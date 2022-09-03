"Технічно готові": в Києві додадуть оплату банківськими картками в усіх видах транспорту

Мер Віталій Кличко підтримав ініціативу Олександри Швейко, яка зібрала понад 8 тисяч голосів.

Мер Києва Віталій Кличко погодився додати можливість оплати банківськими картками в усіх видах громадського транспорту. Відповідь голови міста з'явилась у розділі електронних петицій на сайті Київської міської ради.

Мешканка Києва Олександра Шейко розмістила відповідну петицію в липні 2022 року, і за півтора місяця вона зібрала 8 606 підписів із необхідних 6 000. Авторка звернула увагу, що зараз придбати фізичний квиток чи спеціальну транспортну картку можна далеко не на кожній зупинці в столиці, що створює проблеми для пасажирів. Є ще додаток "Київ Цифровий", але цей спосіб оплати ненадійний, адже вимагає наявності зарядженого смартфона та доступу до інтернету.

[ + – ] Метод оплати банківською карткою вже добре зарекомендував себе у київському метро Фото: Getty Images

На думку Олександри Шейко, метод оплати банківською картою вже добре зарекомендував себе в київському метро і виявився вельми популярним, особливо серед гостей столиці, тому його варто впровадити і в інших видах транспорту: автобусах, тролейбусах і маршрутках. Вона визнала, що впровадження такої технології призведе до додаткових видатків міського бюджету, але вважає витрати доцільними, адже вони зроблять поїздки набагато комфортнішими.

Віталій Кличко відповів, що в Києві вже створюється автоматизована система обліку оплати проїзду в громадському транспорті всіх форм власності (АСОП), яка передбачає використання зареєстрованих електронних квитків — одним із їхніх носіїв є банківська карта, тому Київрада підтримує впровадження відповідної технології. За реалізацію проєкту відповідає комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр", але поки що незрозуміло, коли ж кияни зможуть оплачувати проїзд своїми картками.

"Технічні засоби АСОП, які на сьогодні встановлені у рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамваю комунального підприємства "Київпастранс", технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками", — заявив мер Києва.

Раніше Київрада підтримала петицію про скасування зупинок наземного транспорту під час тривоги. Депутатка Ксенія Семенова заявила, що правило "вбило" громадський транспорт, з яким і раніше виникало багато проблем.