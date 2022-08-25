Київрада підтримала петицію про скасування зупинок наземного транспорту під час тривоги

Транспортна комісія міста розглянула та схвалила звернення киян. Тепер із петицією має ознайомитись мер Віталій Кличко та Рада оборони Києва.

Транспортна комісія Київської міської ради розглянула та підтримала петицію про скасування зупинок наземного транспорту під час повітряної тривоги. Про це розповіла депутатка Київради Ксенія Семенова.

На засіданні виступив автор петиції, транспортний експерт Олександр Гречко. Зокрема він поцікавився у депутатів, хто з них приїхав на роботу на громадському транспорті. Як з'ясувалося, таких людей, окрім самого Гречка, на засіданні не було.

Коментуючи рішення про зупинки на час повітряної тривоги, Семенова наголосила, що це "вбило громадський транспорт" у столиці.

"Він і раніше був слабким місцем Києва. А тепер зовсім усе сумно", — додала вона.

Як розповів Гречко у себе в Telegram-каналі, на членів комісії вплинули аргументи щодо того, що рішення про зупинення транспорту не лише не покращує безпеку громадян, а й спричинить негативні соціальні й економічні наслідки.

Як підкреслила Ксенія Семенова, незважаючи на те, що Київрада підтримала петицію, остаточне рішення ухвалюється Радою оборони Києва. Наразі звернення громадян передали міському голові Віталію Кличку.

Нагадаємо, Рада оборони Києва ухвалила рішення про зупинення руху наземного громадського транспорту на час повітряної тривоги. Нові правила почали діяти з 1 серпня. Згідно з ними, пасажири зобов'язані вийти з автобуса, трамвая або тролейбуса та перейти до найближчого укриття.

Після цього на сайті електронних петицій міста з'явилося звернення, опубліковане міським активістом Олександром Гречком, із вимогою скасувати рішення. Воно набрало необхідні для розгляду 6 тис. голосів на тиждень.

На сайті КМДА з'явилася й інша петиція, автор якої — Станіслав Рябов — вважає, що пасажири не повинні платити за проїзд у разі, якщо їх висаджують під час повітряної тривоги. Містянин вимагає повертати в такому разі оплату на транспортні та банківські картки.