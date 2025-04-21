За останні три роки кількість відкритих українцями карток збільшилася з 56,4 млн грн до 71,35 млн грн. Одна людина в середньому має два карткових рахунки. Проте чи говорить це про збагачення українців, з’ясовував Фокус.

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Держава не обмежує кількість відкритих рахунків та банківських карток для одного користувача. За законом, в українців є право мати кілька платикових платіжних карток та грошових рахунків у різних банках. І судячи зі статистики Нацбанку, вони ним активно користуються. Найпоширеніші операції — безготівкова оплата в торговельній мережі. Фокус поцікавився у експертів, чому так зросла кількість платіжних карток, що робити у разі їхнього блокування та коли українці все ж дістають з гаманців готівку.

Понад 185 млн рахунків у банках: що це означає та чому українці замовляють нові картки

Станом на початок 2025 року фізичні особи відкрили майже 185,2 млн рахунків в українських банках, а також 502 тис. рахунків у небанківських надавачах платіжних послуг. За даними банків і фінкомпаній, загалом рахунки мають 80,3 млн фізичних та 3,4 юридичних осіб, з них 2,4 млн — ФОП, про що свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 4% порівняно з попереднім роком Фото: Unsplash

Загалом фізичних осіб та суб’єктів господарювання, які відкрили в них рахунки, є майже 84 млн, що на 2% більше, ніж станом на початок минулого року (станом на 01.01.2024 — 82 млн осіб). Кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 4% порівняно з попереднім роком — до 193 млн (станом на 01.01.2024 — 185 млн). При цьому переважна більшість рахунків фізичних осіб є поточними (166,2 млн), ще 19,5 млн — вкладні.

"Співвідношення між кількістю рахунків фізичних осіб та кількістю таких користувачів-фізичних осіб свідчить, що одна людина в середньому має два рахунки", — зазначається у повідомленні НБУ.

Співвідношення між кількістю рахунків фізичних осіб та кількістю таких користувачів-фізичних осіб свідчить, що одна людина в середньому має два рахунки

Водночас зростає кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно: 89,85% суб’єктів господарювання та 82,87% фізичних осіб (станом на початок 2024 року — 89,15% суб’єктів господарювання та 79,47% фізичних осіб).

За інформацією Нацбанку, одна й та сама людина чи суб’єкт господарювання може одночасно обслуговуватися в кількох надавачах платіжних послуг та мати стільки рахунків, скільки їм потрібно. Тому кількість користувачів перевищує кількість населення України. Так, минулого року рахунки користувачам відкривали 63 надавачі платіжних послуг, зокрема 61 банк та дві небанківські установи.

Як припустив у коментарі Фокусу фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, зростання кількості банківських карток в Україні може бути пов'язане із регуляторними обмеженнями у розмірі 150 тис грн. на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками. І хоча від 1 квітня 2025-го НБУ скасував ліміт на перекази між картками, обмеження вплинуло на статистику.

Людина може мати кілька рахунків

"Для більш потрібних об'ємних переказів відкривали додаткові картки в інших банках. Таким чином, даючи можливість аккумулювати потрібну суму на різних рахунках. Проте це лише гипотеза. Я б не сказав, що ми тут маємо дуже сильний аптренд активності населення, торгівлі чи активності банків щодо пропозицій своїх послуг, які дійсно змінюють картину світу і показують реальне зростання діючих карток", — додав Андрій Шевчишин.

Також, за словами експерта, зростання кількості карток може бути пов'язано із міграцією — виїздом українців за кордон.

"Але не думаю, що це така домінантна частина. Можливо, кількість платежів і зросла, проте для цього не потрібні саме "живі" картки. Ймовірно, все ж це пов'язано з дропами, з якими якраз і боролися. Для цього і потрібні були картки", — додав Шевчишин.

Банки не блокують картки без поважної без причини Фото: З відкритих джерел

Оплата карткою: українці частіше обирають безготівкові платежі

Частка безготівкових операцій з платіжними картками в Україні поступово зростає. Так, за 2024 рік вона сягнула 94,6% за кількістю та 64,5% за сумою всіх транзакцій. Найпоширенішими залишаються розрахунки у торговельній мережі, перекази з картки на картку та оплата товарів в Інтернеті.

Тож, як свідчить все та ж статистика Нацбанку, українці надають перевагу безготівковим розрахункам платіжними картками. Експерти пов'язують це із подіями під час повномасштабної війни, продовженням атак на енергетичну інфраструктуру України та переїздами як за кордон, так і всередині країни.

Найпоширенішими операціями залишаються розрахунки у торговельній мережі, перекази з картки на картку та оплата товарів в Інтернеті

За даними НБУ, безготівкова оплата переважає в торговельних мережах, а саме 73,4% та 46,8% відповідно (понад 6 млрд операцій на суму майже 2 млрд грн). Перекази з картки на картку за сумою становили 31,1% (або 1 318,4 млрд грн). Їхня кількість перебувала на рівні 8,2% від усіх безготівкових операцій.

Також є дані, що українці витратили 622 млрд грн впродовж 2024 року на товари та послуги в Інтернеті.

