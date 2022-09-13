Без денег, но с документом: в Украине переселенцам могут разрешить ездить в транспорте бесплатно

Бесплатный проезд в общественном транспорте гарантирует наличие документа о взятии на учет ВПЛ

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В Украине для вынужденных переселенцев хотят сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. Об этом сказано в тексте законопроекта №8020 на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке сказано, что бесплатный проезд для украинцев, покинувших родные города после нового нападения России, будет действовать на время военного положения в стране или в отдельных местностях:

право внутренне перемещенных лиц на бесплатный проезд на территории всей Украины всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным транспортом и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных и межобластных;

обязанность местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечить безвозмездный проезд внутренне перемещенных лиц.

Если предлагаемый законопроект поддержат в Верховной Раде, то для бесплатного проезда в общественном транспорте украинцам перед посадкой нужно будет предъявить справку о взятии на учет ВПЛ установленного образца, а при работающей автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронного билета, который выдается на безвозмездной основе.

Напомним, в Киеве с октября 2022 года за проезд в общественном транспорте можно будет расплачиваться любой банковской карточкой. За реализацию проекта отвечает коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр".

Также Фокус рассказывал, что 24 августа российские оккупанты ударили по железнодорожной станции Чаплино. Сперва сообщалось о гибели 15 человек. Зеленский заявил, что в такой способ РФ подготовилась к заседанию Совбеза ООН. Затем количество погибших выросло до 22 человек.