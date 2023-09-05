Украинцев за рубежом лишат выплат от государства: отберут ли ранее полученные деньги

Переселенцы, которые находятся за рубежом до сих пор получали финансовую поддержку из Украины. Однако недавно украинская власть решила лишить таких граждан выплат, но было неизвестно, придется ли людям возвращать ранее полученные средства.

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В Украине с 1 августа власти масштабно проверяют выплаты внутренних переселенцев. По результатам проверки, часть граждан уже потеряла государственную финансовую поддержку проживания. Тем временем в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, придется ли возвращать деньги гражданам, которые после выезда за границу продолжали получать выплаты в Украине.

Так, по словам профильного министра Ирины Верещук, возвращать полученные средства таким людям не нужно.

"Это граждане, которые выехали за границу, они выехали как внутренне перемещенные лица до того, как официально мы сообщили о верификации. То есть до этого они не считались теми, что ошибочно получают выплаты ВПЛ. Человек имел право оформить ВПЛ, а затем, со временем, выехать за границу. Уже после решения о верификации выплаты прекращаются, если есть нарушения. Поэтому ничего возвращать не надо", — отметила она.

Следовательно, украинцам не придется возвращать ранее полученные средства, им просто прекратят выплачивать помощь.

Кому возобновят выплаты?

Ранее стало известно, что государство ошибочно лишило выплат некоторых переселенцев. Речь о гражданах, которых во время верификации случайно признали умершими.

"Оказалось, что примерно 10% из тех 10 тысяч человек, к счастью, оказались живыми. Реестр, который показывает лицо как умершего, не содержит данных о налоговом номере. И те люди, которые были в реестрах на выплату ВПЛ, как оказалось, были полными тезками", — рассказала 4 сентября Ирина Верещук.

По ее словам, после выяснения всех обстоятельств этим гражданам выплаты восстановили.

К тому же, по информации чиновницы, выплаты вернули 0,3% людям, которые выехали за границу. Все потому, что они уже вернулись в Украину, но эти данные не были внесены в систему.

Почему переселенцев могут оштрафовать более чем на 3 тысячи гривен?

Многим украинцам из-за войны пришлось сменить свое фактическое место жительства. Но в Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанные граждане должны предупреждать о своем переезде в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Только после этого переселенцы могут обращаться в центры социальной защиты, чтобы оформить справку о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

За то, что военнообязанный не сообщил в военкомат свое фактическое место жительства, его могут оштрафовать на сумму от 1600 до 3500 гривен.

Напомним, что в августе правительство изменило период получения выплат на проживание ВПЛ — теперь их будут начислять чуть позже. Также напомним, что в конце августа стало известно, что украинским беженцам в Германии увеличат размер базовой выплаты по безработице.