зоны боевых действий, имеют право оформить справку ВПЛ.

Справка о предоставлении статуса ВПЛ позволяет оформить по месту фактического проживания другие необходимые документы:

разрешение на иммиграцию в Украину;

вид на постоянное или временное проживание;

продление срока пребывания на территории Украины;

документ о признании лицом без гражданства.

"Гости Украины могут обращаться в территориальный орган ГМС по месту фактического проживания, что подтверждается справкой внутренне перемещенного лица", — сообщил начальник Центрального межрегионального управления ГМС в г. Киеве и Киевской области Вячеслав Гузь.

Напомним, недавно украинская власть решила лишить украинцев за рубежом выплат от государства, которые они получали, как внутренне перемещенные лица.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине переселенцам могут разрешить ездить в транспорте бесплатно.

Также сообщалось, что переселенцев будут штрафовать на 3,5 тысячи, если они пропустили один обязательный шаг в оформлении статуса ВПЛ.