А середні чеки однієї операції в Україні у 2024 році були наступними:

у торговельній мережі — 330 грн, що порівняно із 2023 роком на 5 грн більше;

із переказу з картки на картку — 1 958 грн (2023-го — 1 972 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернеті — 561 грн (490 грн — у 2023-му).

Готівка — частина обслуговування товарообігу

Кількість гривні на руках: як змінилась і що впливає на обіг готівки

За даними НБУ, на 1 квітня 2025 року в готівковому обігу України задіяно 805,1 млрд грн. Що на 2,1%, або 17,3 млрд грн менше, ніж на початку 2025 року. Загалом на одного мешканця країни припадала в середньому 61 купюра, а "найпопулярнішою" є банкнота 500 грн. Там зазначили: зменшення кількості готівки пов’язане із сезонними факторами — адже "традиційно в І кварталі року відбувається вилучення з обігу готівки, випущеної у минулі періоди".

На тлі прискорення інфляції, низьких ставок за гривневими депозитами (13% річних без урахування податків) через побоювання девальвації українці готові переходити на валютні депозити, навіть попри низькі валютні ставки

Андрій Шевчишин також зазначає, що кількість готівки на руках українців — сезонне явище, тож навесні обсяги зростатимуть.

"Щодо кількості готівки у населення, згідно із даними Нацбанку, відносно лютого є зростання на 1,5 %. Зимові місяці відзначилися дуже низькими показниками щодо готівки. Зараз вони трохи виросли, але готівка — частина обслуговування товарообігу. Особливо, коли ми переходимо до весняного сезону. Тож це зростання нормальне. А ось, на чому хотів би наголосити, — це зниження обсягів депозитів. Адже це ще один вагомий фактор зростання кількості готівки. Гривневі депозити впали на 9,2 млрд грн до 799,6 млрд грн. Це був максимальний відтік з гривневих вкладів за останні 9 місяців. А валютні депозити населення зросли на 141,5 млн дол до 10,22 млрд дол, що стало максимальним приростом за 17 місяців. Як мінімум, частина гривневих депозитов була переведена на валютні депозити. Навіть попри мізерні валютні ставки", — повідомив експерт.

За його словами, українці на тлі прискорення інфляції, низьких ставок за гривневими депозитами (13% річних без урахування податків) через побоювання девальвації, готові переходити на валютні депозити, навіть попри низькі валютні ставки.

Головні причини блокування карток — це підозра у шахрайських операціях. Фото: Freepik

Якщо картку заблокували: як отримати доступ до коштів

Незважаючи на посилення на початку року фінансового моніторингу НБУ і зобов'язання банків відстежувати операції клієнтів та блокувати підозрілі транзакції, експерти зазначають,що банки не роблять це без поважної без причини.

Як розповіла Фокусу провідна експертка з фінансового моніторингу Глобус Банку Марина Павленко, головні ризики — це підозра у шахрайських операціях.

"Заблокований рахунок — ситуація, м’яко кажучи, неприємна. Але важливо розуміти: банки не роблять це без поважної без причини. В основі таких рішень — конкретні ризики, зокрема, підозра у шахрайських p2p-операціях. Якщо банк є учасником Меморандуму про запобігання злочинам під час карткових переказів, він ретельно аналізує підозрілу активність — як за обсягом транзакцій, так і за їх частотою. Простіше кажучи, просто так рахунок ніхто не блокує", — розповіла Марина Павленко.

Якщо банк є учасником Меморандуму про запобігання злочинам під час карткових переказів, він ретельно аналізує підозрілу активність — як за обсягом транзакцій, так і за їх частотою. Простіше кажучи, просто так рахунок ніхто не блокує

А щоби зняти обмеження з картки, слід звернутися до банку і надати документи, що підтверджують легальне походження коштів.

"Такі дії банку мають бути обґрунтовані, без "просто так". Якщо ж фінансова установа дійсно виявляє порушення і вирішує припинити співпрацю з клієнтом, вона діє на підставі статті 15 Закону України щодо запобігання фінансовим злочинам. У такому випадку банк інформує Держфінмоніторинг", — додала експертка.

Вона наголосила, що гроші клієнта при цьому нікуди не зникають. Якщо рахунок закрито, кошти можна переказати до іншого банку. Але є нюанс — така операція може супроводжуватись комісією. Її розмір кожен банк встановлює самостійно. Подробиці та умови завжди є на сайтах банків, і зазвичай про них повідомляють заздалегідь, аби уникнути непорозумінь.

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"Останнім часом в інфопросторі багато нарікань щодо блокування рахунків. Часто це спричинено нестачею комунікації. Насправді банк має не просто діяти, а й пояснювати: що, чому, і як. Якщо фінансова установа впроваджує відкриту взаємодію з клієнтами, то таких ситуацій буде значно менше. А ще варто знати: якщо у вас виникає потреба в більших переказах, ніж дозволяє встановлений ліміт, і ви можете підтвердити джерело цих коштів, банк може переглянути умови і збільшити ліміти по операціях", — пояснила експертка.