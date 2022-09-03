"Технически готовы": в Киеве добавят оплату банковскими картами во всех видах транспорта

Мэр Виталий Кличко поддержал инициативу Александры Швейко, которая собрала более 8 тысяч голосов.

Мэр Киева Виталий Кличко согласился добавить возможность оплаты банковскими картами во всех видах общественного транспорта. Ответ главы города появился в разделе электронных петиций на сайте Киевского городского совета.

Жительница Киева Александра Шейко разместила соответствующую петицию в июле 2022 года, и за полтора месяца она собрала 8606 подписей из необходимых 6000. Автор обратила внимание, что в настоящий момент приобрести физический билет или специальную транспортную карту можно далеко не на каждой остановке в столице, что создает проблемы для пассажиров. Есть еще приложение "Киев Цифровой", но этот способ оплаты ненадежен, ведь требует наличия заряженного смартфона и доступа в Интернет.

[ + – ] Метод оплаты банковской картой уже хорошо зарекомендовал себя в киевском метро Фото: Getty Images

По мнению Александра Шейко, метод оплаты банковской картой уже хорошо зарекомендовал себя в киевском метро и оказался весьма популярным, особенно среди гостей столицы, поэтому его стоит ввести и в других видах транспорта: автобусах, троллейбусах и маршрутках. Она признала, что внедрение такой технологии приведет к дополнительным расходам городского бюджета, но считает затраты целесообразными, ведь они сделают поездки намного комфортнее.

Виталий Кличко ответил, что в Киеве уже создается автоматизированная система учета оплаты проезда в общественном транспорте всех форм собственности (АСОП), которая предусматривает использование зарегистрированных электронных билетов — одним из их носителей является банковская карта, поэтому Киевсовет поддерживает внедрение соответствующей технологии. За реализацию проекта отвечает коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр", но пока неясно, когда же киевляне смогут оплачивать проезд своими карточками.

"Технические средства АСОП, которые на сегодняшний день установлены в подвижном составе общественного транспорта и на станциях скоростного трамвая коммунального предприятия "Киевпасстранс", технически готовы к приему оплаты проезда банковскими карточками", — заявил мэр Киева.

Ранее Киевсовет поддержал петицию об отмене остановок наземного транспорта во время тревоги. Депутат Ксения Семенова заявила, что правило "убило" общественный транспорт, с которым и раньше возникало много проблем.