Українців за кордоном позбавлять виплат від держави: чи відберуть раніше отримані гроші

Переселенці, які перебувають за кордоном досі отримували фінансову підтримку з України. Проте нещодавно українська влада вирішила позбавити таких громадян виплат, але було невідомо, чи доведеться людям повертати раніше отримані кошти.

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В Україні з 1 серпня влада масштабно перевіряє виплати внутрішніх переселенців. За результатами перевірки, частина громадян вже втратила державну фінансову підтримку проживання. Тим часом у Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, чи доведеться повертати гроші громадянам, які після виїзду за кордон продовжували отримувати виплати в Україні.

Так, за словами профільної міністерки Ірини Верещук, повертати отримані кошти таким людям не потрібно.

"Це громадяни, які виїхали за кордон, вони виїхали як внутрішньо переміщені особи до того, як офіційно ми повідомили про верифікацію. Тобто до цього вони не вважалися тими, що помилково отримують виплати ВПО. Людина мала право оформити ВПО, а потім, з часом, виїхати за кордон. Вже після рішення про верифікацію виплати припиняються, якщо є порушення. Тому нічого повертати не треба", — зауважила вона.

Отже, українцям не доведеться повертати раніше отримані кошти, їм просто припинять виплачувати допомогу.

Кому відновлять виплати?

Раніше стало відомо, що держава помилково позбавила виплат деяких переселенців. Мова про громадян, яких під час верифікації випадково визнали померлими.

"Виявилося, що приблизно 10% із тих 10 тисяч осіб, на щастя, виявилися живими. Реєстр, який показує особу як померлого, не містить даних про податковий номер. І ті люди, які були в реєстрах на виплату ВПО, як виявилося, були повними тезками", — розповіла 4 вересня Ірина Верещук.

За її словами, після з'ясування усіх обставин цим громадянам виплати відновили.

До того ж, за інформацією чиновниці, виплати повернули 0,3% людям, які виїхали за кордон. Усе тому, що вони вже повернулися в Україну, але ці дані не були внесені у систему.

Чому переселенців можуть оштрафувати на понад 3 тисячі гривень?

Багатьом українцям через війну довелося змінити своє фактичне місце проживання. Але в Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація, тому військовозобов'язані громадяни повинні попереджувати про свій переїзд у Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК). Лише після цього переселенці можуть звертатись до центрів соціального захисту, щоб оформити довідку про статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

За те, що військовозобов’язаний не повідомив у військкомат своє фактичне місце проживання, його можуть оштрафувати на суму від 1600 до 3500 гривень.

Нагадаємо, що у серпні уряд змінив період отримання виплат на проживання ВПО — тепер їх нараховуватимуть трохи пізніше. Також нагадаємо, що наприкінці серпня стало відомо, що українським біженцям у Німеччині збільшать розмір базової виплати з безробіття.