Киевсовет поддержал петицию об отмене остановок наземного транспорта во время тревоги

Транспортная комиссия города рассмотрела и одобрила обращение киевлян. Теперь с петицией должен ознакомиться мэр Виталий Кличко и Совет обороны Киева.

Транспортная комиссия Киевского городского совета рассмотрела и поддержала петицию об отмене остановок наземного транспорта во время воздушной тревоги. Об этом рассказала депутат Киевсовета Ксения Семенова.

На заседании выступил автор петиции, транспортный эксперт Александр Гречко. В частности, он поинтересовался у депутатов, кто из них приехал на работу на общественном транспорте. Как выяснилось, таких людей, кроме самого Гречко, на заседании не было.

Комментируя решение об остановках на время воздушной тревоги, Семенова подчеркнула, что это "убило общественный транспорт" в столице.

"Он и раньше был слабым местом Киева. А теперь совсем все печально", – добавила она.

Как рассказал Гречко у себя в Telegram-канале, на членов комиссии подействовали аргументы относительно того, что решение об остановке транспорта не только не улучшает безопасность граждан, но и повлечет за собой негативные социальные и экономические последствия.

Как подчеркнула Ксения Семенова, несмотря на то, что Киевсовет поддержал петицию, окончательное решение принимается Советом обороны Киева. В настоящее время обращение граждан передали городскому голове Виталию Кличко.

Напомним, Совет обороны Киева принял решение об остановке движения наземного общественного транспорта на время воздушной тревоги. Новые правила начали действовать с 1 августа. Согласно им, пассажиры обязаны выйти из автобуса, трамвая или троллейбуса и перейти в ближайшее укрытие.

После этого на сайте электронных петиций города появилось обращение, опубликованное городским активистом Александром Гречко, с требованием отменить решение. Оно набрало необходимые для рассмотрение 6 тыс. голосов за неделю.

На сайте КМДА появилась и другая петиция, автор которой – Станислав Рябов – считает, что пассажиры не должны платить за проезд в том случае, если их высаживают во время воздушной тревоги. Горожанин потребовал возвращать в этом случае оплату на транспортные и банковские карточки.